Iza, más 'capi' que nunca y sin brazalete

Hace casi un año que Iza Carcelén tuvo los bemoles de encararse con la afición de fondo sur y llevarse con prepotencia y chulería la mano al oído tras marcar un gol que usó para echar en cara a la afición las lógicas críticas que el equipo estaba recibiendo por su descenso anterior y por el pésimo arranque liguero con Paco López en el banquillo. Como no pudo ser de otra manera, ese gesto incendió más si cabe la ya caliente grada de Carranza y el portuense quedó inscrito en la abarrotada lista negra de una plantilla que Garitano ha hecho bien en rejuvenecerla y ponerle fin en la medida de lo posible.

De aquella plantilla aún quedan restos, pero lo cierto es que tanto Iza como Álex, renovados de nuevo e incomprensiblemente a juicio de muchos aficionados, están dando ejemplo de lo que deben ser y hacer dos veteranos como ellos: transmitir a los nuevos lo importante que es el escudo que se defiende.

Álex, en el centro, disfrutó con la afición en Málaga. L. V.

Uno es titular y el otro forma parte del banquillo con derecho a segundas partes. El pelirrojo aportó la experiencia y la cordura necesaria en Málaga para contagiar a sus compañeros a la hora de que el balón no quemase en los pies. El madrileño ayudó a controlar un 0-1 y dio al juego del equipo tanto criterio como raza y garra en según las jugadas a las que tuvo que enfrentarse. Nunca se le cayeron los anillos, pero menos ahora que debe dar ejemplo.

Por su parte, Iza sigue siendo dueño y señor del flanco derecho. De hecho, casi siempre lo ha sido desde que llegó al Cádiz CF de Cervera procedente del Rayo Majadahonda. Por su demarcación han pasado cantidad de compañeros que solo le han disputado la titularidad cada vez que el portuense ha querido o ha estado lesionado. Destacó en Segunda, dio la cara en Primera tres años y aunque siempre ha levantado suspicacias en la afición, siempre ha mantenido su sitio con todos los entrenadores que ha tenido vestido de amarillo.

Este verano sorprendía su renovación para los próximos dos años y desde muy pronto comenzó a ganársela en el campo. Sin apenas competencia, e club pensó en él como el lateral del nuevo proyecto y así está siendo. Además, la llegada de Suso le movía un puesto hacia abajo en el escalafón del brazalete de capitán, algo que no le ha importado en absoluto porque está siendo líder sin corona. Basta ver su comportamiento desde el calentamiento en La Rosaleda para confirmar la conexión que el canterano bético ha vuelto a tener con su afición dejando atrás su feo del año pasado.

La entrega sobre el césped está fuera de toda duda con sus luces y sus sombras, pero sabedor de que este año se la juega el veterano jugador ha sabido ponerse el traje de guardián del escudo y está transmitiendo tanto dentro del campo a sus compañeros como fuera a los aficionados. La imagen del pasado domingo en la recta final del encuentro ante el Málaga en la que Iza gana un lance a un rival forzando una falta cerca del córner levantó a los cadistas desplazados, que ovacionaron la enésima carrera del jugador. Este, agradecido, no dudó en celebrarlo con aspavientos dirigidos al quesito amarillo del anfiteatro de La Rosaleda. Ya con la victoria en el bolsillo, la comunión equipo-afición fue total con Iza y Álex como directores de orquesta.