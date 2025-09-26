Gaizka Garitano sobre la situación de Brian Ocampo: «Esas cosas las vamos a resolver en casa»

Que Brian Ocampo no pasa por un buen momento es una realidad. Se percibe en sus gestos, en su mirada y en sus actuaciones. Ya dejó entrever Gaizka Garitano la forma de ser del uruguayo, un magnífico jugador al que la irregularidad le pasaba factura. Después fue la Federación de Peñas del Cádiz CF (FPC) la que arropó al charrúa tras la peculiar (y desganada) actuación del jugador en La Rosaleda. Por último han sido sus compañeros, como Iza en los micrófonos de Onda Cero, los que han pedido cariño y comprensión para Brian Ocampo. Y ahí entra en juego la salud mental y el azote de las redes sociales.

Cuestionado de nuevo por la situación de Brian Ocampo, Gaizka Garitano señaló: «Esas cosas las vamos a resolver dentro. Yo vivo sin redes sociales y no pasa absolutamente nada. La afición está con su equipo y la idea siempre es que todos vayamos en el mismo barco y los que estén dentro también pongan de su parte».

Asimismo el entrenador vasco del Cádiz CF puntualiza: «En todos los equipos hay jugadores que un día te resuelven un partido y en otros encuentros no están bien. Hay que intentar llevar a los jugadores por un mismo camino sabiendo cómo son, pero que lo importante es la familia. Tengo 25 jugadores y cada uno de su madre y de su padre, por lo que hay que tratar de tocar la tecla de cada uno para integrarlos en el rebaño».