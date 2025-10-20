Suscríbete a
LaLiga Hypermotion. Jornada 10 Lunes 20/10 20:30h. Canal LaLiga Hypermotion TV

Cádiz - Burgos

Las estadísticas del Cádiz - Burgos

LALIGA HYPERMOTION

Gaditanos y burgaleses cruzan sus caminos para cerrar la jornada 10 de LALIGA Hypermotion

Cádiz - Burgos, en directo

Iuri Tabatadze e Iker Recio
Iuri Tabatadze e Iker Recio CCF

P. Vallejo

Si el Cádiz quiere recuperar el liderato en Segunda División debe ganar al Burgos en el encuentro que cierra la jornada 10 de la categoría de plata. El cuadro de Luis Miguel Ramis visita la Tacita de Plata tras dos derrotas consecutivas, mientras que los de Gaizka Garitano han disfrutado una semana larga rodeados de buenas sensaciones y felicidad por el gran momento deportivo que vive la entidad.

Pero Segunda es una liga tremendamente larga e impredecible, y el conjunto cadista mal haría si afloja mínimamente la intensidad con la que está afrontando los encuentros y que se está convirtiendo en la principal seña de identidad del equipo que dirige Gaizka Garitano junto a la solidez defensiva y la eficacia ofensiva. Eso sí, el Burgos es un rival que pondrá las cosas muy difíciles y que tiene a un técnico que entiende el fútbol de una forma parecida al entrenador del Cádiz CF. 

La última visita burgalesa a tierras gaditanas fue en el pasado mes de diciembre, en el segundo encuentro de Garitano en el Cádiz CF. Brian Ocampo abrió el marcador en el tramo final con un auténtico golazo, pero un penalti cometido por Fede San Emeterio fue aprovechado por Álex Sancris para poner el empate final.

Cádiz

CAD

4-2-3-1
  1. Victor Wehbi Aznar Ussen
    Portero    13
  2. Iza Carcelén
    Defensa    20
  3. Bojan Kovacevic
    Defensa    14
  4. Iker Recio
    Defensa    6
  5. Mario Climent
    Defensa    21
  6. Moussa Diakité
    Centrocampista    5
  7. Sergio Ortuño Díaz
    Centrocampista    15
  8. Iuri Tabatadze
    Delantero    12
  9. Suso
    Centrocampista    11
  10. Ontiveros
    Centrocampista    22
  11. Álvaro Miguel García Pascual
    Delantero    23
13
2014621
515
121122
23
13
26812
235
211410
9
Burgos

BUR

4-2-3-1
  1. 13Ander Cantero
    Portero
  2. 2Álex Lizancos
    Defensa
  3. 6S. González
    Defensa
  4. 8Grego Sierra
    Defensa
  5. 12Florian Miguel
    Defensa
  6. 23Iván Morante
    Centrocampista
  7. 5Miguel Atienza
    Centrocampista
  8. 21Córdoba
    Centrocampista
  9. 14David González Ballesteros
    Centrocampista
  10. 10Kévin Appin
    Centrocampista
  11. 9Fer Niño
    Delantero
Estadísticas
%CádizCAD
%BURBurgos
Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Asistencias de gol
Faltas cometidas
Faltas recibidas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Pases correctos
Pases fallados
Fueras de juego
Paradas
Corners
Penaltis a favor
Penaltis en contra
