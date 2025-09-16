'Habemus Cádineta'

La 'cádineta' ha echado a rodar definitivamente desde el gol de Tabata ante el Albacete y ha cogido velocidad con el de Suso el pasado sábado para firmar la tercera victoria consecutiva en casa. Tres de tres y una media inglesa que ha llevado a los de Garitano a ocupar la cuarta posición a un punto del líder, Racing de Santander.

Es cierto que a los buenos resultados no le están acompañando el buen juego, pero la 'cádineta' tiene muchos más recursos para seguir avanzando sin depender tanto de una uniformidad de un juego deslumbrante. No. Este Cádiz CF igual gana por los goles de Suso que por los centros de Iza, los remates de García Pascual, las paradas de Víctor Aznar o la deslumbrante e inicial aportación de Tabatadze. A estos motivos también hay que unir otros que parecen despuntar a la más mínima oportunidad. Son los casos de Efe Aghama, Ortuño, Climent o Kovacevic.

Lo que es público y notorio es que el clima del estadio Carranza ha cambiado a fuerza de victorias. Tras dos años desastrosos en lo deportivo, este arranque liguero 25/26 ha borrado de un plumazo aquella crispación grada - directiva así como las eternas dudas en un equipo, con su entrenador a la cabeza, que no generaba ilusión.

Sin duda, que del barco se hayan bajado jugadores que ya habían terminado una etapa ha hecho mucho porque el aficionado medio vaya al estadio, cuanto menos, con la esperanzadora ocasión de ver caras nuevas que, para colmo, están haciendo todo lo posible por agradar.

La grada de Carranza ha vuelto a entusiasmarse con su equipo. Nacho Frade

Lo decía el pasado lunes en Canal Sur el secretario técnico del Cádiz Juan Cala: «Nuestro estadio es otro en los últimos partidos y eso nos hace estar satisfechos. Se vuelve a vivir lo que viví como jugador. Hay momentos donde el rival nota la presión». Y no le falta razón. A pesar de que siempre habrá ese murmullo inexplicable en este inicio liguero cada vez que el equipo amarillo se atasca o se ve inferior al rival de turno, la verdad es que la gran mayoría del público de Carranza se muestra expectante cada vez que uno de los suyos coge el balón cerca del área rival. El gol de Suso es todo un ejemplo de ello. También le ocurre a Tabatadze, y qué decir de Ocampo, ese tipo de jugadores que parecen no estar pero que aparecen en un momento determinado dentro de un encuentro insulso y se marcan un gol propio de esos jugadores que valen tanto dinero como disgustos.

Por eso, porque se ve calidad y garra en la zona ofensiva del equipo, y a un entrenador ocupado en reforzar como pueda su débil defensa, el aficionado medio no ha dudado en montarse en esta nueva 'Cádineta' que anda empujada por no pocos motivos y efectivos.

