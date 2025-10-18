Gaizka Garitano: «No se nota la diferencia entre nuestro mejor día y nuestro peor día»

El Burgos CF aterriza en la Tacita de Plata tras la importante victoria del Cádiz CF sobre el Huesca que le permitió acceder al liderato de Segunda División. Un encuentro ante un rival difícil, dirigido por Luis Miguel Ramis, que encadena dos derrotas consecutivas, pero que es un equipo fiable y que es uno de los candidatos a pelear por la zona alta de la tabla en el tramo final del curso. Gaizka Garitano es consciente de los problemas que puede generar el cuadro burgalés, aunque asegura estar «más preocupado de lo que hagamos nosotros».

En la rueda de prensa previa, el técnico del Cádiz explicó que «los equipos de Ramis son muy buenos. Son casi perfectos a nivel organizativo. Nos cuesta cuando jugamos contra ellos, a ellos también. Ha perdido los dos últimos partidos, pero creo que ha podido sacar resultados mejores«. El Burgos llega a la décima jornada de LALIGA Hypermotion como noveno clasificado, a tan solo tres puntos de los puestos de playoff de ascenso a Primera. Para Gaizka, una de las mayores virtudes del rival de este lunes es que »entre su mejor día y su peor día no hay mucha diferencia, y esos son los equipos buenos«.

🗣️ Gaizka Garitano: "Será un partido típico de la categoría: muy complicado" pic.twitter.com/LWLhJ1f9IS — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) October 18, 2025

Preguntado por el horario del encuentro, Garitano se inclina a favorecer a los aficionados y asume el rol de los suyos de ser profesionales y aceptar las decisiones de los estamentos que establecen la programación de los partidos. «No es cuando podamos nosotros, sino cuando pueda la afición. Si juegas un lunes por la noche igual ese niño no puede ir porque tiene que ir a clase. Yo quiero que los horarios sean para que cuando mejor le venga a la gente y puedan ir al campo para tener el campo lleno«.

Por otro lado, el vasco no quiere euforia y busca que el equipo tenga los pies en el suelo de cara al momentáneo liderato. «Ser líder es una anécdota. El que crea que hemos hecho algo está muy equivocado. El que haga eso estará mucho tiempo en el banquillo«. Además, reconoce que »hay equipos muy buenos y otros más regulares como nosotros. No se nota la diferencia entre nuestro mejor día y nuestro peor día. En otros equipos sí«.