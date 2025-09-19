Garitano confirma con Ocampo lo ya sabido

La situación de Brian Ocampo ha sido analizada por Gaizka Garitano, el tercer entrenador en el Cádiz CF que lo sufre mucho y lo disfruta de vez en cuando. El preparador vasco vino a decir a la afición cadista lo que esta ya sabía pero que ha confirmado con el último que se ha topado con los vaivenes del jugador charrúa.

Es «la virtud y el problema a la vez», comenzó diciendo de Ocampo, «un jugador irregular con picos muy alto; es uno de los jugadores con mayor talento del equipo pero no tiene la constancia que se requiere de un jugador que tiene que jugar todas las semanas».

Por tanto, se trata de lo que ya se sabía que se trataba, de un futbolista tan desequilibrante en lo bueno como en lo malo. A pesar de todo, el objetivo de Gaizka no es otro que intentar motivarlo para que aporte más virtudes que defectos para que «en la medida que él coja esa regularidad seguro que será un futbolista importante. Ese tipo de jugadores picos muy altos y muy bajos es complicado que jueguen de seguido. Está trabajando en ello porque sabe que con esa regularidad es un futbolista muy importante».

Este año se le presenta a Garitano con una gran cantidad de alternativas de medio campo hacia delante, por lo que tendrá que gestionar tanto los buenos momentos de cada uno como la gestión personal para mantener a todos enchufados a pesar de que no jueguen todos lo que ellos desearían. «Tenemos gente diferente para cada posición y es complicado que jueguen siempre. Lo del otro día no fue un castigo, sino que había otros jugadores que podían hacerlo bien también», dijo de la suplencia del uruguayo tras su titularidad en Anoeta. Y precisó que «Ocampo es un futbolista capaz de hacer jugadas increíbles, pero en el fútbol hay que hacer más cosas y tener un mínimo de fiabilidad. A él le ha costado hasta el momento con todos los entrenadores que hay aquí. En la medida que lo haga será importante», concluyó.