Iza: «Me hacía falta este cambio. No me encontraba conmigo mismo ni con nadie»

Seis años han pasado ya desde que Iza Carcelén llegara al primer equipo del Cádiz CF. El lateral derecho portuense, que se había formado en la cantera del Real Betis y había pasado por Zaragoza, Cultural y Deportiva Leonesa y Rayo Majadahonda, recaló en tierras gaditanas y cayó de pie. Fue llegar casi de incógnito y subir a Primera siendo un pilar del equipo.

Después llegó la etapa en la máxima categoría, casi siempre como titular y dejando en la reserva a Akapo, primero, y Zaldua, después. Era uno de los gaditanos que dejaron huella en el Cádiz CF con Álvaro Cervera y Sergio González. Pero llegaron los malos momentos y a Iza también le pasó factura.

Ahora, a sus 32 años y con peso en el vestuario, le toca volver a ilusionarse tras pasar por un pozo lleno de oscuridad. «Estamos creando otra vez esa sintonía y comunión entre afición y jugadores. Eso es muy importante en este club. Se palpa ese ambiente sano y hacía falta ese cambio. Llevábamos muchos jugadores y muchos años juntos, con una mentalidad negativa. Hacía falta un cambio y ahora nueva energía y nos acompañan los resultados», empieza señalando en una entrevista concedida a 'Onda Cero Cádiz'.

Hace un año tocó fondo y se enfrentó con su propia afición. Fue tras marcar al Real Oviedo. De aquella recuerda que «tuvimos una reunión con los aficionados y nos lo hicimos ver por ambas partes. Es importante la unión y este clima. Vuelvo a ver esa unión que existía cuando yo llegué. Eso es muy importante».

Iza tuvo una discusión con la grada hace casi un año. F. J.

Porque Iza tiene muchas tablas y bastantes batallas, y el jugador criado en el CD Safa - San Luis recalca: «Más allá de los resultados se ve otra cosa, se ve energía dentro del césped, aunque todavía no han venido mal dadas, salvo el partido de Anoeta ante la Real Sociedad B. La gente joven que ha venido tiene mucha hambre y nos contagia a los veteranos. Esta generación de jóvenes contagia y eso es fundamental».

Por eso no duda en reconocer: «Me hacía falta esto. Me llena mucho y vuelvo a ser ese Iza que han conocido en Cádiz. He estado dos años dubitativo a nivel mental y no me encontraba ni conmigo mismo ni con nadie. Yo soy una persona muy transparente y se me nota muy rápido mi carácter. Si me ves cabizbajo, lo ves rápido; si estoy triste, igual; y también me puedes ver eufórico. Muestro mis sentimientos y me hacía falta esto porque quiero ayudar a que el club vuelva al lugar que se merece».

Iza admite que «viví fatal los últimos años. En el día a día no tenía ganas de hacer nada, en casa estaba encerrado, no tenía ganas de hacer planes con mi pareja, tampoco con mis amigos. Lo he pasado mal, pero lo bueno que tiene el deporte de elite es que al final te puedes levantar y de eso se trata. Esta temporada nos da la oportunidad de estar de nuevo ahí arriba»

«El nivel mental es lo más importante en un futbolista de elite. Tener ese equilibrio mental te ayuda a superar situaciones muy adversas. Hay que saber aguantar todo tipo de situaciones. A algunos les cuesta más y a otros menos. Cada uno tiene una educación y ha vivido una infancia. Yo siempre me he considerado fuerte, ya que no he tenido una carrera gloriosa quitando los años bonitos que he tenido con el Cádiz CF en Primera. Me quedo con una cosa y es que siempre me he levantdo», aclara.

🗣️ Iza Carcelén en @ODCadiz, con @josearivas85: "Brian Ocampo tiene que intentar sanarse mentalmente él mismo".



