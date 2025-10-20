Las estadísticas del Cádiz - Burgos

Si el Cádiz quiere recuperar el liderato en Segunda División debe ganar al Burgos en el encuentro que cierra la jornada 10 de la categoría de plata. El cuadro de Luis Miguel Ramis visita la Tacita de Plata tras dos derrotas consecutivas, mientras que los de Gaizka Garitano han disfrutado una semana larga rodeados de buenas sensaciones y felicidad por el gran momento deportivo que vive la entidad.

Pero Segunda es una liga tremendamente larga e impredecible, y el conjunto cadista mal haría si afloja mínimamente la intensidad con la que está afrontando los encuentros y que se está convirtiendo en la principal seña de identidad del equipo que dirige Gaizka Garitano junto a la solidez defensiva y la eficacia ofensiva. Eso sí, el Burgos es un rival que pondrá las cosas muy difíciles y que tiene a un técnico que entiende el fútbol de una forma parecida al entrenador del Cádiz CF.

La última visita burgalesa a tierras gaditanas fue en el pasado mes de diciembre, en el segundo encuentro de Garitano en el Cádiz CF. Brian Ocampo abrió el marcador en el tramo final con un auténtico golazo, pero un penalti cometido por Fede San Emeterio fue aprovechado por Álex Sancris para poner el empate final.