Dónde ver Málaga - Cádiz: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

El Cádiz CF visita al Málaga en La Rosaleda, donde ya ganó la temporada pasada.

Tres puntos más que el Málaga CF tiene el Cádiz CF antes de visitar La Rosaleda en el que será el primer derbi de la temporada para los gaditanos (no así para los malagueños, que ya recibieron en el mismo escenario al Granada hace un par de semanas). Once de los amarillos frente a los ocho de los blanquiazules. Los de La Tacita de Plata son actualmente los cuartos clasificados de LaLiga Hypermotion, al tiempo que los de la Costa del Sol son décimos y se encuentran en la mitad de la clasificación.

Esta cita llega para un Cádiz CF invicto que ha ganado todos los encuentros en casa hasta la fecha (Mirandés, Albacete y Eibar) y ha empatado en sus dos desplazamientos (Leganés y Real Sociedad B).

Por su parte, el Málaga también se encontraba invicto en este inicio de la temporada hasta que perdió en la prolongación de la pasada jornada. Entonces los andaluces visitaron al Huesca en El Alcoraz.

Así se presenta la cita entre los equipos del excadista Sergio Pellicer y Gaizka Garitano, entrenadores que ya se vieron las caras la temporada pasada en La Rosaleda con victoria para el Cádiz CF (0-2). Melendo y Matos, quienes ya no continúan en las filas cadistas, decidieron entonces la cita.

Horario y fecha: ¿A qué hora jugará el Málaga contra el Cádiz CF?

El encuentro entre Málaga y Cádiz CF, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga Hypermotion en la temporada 2024/2025, se disputará el próximo domingo 21 de septiembre a las 18.30 horas en La Rosaleda.

Televisión: ¿Qué canal televisará el Málaga ante el Cádiz CF?

El Málaga - Cádiz se podrá ver en directo y previo pago a través de LaLiga TV Hypermotion.

LaLiga Hypermotion estará disponible con la misma suscripción que LaLiga. Esta suscripción se puede contratar en Movistar, Orange, Vodafone y Digi TV, con la señal principal en LaLiga TV Hypermotion, además de DAZN. Este partido en concreto se podrá seguir a través del Canal 56 de Movistar y Movistar LaLigaTV 2 y también en Orange Fútbol 2, el dial 108.

La temporada pasada, en DAZN, se debía pagar un extra para ver la Segunda División, por suerte para los aficionados estos encuentros ya están incluidos en el Plan Fútbol y no hará falta pagar más.

Internet: ¿Cómo seguir el Málaga - Cádiz en directo?

Todo lo que ocurra en el Málaga - Cádiz se podrá seguir en directo a través del directo de CANAL AMARILLO. Desde horas antes del comienzo del encuentro liguero podrá conocer todos los detalles previos al duelo, para posteriormente narrar el partido y ofrecer a su finalización el análisis, las declaraciones de los protagonistas, las jugadas más interesantes y los vídeos de la acciones más trascendentes, tanto a través de este portal como en LA VOZ DE CÁDIZ.