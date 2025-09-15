Cala: «Puedo entender que se dude de Suso porque de fútbol, política y medicina hablamos todos»

Juan Cala, el miembro de la secretaría técnica del Cádiz CF que más mando ha tenido desde que se fue Óscar Arias por sus desavenencias con Álvaro Cervera, ha analizado en La Gran Jugada de Canal Sur Radio, el momento que se vive de la recién comenzada temporada.

En una interesante entrevista, el de Lebrija no quiso ya ponerse a hablar de excesivas metas a pesar del buen arranque del equipo donde él ha tenido gran poder de decisión. «No te voy a hablar de ascenso. Vamos a competir cada partido y podemos ganarlos todos, pero no hablaré de ascenso cuando todo el club hablamos de los 40 puntos. Es un proyecto a medio plazo», comenzó diciendo antes de recordar distintas etapas vividas desde la experiencia. «En el Sevilla viví una revolución similar, el proyecto era mantenernos y acabamos ganando la UEFA Europa League. Los resultados nos irán marcando en la clasificación», acertó a decir.

Después de un verano arduo y en el que su entrenador no se ha cansado de repetir que necesitaba más recursos, Cala ya puede descansar y ahora comenzar cómo le ha quedado el traje al Garitano le ha dado su visto bueno gracias a unos últimos días de mercado donde se rejuveneció la plantilla al mismo tiempo que se reforzó. «Con Gaizka Garitano he conseguido una cosa que creo que no voy a conseguir con otro entrenador: tenemos una afinidad tremenda. Nos entendemos sin mirarnos. Estoy muy contento y a lo mejor con otro cuerpo técnico no podríamos haber hecho lo que ha hecho en este mercado el Cádiz CF», dijo.

En dichos últimos días salió a la palestra la posibilidad de firmar y recuperar al excadista Aridane, algo que Caña no terminó de ver. «Yo no hablo por melones por calar, hablo de jugadores de nivel o no del Cádiz CF. Tenemos cinco centrales con Fali por encima de los 28 años, Bojan Kovacevic es ya una realidad e Iker Recio está por ser una realidad. Creo que tenemos un ramillete de centrales bueno para competir. Con Aridane pensaba que, en este mismo año, no era el año de traerlo».

Y si ha traído juventud, también ha firmado tablas, aunque en este caso el trabajo fue más de su presidente, que fue quien convenció, con su ayuda, a Suso. Pese a ser un fichaje presidencialista, Cala asegura que él también había apostado por el gaditano con los ojos cerrados. «Lo volvería a hacer mil veces más. Tener la oportunidad de contar con Suso en la plantilla... mil veces más lo volvería a hacer. El año antes, en diciembre, tuvimos una comida con él y después se añadió Gaizka para ver la posibilidad», reconoció.

Uno de los peros que cualquier estrella veterana puede ser su falta de aportación defensiva, algo que no le preocupa mucho en el caso de Suso. «Hablamos internamente si Suso merecería la pena o no, pero es que no había dudas. Puedo entender la duda porque de fútbol, política y medicina hablamos todos, pero Gaizka también necesita jugadores que decidan partidos».

Sobra decir que este proyecto está más que consensuado con el presidente. «Ese plan trazado que Manuel (Vizcaíno) y yo hablamos desde noviembre del año pasado se ha cumplido paso a paso. Los pasos han sido firmes y el camino ha seguido hasta el final. Desde hacía meses queríamos una plantilla dividida en un 20% de promesas, 40% de activos vendibles y 40% de jugadores consagrados», explicó.

Las victorias han vuelto a Carranza y con ellas ese ambiente que ya se había olvidado en los partidos en casa. «Nuestro estadio es otro en los últimos partidos y eso nos hace estar satisfechos. Se vuelve a vivir lo que viví como jugador. Hay momentos donde el rival nota la presión».

Y repitió su mantra. «Vamos a competir cada partido y podemos ganar cada partido. Este proyecto es a medio plazo, donde sabemos que el fútbol nos debe llevar donde queremos. Buscamos los 50 puntos cuanto antes con muchos jugadores que aún no sabemos cuál es su techo».

Finalmente, pese a la satisfacción por lo logrado, Cala admitió que siempre queda margen de mejora: «Siempre quieres darle una vuelta más, pero los indicios nos dicen que vamos por el buen camino».

La operación García Pascual

Uno de los fichajes ha sido el exsevillista García Pascual, que ahora cubre la baja dejada por la marcha de Chris Ramos al Botafogo. Sobre este asunto también habló Juan Cala, que cuenta que no fue fácil traer al malagueño después del gol que marcó para dejar al Sevilla un año más en la máxima categoría después de firmar un preacuerdo con el Cádiz CF. A todo esto, el ariete ahora cadista dejó dichas en su tierra unas declaraciones en las que sugería que se quería quedar en Nervión, algo que no sintió nada bien al cadismo. A esto, también hay que unir el Celta, que ya el año pasado había preguntado por Chris Ramos.

Precisamente, la llamada del club gallego a Cala hizo que este cambiara su forma de ver la dirección deportiva.

«García Pascual era el prototipo perfecto para sustituir a Chris Ramos, pero si digo eso con las declaraciones que hizo me matan en Cádiz. Había que esperar que el fútbol lo pusieran en su lugar. Estuve muy jodido en enero porque cuando a última hora llega una oferta del Celta... y no teníamos sustituto», memoriza en alto para decir que aquella situación no se resolvió de la mejor manera posible para los intereses cadistas. Y sigue. «Si llegan a pagar la cláusula estamos muertos. El palito me lo estoy dando yo. Entonces ahí es dónde entendí que teníamos que darle una vuelta de tuerca para estar preparados ante cualquier pago de cláusula. Teníamos que tener un ramillete preparado. Es algo en lo que hemos formado a toda la dirección deportiva y creo que estamos preparado para todo», manifestó sobre el interés que incrementó en García Pascual.

