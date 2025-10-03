Garitano: «Podemos ganar en cualquier campo si hacemos las cosas bien»

«En casa necesitamos hacer más ocasiones de gol y dominar más los partidos. El objetivo es tener más iniciativa en el juego a nivel de posesión y de llevar el peso del encuentro. No lo vamos a hacer de continuo porque nadie lo consigue, salvo Las Palmas y algún equipo más. Pero sí debemos mejorar en eso y mantener el buen trabajo que estamos haciendo en orden, defensa». Así empezaba Gaizka Garitano su rueda de prensa antes del encuentro de este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria.

El entrenador del Cádiz CF hacía un repaso a lo sucedido hasta ahora: «Nosotros hemos empezado muy bien, pero si queremos seguir en la posición en la que estamos tendremos que mejorar cosas». Y el vasco añadía: «Hacemos cosas bien, pero somos autocríticos. Estamos en un proceso de mejora que va poco a poco».

«Todos los encuentros son difíciles en Segunda. De hecho, la semana pasada únicamente ganó el Burgos en su estadio. Ni los favoritos que jugaron en casa ganaron. Todo está muy parejo», apostillaba.

Y cuando le tocó centrar en su siguiente rival, el entrenador del Cádiz CF fue claro: «El de Las Palmas es un partido complicado, de los más difíciles de la temporada. Es uno de los mejores equipos, favorito para quedar arriba y ascender. Tiene un plantillón, con jugadores muy buenos y un buen entrenador. He visto todos sus encuentros y ha podido ganar casi todos sus partidos. En los que no lo hizo, lo mereció».

Al tiempo que añadió sobre los insulares: «Al contrario de lo que se pueda pensar, Las Palmas defiende bien, hace una presión alta muy buena y roba arriba. No le hacen muchas ocasiones de gol. Pero nosotros somos buenos, hacemos las cosas bien y podemos ganar en cualquier campo como ya demostramos en la última salida a Málaga, un estadio difícil. Si hacemos un buen encuentro, también podemos ganar en Las Palmas».

Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

E incluso no quiso entrar en polémica sobre a las declaraciones de Viti Rozada, jugador del equipo insular. «No suelo leer las declaraciones de nadie. Intento siempre ser respetuoso con todo el mundo. No somos un equipo que nos encerramos atrás, pero cuando vamos ganando intentamos mantener el resultado. Se nos da bien y lo seguiremos haciendo. Como ellos harían. Cada uno tiene sus opiniones y nosotros a día de hoy vamos mejor que ellos y tenemos mejor puntuación, aunque ellos son un magnífico equipo que hace las cosas muy bien también», sentenció.

«Estoy deseando poner a 'Onti'»

Más adelante Gaizka Garitano reconoció que le gustaría contar más con Ontiveros y en ello están. «No vamos a descubrir que Ontiveros es uno de nuestros mejores futbolistas. Tiene una semana más de entrenamientos. A mí me encanta 'Onti' y cuando él está bien físicamente, yo estoy deseando ponerlo. Necesita estar bien físicamente y no se puede convertir en un futbolista que juegue media hora o una hora. La idea es que juegue 75, 80 minutos más. Para eso tiene que estar bien y esta semana ha estado bien. Lo necesitamos», aseguró.

«No somos un equipo que tenga la defensa baja. Suso y Ontiveros deben ser parte de la presión. Intentamos apretar arriba, pero hay veces que no puedes porque hay equipos como Las Palmas, Ceuta, Córdoba y Castellón son muy buenos. Sin embargo, nosotros somos mejores que ellos en otras cosas. No hay ningún equipo que tenga todo. Intentamos mejorar en esas cosas», continuó.

Gaizka Garitano, este viernes en la sala de prensa de El Rosal. ANTONIO VÁZQUEZ

Y sobre la falta de minutos de Brian Ocampo en el último encuentro dijo el técnico vasco: «Ante el Ceuta necesitábamos dos puntas al final. Dawda Camara tuvo la última ocasión del encuentro, Roger Martí es un jugador que está teniendo pocos minutos, pero está entrenando muy bien y con diferencia es de los que tiene más gol de los de arriba. Entraron los que creía conveniente en ese momento. No lo hizo Brian Ocampo, pero ha entrenado muy bien esta semana y puede jugar en cualquier momento como Dawda Camara, Roger Martí o el que sea. Elegimos a los jugadores dependiendo del partido y del momento».

La comparecencia finalizó con una cuestión sobre la Copa del Rey, competición en la que el Cádiz CF conocerá a su primer rival el próximo lunes. «Ahora no me preocupa la Copa del Rey. Estoy pensando en el encuentro del domingo y cuando llegue la Copa del Rey ya la afrontaremos de la mejor manera posible. Para nosotros lo más importante es LaLiga, aunque tratamos de competir siempre e intentaremos llegar lo más lejos posible en la Copa. Eso sí, será un espacio donde participarán los jugadores que lo merezcan y no estén teniendo muchos minutos. Ahora mismo pensamos en Las Palmas, no en eso», apostilló Gaizka Garitano.