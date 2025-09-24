Brian Ocampo no está solo y, cuanto menos, es para agradecer que dentro de la masa social del cadismo haya quien se acuerde de que, igual, el chaval no está pasando sus mejores momentos. A las críticas recibidas por su pasotismo en el terreno de juego del Málaga el pasado domingo mientras sus compañeros sudaban la gota gorda para defender el 0-1 de Sergio Ortuño, se le ha unido la retirada de la cuenta personal del jugador en Instagram para evitar la cataratas de insultos que ha recibido en las últimos días.

Ni qué decir tiene que su actitud en el campo del Málaga no tiene perdón dado que el equipo se estaba jugando mucho y necesitaba de los recién entrados al campo para conservar la renta. Sin embargo, y por fortuna, ninguno de los muchos balones que perdió y que después se negó a perseguir para hacer, cuanto menos, el paripé de recuperarlo acabó en gol del rival. Finalmente, el final fue feliz para un cadismo que acabó disfrutando sobre el mismo césped donde antes Ocampo perjudicó al equipo muy seriamente por su indolencia.

Todo esto no ha pasado desapercibido para la afición, sin embargo, la Federación de Peñas Cadistas ha esperado a que pasaran unos días del encuentro para salir a defender al internacional uruguayo con una publicación en redes sociales en las que se posicionan a favor del señalado jugador. «Queremos mostrar nuestro apoyo a uno de los nuestros porque está pasando momentos muy difíciles», escribió la cuenta de la Federación de Peñas en X.

Desde la @fpcadistas queremos mostrar nuestro apoyo a UNO DE LOS NUESTROS, está pasando momentos muy difíciles y es el momento de estar junto a el para que se recupere y volver a disfrutar de sus goles. 💙💛💙💛ANIMO BRIAN 💙💛💙💛 #unidosparaseguircreciendo pic.twitter.com/MimdVVmS5X — Federación de Peñas Cadistas (@FPCadistas) September 24, 2025

Asimismo, también señalan estos peñistas federados que el camino para que todo vaya mejor es la unidad de todos y así lo reseñaron bajo el hastag #unidosparaseguircreciendo.

