Jesé calienta, por si acaso...

El pasado verano, el otrora estrella internacional Jesé Rodríguez cerraba su regreso a la UD Las Palmas en su tercera etapa como jugador del conjunto 'pío pío' y lo hacía entre un mar de dudas que despierta en la afición canaria. El atacante quería así reivindicarse en su tierra, donde tiene tantos adeptos como críticos, siendo la mayoría escépticos con su rendimiento dado el declive que ha experimentado su carrera desde que salió del Real Madrid.

Pues bien, este domingo la UD Las Palmas recibe a partir de las nueve de la noche al Cádiz CF en un encuentro en el que tiene muchas papeletas de participar el ex del PSG, entre otros. La expulsión de Milos Lukovic la pasada jornada por escupir a un jugador del Almería le puede costar perderse el encuentro ante los gaditanos, lo que le podría abrir las puertas de la titularidad a Jesé en lo que sería la primera vez desde su regreso.

La roja, chivada por el VAR, que vio el delantero serbio, titular de la UD desde el comienzo de Liga, fue provocada tras recibir un golpe de Federico Bonin, lo que le llevó a sangrar por la boca. Acto seguido, Lukovic escupió al adversario. A la espera de que el Comité de Competición dé su veredicto, el ariete es baja ante el Cádiz CF y hasta le podría caer cuatro encuentros.

Por su parte, la UD Las Palmas ha recurrido con la esperanza de que Competición le perdone, de lo contrario el entrenador Luis García podrá optar con el ex del Real Madrid, el Real Betis y el PSG en el caso de que este se encuentre al 100%.

Hace unas semanas, el técnico del equipo grancanario hablaba así de su futbolista: «En Burgos entró con energía y muchas ganas de ayudar en las dos fases, tanto en la ofensiva como en la defensiva. Estamos en el camino de ver al mejor Jesé y ojalá sea así. Yo, lo único que trato es de ayudarle y apretarle tanto a él como al resto para tratar de sacar su mejor versión y, quizás así, pueden descubrir algo que hasta ahora no sabían».

Hasta el momento, Jesé Rodríguez (32 años) ha formado parte de tres partidos aunque todos ellos han sido saliendo desde el banquillo. El jugador ha tenido minutos contra el Burgos y el Leganés fuera de casa y contra el Almería en Gran Canaria y mira ya al choque contra el Cádiz CF.

