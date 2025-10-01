Viti Rozada le echa un pulso al juego del Cádiz CF

Viti Rozada (28 años) es jugador de la UD Las Palmas, equipo que este domingo se mide al Cádiz en las islas afortunadas a partir de las nueve de la noche y ha dado su valoración de cara a un encuentro en el que enfrentan dos equipos de amarillo con candidaturas al ascenso. El centrocampista asturiano reapareció la semana pasada en el enfrentamiento en el estadio Gran Canaria ante el Almería (0-1) tras superar una lesión y así ve las cosas días antes .

«Todos los partidos son complicados en Segunda, y el Cádiz no va a ser menos. Nos va a poner las cosas muy difíciles y habrá que cuajar un partido muy completo, mejorando la contundencia en ambas áreas», manifestó el jugador 'pío pío' antes de vaticinar que el Cádiz CF de Garitano los «va a esperar atrás».

Y es que para Rozada el juego del conjunto gaditano es muy sencillo de analizar. «Es complicado que nos discutan la posesión, por lo que espero un partido muy similar al del otro día ante el Almería, con un rival que se encierra y que nos hace muy complicado entrar en su zaga. Pero es importante estar atentos atrás y ser meticulosos con las vigilancias a nivel defensivo, porque tienen jugadores de ataque muy peligrosos».

El conjunto canario ha encajado cinco goles en siete jornadas, algo que quita el sueño al engranaje defensivo del equipo entrenado por el perico Luis García. Sobre ello se refirió Viti Rozada. «Aunque nos está faltando contundencia, nos encontramos bien a nivel defensivo. Los rivales tampoco nos están generando mucho, pero lo poco que hacen nos está haciendo daño. El Málaga o el propio Almería nos ganan con una jugada escasa y apenas con eso. Además, el Cádiz CF viene con mucha confianza, por lo que será un partido muy difícil».

La categoría de plata es conocida por su tremenda igualdad, por lo que Rozada sabe que «complicados son todos los partidos del fin de semana en Segunda División. El Cádiz CF está bien situado y tendremos que hacer un partido muy completo para llevarnos los puntos».

El ovetense insistió en que «los últimos rivales que han venido a casa nos esperan atrás. Espero un partido similar al del otro día, con un adversario cerrado para salir al contraataque. Por eso es importante las vigilancias defensivas. Tiene jugadores rápidos que son un peligro».

A muchos equipos recién descendidos de Primera le suele pesar su propio estadio. Un ejemplo de ello es el propio Cádiz CF de la temporada pasada, sin embargo, Rozada huye en cuanto escucha ese axioma para no querer parecer lo que parece no ser. O sí. «Jugar en casa no es un infierno. Prefiero jugar en Gran Canaria que fuera. Los resultados no están acompañando, pero el juego del equipo está yendo por el camino que queremos. Quizá nos está faltando contundencia en las dos áreas, tanto para marcar como para no encajar».

Viti también reflexionó sobre la situación de la plantilla tras el descenso: «Todos tenemos exigencias. Nosotros mismos también, porque acabamos de bajar de Primera División. Debemos tener calma. Cuando perdemos no hay que volverse locos y en las victorias debemos mantener una línea estable».

Igualmente, repitió que aunque «los resultados no nos están acompañando, pero prefiero jugar mil veces en casa que fuera. El juego del equipo está en el camino que queremos, que es el de la posesión, pero es cuestión de contundencia. En líneas generales, está trabajando bien la plantilla y creo que estamos en el camino».