📌 Entrevista completa: https://t.co/8WwuMsSSaP pic.twitter.com/0cdI6F4uI9 — Onda Cero Cádiz - Rota (@ondacerocadiz) September 25, 2025

Y todo lo resume en que «a los gaditanos nos cuesta mucho olvidar las cosas. Pedí perdón rápido, en ese momento estaba hundido psicológicamente. Cualquier gesto o insulto me superaba. No era un gesto de rebeldía hacia ellos, aunque se lo hice a la afición. Era más hacia mí. Después tuve el valor cuando acabó el encuentro de plantarme allí y explicarles la situación. Esas cosas se olvidan si todo va bien. Todo depende de uno mismo para poder remontar ese tipo de situaciones».

La conexión con Suso

Pero Iza sabe que esta temporada es diferente. «A mí la llegada de Suso me ha dado la vida porque Suso es amigo mío de toda la vida. Él ha estado en clubes grandes de Europa y me da muchísimos consejos. He conectado con él y eso me hace estar más feliz en el terreno de juego. Que haya gente joven que te escuche te hace sentir importante», recalca.

Por eso se sincera en los micrófonos de 'Onda Cero Cádiz': «Quitando la etapa de Álvaro Cervera, yo no me he sentido importante en el Cádiz CF».

Suso ha sido un gran apoyo para Iza. ARABA PRESS

Sobre su continuidad y última renovación tras acabar contrato el pasado 30 de junio, el lateral derecho de El Puerto de Santa María apunta: «Siempre he tenido claro que quería seguir en el Cádiz CF. Ahora y en la anterior. Entonces rechacé ofertas de Arabia, Turquía e Israel. De Granada salieron muchas cosas que eran mentira. Mi principal idea era quedarme en el Cádiz CF y esta última vez fue todo más fluido y fue todo muy rápido. Me lo propuso el 'presi'».

En este sentido añade: «Me sentía en deuda con la situación y quería darme la oportunidad de demostrar que sigo siendo el mismo Iza».

«Los jóvenes nos empujan a los veteranos»

A la hora de hablar de su actual entrenador, Iza, que es titular indiscutible en este inicio de la temporada, señala: «Con Gaizka Garitano se veían brotes verdes desde la temporada pasada, aunque no acabamos muy bien en la clasificación y a nivel de sensaciones. Él es un entrenador resultadista y eso complicado de conseguir en Segunda. Al final se nota mucho la llegada de gente joven con hambre y ganas, pues no han jugado en Primera y quieren hacerla. Nos empujan a los veteranos y se dejan aconsejar. Respetan mucho al entrenador y los veteranos»

E irremediablemente echa la vista atrás para apuntar: «Me recuerda al grupo que teníamos con Álvaro Cervera, que en el día a día era espectacular y entrenando todo era alegría»

Del vestuario destaca a los nuevos y la juventud de éstos. «Tengo muy buena conexión con 'Taba'. Se está adaptando a la ciudad. Se va a vivir a Cádiz, a los dos días coge una silla y se va a la playa, y al tercero te saluda con un '¿qué pasa, 'pisha'?' Está aprendiendo rápido el español y contagia la alegría al vestuario», señala. Y añade Iza: «Efe se está adaptando rápido, tiene mucha alegría y también es peculiar».

Aunque tiene los pies en el suelo como buen veterano que es: «La categoría es muy larga y no se pueden lanzar las campanas al vuelo. Estamos en muy buen camino, pero en Segunda se puede complicar cualquier partido. Lo más importante es mantener esta armonía en el vestuario y que se note en el campo. Se notó en La Rosaleda con nuestra afición apretando».

Iza lleva toda una vida en el Cádiz CF. EFE

Por eso pide calma y paciencia: «Hay que seguir con este proyecto porque hay gente muy joven. Cuando lleguen los malos momentos, que también llegarán, los veteranos tendremos que tranquilizar a los jóvenes».

«Primero tenemos que llegar a los 50 puntos y lo que tenga que venir, pues vendrá», advierte.

Y para finalizar envía un mensaje a su afición: «Sé que el cadismo lo ha pasado muy mal. Le doy las gracias por recuperar la sintonía y espero que sigan así».