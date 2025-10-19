El liderato se reconquista en casa (previa)

Qué mejor que un partido en casa para devolver la honra. No la Honra en mayúsculas porque no es momento aún de ponerse así, pero si la honrilla de ofrecerla a una afición que se lleva comiendo dos años de sopor y aburrimiento. A los tres años, el cadismo ha recuperado la sonrisa que sigue perdiendo su arruinada y deplorable ciudad en manos de cualquieras -como todas- para ilusionarse con un equipo que quiere dar alegrías a pesar de no tener los sostenes necesarios para poder darlas. Pero... ¿a quién le importa eso cuando de lo que se trata la vida es de vivir y tener excusa alguna para disfrutarla?

De todo ello es muy consciente el serio entrenador de un Cádiz que ni se cree que ande arriba de la clasificación. Sin embargo, lo está. Y algo se estará haciendo bien cuando los rivales ya no te humillan o te maltratan; todo lo contrario, te respetan. Y como esto de la vida va de (o iba al menos) de respeto, pues los de amarillo comienzan a ganar los partidos desde que salen del túnel de vestuarios.

Y para que todo siga como va, Gaizka Garitano modificará su once contra el Burgos a pesar de la victoria ante el Huesca. El técnico vasco ha recuperado efectivos importantes como Bojan Kovacevic, Mario Climent y Suso, del que afirmó en la rueda de prensa previa que «está mejor» y que había «entrenado durante la semana». Los tres, a priori, apuntan al once inicial, en el que puede repetir el centrocampista Álex Fernández, que fue una de las novedades en la pasada jornada y, tras su gran actuación, apunta nuevamente a la titularidad en la medular junto a Sergio Ortuño.

Víctor Aznar continuará una semana más defendiendo la meta amarilla ordenando a una defensa a la que vuelve Kovacevic, que sería la única novedad en una línea defensiva en la que seguirán Iker Recio y los laterales Iza y Climent, que vuelve tras su sanción. El centro del campo será para, tras su partidazo ante el Huesca, Álex y Sergio Ortuño. También habrá modificaciones en el frente de ataque, donde entrará Suso como mediapunta para ceder la banda derecha a Tabatadze y el costado izquierdo a Ontiveros. Como máxima referencia estará una semana más el ariete García Pascual.

Vuelve la Liga a Carranza y con ella la alegría que da un equipo desprovisto de darla aunque con la desvergüenza de saber estar dándola. Los amarillos, capitaneados por un Suso desvergonzado, seguirán, con humildad y trabajo, estirando el chicle hasta lo que de. ¿Y por qué no? Se trata de vivir. Y si es con una sonrisilla, mejor que mejor. ¿No?

