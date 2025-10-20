El Cádiz enseña su atrezo (1-3)

Quien conozca al Cádiz medianamente bien debe saber que el hecho de estar disputando el liderato no responde a la verdadera realidad dado que puede que desde lejos de la Tacita la obra de Garitano se pueda ver como una gran superproducción, sin embargo, la verdad del cuento es que de todo lo que se ve muy bien desde lejos, responde a un atrezo muy bien montado pero al que si se le pincha algo, sangra.

Y eso pasó por primera vez esta temporada ante un Burgos que con orden, criterio y puntería se llevó los primeros tres puntos de Carranza en una tarde aciaga para los locales, que sufrieron varios episodios distintos a lo largo de un partido que no supo gestionar, especialmente, en los últimos cinco minutos de una primera parte que fue el principio del fin.

Gaizka Garitano varió su once de hace una semana con dos modificaciones con las que daba entrada a Suso -lesionado ante el Huesca- y Kovacevic -de vuelta con su selección sub'21- y sentaba a Jorge Moreno y 'Yosu' Diarra. Además, la sorpresa positiva era la continuidad en el once del canterano Raúl Pereira, que cumplió con nota sustituyendo al sancionado Climent y al que parece ha relegado al banquillo saltándose los pocos galones que puede tener el ex del Mérida.

Bajo una defensa de cuatro compuesta por Iza, Kovacevic, Recio y Pereira y con Víctor Aznar bajo palos, el centro del campo era de nuevo para Ortuño y Álex Fernández; Tabatadze, Suso, Ontiveros salieron de mediapuntas y una semana más Álvaro García Pascual repetía en la punta del ataque amarillo- Sin duda, y al jugar en casa, Garitano tira de valentía y arrojo y alinea a un ataque que gusta en la grada por su desparpajo, potencia y calidad y un doble pivote creativo resultando un equipo de lo más ofensivo sobre el papel.

Minutos después de nuevo Suso asistía a García Pascual, pero en esta ocasión el malagueño arrancó tarde dando la opción al meta Ander Cantero, que salió con rapidez para dejar en nada la oportunidad amarilla.﻿ Nuevo aviso, aunque entre medias, el Burgo también se había presentado en las inmediaciones de Víctor Aznar, que vio peligrar su portería en una jugada llevada por la banda derecha castellana y que no acabó en gol de milagro gracias a la intervención de Kovacevic.

Y de lo que pudo ser el 0-1 se pasó al 1-0 tras un error defensivo en una entrega que le llegó a García Pascual, que esta vez se convirtió en asistente para dejarle la bola a Ontiveros, que se sacó un zatapatazo enorme para adelantar a los suyos desde unos veinte metros y, de paso, ahogar esas críticas que le achacan falta de físico cuando la calidad que tiene pesa muchos quilates.

Se iba repitiendo el guion que tan bien lo está rodando este Cádiz de Garitano, que, para no ser una excepción, volvía a demostrar la gran pegada que tiene y que le volvía estar sirviendo para ir derrotando a un rival que para nada estaba siendo inferior a los gaditanos. De hecho, las incursiones burgalesas no eran pocas ni mucho menos mal trenzadas. Poco a poco, los de Ramis iban comportándose más como equipo que un Cádiz que comenzaba a jugar a base de lo que inventaban sus mejores hombres, que fueron poco a poco yéndose abajo.

Remontada express

Ese bajón lo acabó aprovechando el Burgos, que en el 42' empataba el partido tras una buena parada a bocajarro de Víctor Aznar al cabezazo de un contrario con tan mala suerte que el rechace le llegó a Grego para que empalmase y sorprendiera al meta cadista, muy tapado por una selva de jugadores.

La pájara cadista fue a más para cabreo del personal, que vio como los suyos se iban perdiendo al descanso tras una nueva llegada por la banda derecha que acabó con centro chut raso al segundo al que no llegaron ni Víctor Aznar ni Kovacevic, pero sí David González, que adelantaba al Burgos al filo del descanso llevando justicia al marcador.

Para arreglar el desaguisado del final de la primera parte, Garitano metió frescura en su once sacando a Pereira, sobrepasado en los primeros 45 minutos, Tabatadze y García Pascual, que se fue lesionado muy preocupado. y metiendo a Camara, Climent y Efe, que lo primero que hizo fue internarse por su banda y contra el mundo sacando una falta que se convirtió en gol de Kovacevic, anulado por el VAR desesperadamente tarde por un fuera de juego milimétrico de Camara, que había provocado el gol de su compañero al saltar molestando lo suficiente al arquero visitante.

No se agitaba todo lo debido la coctelera e incluso perdonaba el 1-3 tras un mano a mano de David González con Víctor Aznar que el delantero burgalés mandó por encima de la portería. La reacción amarilla no tardó en llegar porque al minuto le llegaba en el segundo palo un balón franco a Suso que el gaditano envió a las manos de Ander Cantero incomprensiblemente.

Bien asentado el Burgos, al Cádiz le costaba horrores buscar los espacios y cuando los encontraba, tras una gran combinación entre Suso y Ontiveros, Efe Aghama no acertaba a meterla rodeado de rivales en la línea de gol.

Bastó esa acción para que el Cádiz volviera a la carga con la ayuda inestimable de su afición, que comenzó a intentar creer a pesar de la buena telaraña construida por Ramis para defender el resultado, para lo que también empleó las consabidas pérdidas de tiempo con el permiso del once amarillo, que entraba al juego de manera infantil.

Las entradas a destiempo de los cadistas favorecía cada vez más que el tiempo se parase una y otra vez desesperando a la afición de Carranza, que comenzaba a perderse entre pitos y bronca perdiendo por completo el objetivo, cada vez más lejos a juzgar por lo poco que sucedía sobre el césped.

A la desesperada, Garitano dejaba al equipo con tres centrales y metía a Roger con Camara en la punta del ataque mientras que Efe Aghama intentaba proyectarse por su banda cada vez que podían y no era cazado por algún rival. La tenía, y ya con sentido, el Cádiz, que por momentos encerraba al Burgos en su área, pero ni las internadas de Efe ni los intentos de Suso encontraban la recompensa esperada.

Los de Garitano volcaron su ataque por la banda de Efe, a quien ayudaba Ontiveros. En una de esas, Álex forzaba un saque de banda sacado en largo que prolongó Camara para que Roger cabecease a las manos de Ander Cantero en un lance que dejó al delantero cadista con una brecha importante en su choque con el central.

No tardó en aparecer Roger, que al rato llegaba al primer palo para rematar de primeras un gran centro de Iza aunque sin puntería y casi que ni fe pese a la buena llegada. También mordía de vez en cuando el Burgos, que en el descuento de once minutos comenzó avisando con un disparo que se fue cerca de la escuadra de Aznar, que encajaría el tercero en la última jugada del partido tras un penalti materializado por Mejía.

Poco hizo en el descuento un Cádiz que perdía por primera vez en casa es una jornada en la que empezó líder y acabó tercero y fuera del ascenso directo una semana antes del derbi en Granada del próximo sábado.

90'+15' 90'+15' 90'+13' 90'+13' Penalti cometido por Suso (Cádiz) tras una falta dentro del área. 90'+13' Penalti a favor del Burgos. Mateo Mejía sufrió falta en el área. 90'+12' 90'+12' 90'+12' 90'+9' 90'+9' 90'+7' Se reanuda el partido. 90'+6' El juego está detenido debido a una lesión Mateo Mejía (Burgos). 90'+5' 90'+5' 90'+4' 90'+4' 90'+3' 90'+3' 90'+2' 90'+1' 90'+1' 90'+1' El cuarto árbitro ha anunciado 11 minutos de tiempo añadido. 90'+1' 90'+1' 90' 89' 88' Se reanuda el partido. 86' Se reanuda el partido. 86' Se reanuda el partido. 86' El juego está detenido debido a una lesión Grego Sierra (Burgos). 86' El juego está detenido (Cádiz). 87' El juego está detenido debido a una lesión Aitor Córdoba (Burgos). 86' 83' 83' 83' 82' 82' 82' 82' 81' 81' 80' 80' 78' 78' 78' 77' 76' 76' Se reanuda el partido. 76' Se reanuda el partido. 75' El juego está detenido debido a una lesión Roger Martí (Cádiz). 75' El juego está detenido debido a una lesión Iñigo Córdoba (Burgos). 74' 74' 74' 73' Se reanuda el partido. 72' El juego está detenido debido a una lesión Miguel Atienza (Burgos). 72' 71' 71' 70' Se reanuda el partido. 69' El juego está detenido debido a una lesión Iker Recio (Cádiz). 68' 67' 67' 67' 67' 66' 66' 65' 65' 65' 64' 64' 62' 62' Iñigo Córdoba (Burgos) remata poste, remate con la izquierda escorado desde la izquierda. 61' 61' 61' 60' 60' 59' 59' 58' 58' 54' 52' 51' Revisión del VAR: Cádiz Gol (Bojan Kovacevic). 48' GOL ANULADO POR EL VAR: Bojan Kovacevic (Cádiz) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador. 48' 47' 47' 46' 46' 45' 45' 45' 45'+4' 45'+2' El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido. 45' 45' 41' 41' 41' 41' 39' 38' 38' 37' 37' 35' 34' 32' 32' 31' 31' 26' 25' 25' 21' 21' 21' 20' 16' 13' 13' 11' 10' 10' 9' 9' 4' 4' 3'