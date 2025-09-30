Las Palmas recurre la roja a su delantero Lukovic para que pueda estar ante el Cádiz CF

El Cádiz CF visita a la Unión Deportiva Las Palmas(domingo, 21.00 horas) y desde el club insular trabajan para que Milos Lukovic, su delantero centro, pueda estar en el césped ante los gaditanos.

En todos los encuentros, salvo en el del estreno liguero, había participado el delantero serbio esta temporada con la UD Las Palmas y siempre como titular. Media docena de encuentros en los que marcó un gol, con una gran definición, el que abrió la victoria grancanaria ante el Córdoba en la segunda jornada de la competición liguera (1-3).

Frente al Cádiz CF no podrá estar al ser expulsado la pasada jornada ante el Almería, cita que perdieron los grancanarios (0-1). Sin embargo, Las Palmas intenta que el Comité de Competición le retire la tarjeta roja al delantero balcánico.

Lukovic fue expulsado ante el Almería «por escupir a un adversario», hecho que Las Palmas no considera que se pueda probar por las imágenes. Por ese motivo desde el club insular han decidido recurrir la expulsión ante el Comité de Competición.

Primera aventura en España

Este delantero, nacido en Belgrado (Serbia) hace 19 años de edad, recaló este verano en la UD Las Palmas procedente de la Eredivisie (Países Bajos), competición en la que defendió los colores del Heerenveen, donde estuvo cedido por el RC Estrasburgo francés (Ligue 1). A tierras galas llegó desde IMT Belgrado tras el pago de 4,70 millones de euros. Ahora está cedido hasta el final de la temporada en la UD Las Palmas por el club galo, con el que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2028.

Sin lugar a dudas, una baja importante para Luis García Fernández, quien ante el Almería tampoco pudo contar con Mika Mármol, Clemente, Kirian y Sandro.