A Melody le vas a hablar de gorilas...

Ha venido a decir esta semana Viti Rozada, jugador de la UD Las Palmas, que todos los equipos que descienden tienen una mayor presión por el hecho de afrontar una temporada en una categoría inferior ante una afición que no ha terminado de hacerse la idea de que ha bajado y que ya está pidiendo subir para estar de nuevo en la elite. «Nosotros mismos tenemos esa exigencia porque acabamos de bajar de Primera División. Debemos tener calma. Cuando perdemos no hay que volverse locos y en las victorias debemos mantener una línea estable», ha comentado el centrocampista pío pío y con razón.

De hecho, y aunque Las Palmas no lo esté pasando tan mal como el Leganés, otro descendido que va clasificado en la decimosexta plaza, sí que está experimentado un comportamiento en casa que bien podría diagnosticarse como mal del descendido, esto es, que está pasándole factura la carga de la responsabilidad cuando juega en su estadio ante su hinchada. Los canarios suman once puntos y son octavos tras conseguir siete puntos fuera del estadio Gran Canaria y solo cuatro de anfitrión. Y es que en casa la frescura con la que juegan fuera no es tal. Se estrenaron en su feudo empatando a un gol ante el recién ascendido Andorra; dos jornadas después el Málaga ganaba 0-1; ganaron por la mínima a la Real Sociedad B; y han vuelto a perder la semana pasada 0-1 ante el Almería. Sin duda, cuatro puntos de doce en casa es un bagaje realmente preocupante de no ser por los siete de nueve que acumulan a domicilio.

Pero lo cierto es que a los insulares les está costando en demasía exponerse, mostrarse ante sus aficionados una temporada después del descenso a Segunda. Un mal del descendido del que bien sabe, y mucho, su rival de este domingo en el Gran Canaria.

Basta equiparar las palabras de Viti Rozada sobre las sensaciones que viven los futbolistas cuando cambian a una categoría inferior con el mismo equipo y la misma afición con las que hace un año realizó Iván Alejo vistiendo los colores del Cádiz CF. El hoy jugador del Real Valladolid, el tercer recién descendido y que va empatado a puntos con Las Palmas, venía a decir, con acierto, que el hecho «de cambiar el avión chárter por el autobús todas las semanas que había que desplazarse» no era más que uno de los cambios drásticos que experimentaba un profesional al que le costaba la misma vida adaptarse tras varios años 'viajando en Primera'.

Alejo se encara con un aficionado en la primera jornada de la 24/25 donde el Zaragoza goleó 0-4 al Cádiz. A. V.

Más allá de que estas ideas puedan afectar en mayor o menor medida a un futbolista en cuestión, lo que sí se impone en la realidad, llegando a convertirse en una norma no escrita, es que el equipo que desciende de categoría manteniendo la base del equipo que ha bajado suele comenzar la campaña del regreso de una manera insegura, irregular, cuando no pésima, como fue el caso hace un año del Cádiz CF de Paco López.

Sin duda, este mensaje que llega de Las Palmas sobre la exigencia, la carga de presión, la importancia de mantener la calma o la responsabilidad que recae en un club que acaba de perder la máxima categoría les suena, y mucho, a jugadores del actual Cádiz CF como Álex, Fali, Iza, Ocampo, Ontiveros, David Gil o Diakité que bien habrán podido pensar aquello de 'a Melody le vas a hablar tú de gorilas'...

Por todo ello, los hombres de Garitano esperan este domingo jugar a su favor con esa baza de la carga de presión que tiene como local una UD Las Palmas al que la competición le están pasando la misma factura que el año pasado se cobró en Carranza.

