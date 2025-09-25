El consejo de Iza a Brian Ocampo sobre la salud mental

Iza ha hablado en los micrófonos de 'Onda Cero Cádiz' de muchas cosas, pero no ha querido pasar por alto el tema de la salud mental en los jugadores. Sobre todo porque él también lo ha pasado mal en ese sentido y le duele ver que sus compañeros de equipo también sufran por ese motivo.

Es el caso de Brian Ocampo, quien no termina de encontrarse. Por eso Iza sabe de lo que habla cuando se le pregunta por su compañero Brian Ocampo. «A Brian Ocampo lo quiero mucho e intento ayudarlo en todo lo que se puede. Tiene condiciones para jugar en un equipo 'tocho' de Primera. Tuvo un problema del cruzado en su mejor momento en Primera, cuando tenía pinta de la llegada de un equipo fuerte para pagar un dinero importante por él, y tuvo mala fortuna», afirma.

Y al mismo tiempo apostilla y le da un consejo: «Brian Ocampo debe intentar sanarse a nivel mental y quitarse esos picos de irregularidad con él mismo. Es su problema. Le vendrá muy bien quitarse de las redes sociales. Yo también lo hice. Al final todos estamos expuestos y si mentalmente no estás bien, mejor todavía».

Iza apoya a Brian Ocampo. ARABA PRESS

Para que el futbolista uruguayo no sufra, Iza, que es uno de los veteranos de este Cádiz CF, apunta: «A nivel de vestuario y el entrenador lo protegemos muchísimo. Necesita cariño nuestro y de fuera. Hay que entenderlo un poquito, aunque a veces pueda desesperar. Si coge la confianza es un jugador imparable y lo sufro todos los días entrenando. Es de lo mejor en condiciones junto a Ontiveros y Suso».

Resumiendo, «si Brian está bien, el Cádiz CF sumará muchísimos puntos más».