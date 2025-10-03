El Cádiz CF podrá contar con Efe Aghama en Las Palmas

Toca visitar Las Palmas de Gran Canaria y el Cádiz CF lo hace con algunas bajas en sus filas. