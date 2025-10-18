Dónde ver Cádiz - Burgos: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

El Cádiz repite una semana más como anfitrión tras su victoria del pasado domingo ante el Huesca gracias a un gol de Tabatadze con el que el equipo de Gaizka Garitano se puso líder.

Y qué mejor que estrenar el liderato ante su afición, que ha tenido que esperar más de una semana para volver a ver a los suyos ante un Burgos que llega con seis puntos menos en la clasificación aunque consolidado en la zona media de Segunda.

El equipo burgalés que entrena Ramis llega tras perder en su derbi regional 0-1 ante el Valladolid. En las filas del conjunto castellano aparecen hasta cuatro jugadores con pasado cadista. El morbo está servido.

Horario y fecha: ¿A qué hora jugará el Cádiz CF contra el Burgos?

El encuentro entre Cádiz CF y Burgos, correspondiente a la décima jornada de LaLiga Hypermotion en la temporada 2025/2026, se disputará el próximo lunes 20 de octubre a las 20.30 horas en el Estadio Carranza.

Televisión: ¿Qué canal televisará el Cádiz contra el Burgos?

Cádiz - Burgos se podrá ver en directo y previo pago a través de LaLiga TV Hypermotion.

LaLiga Hypermotion está disponible con la misma suscripción que LaLiga. Esta suscripción se puede contratar en Movistar, Orange, Vodafone y Digi TV, con la señal principal en LaLiga TV Hypermotion, además de DAZN.

La temporada pasada, en DAZN, se debía pagar un extra para ver la Segunda División, por suerte para los aficionados estos encuentros ya están incluidos en el Plan Fútbol y no hará falta pagar más.

Internet: ¿Cómo seguir Cádiz - Burgos en directo?

Todo lo que ocurra en Cádiz - Burgos se podrá seguir en directo a través del directo de CANAL AMARILLO. Desde horas antes del comienzo del encuentro liguero podrá conocer todos los detalles previos al duelo, para posteriormente narrar el partido y ofrecer a su finalización el análisis, las declaraciones de los protagonistas, las jugadas más interesantes y los vídeos de la acciones más trascendentes, tanto a través de este portal como en LA VOZ DE CÁDIZ.

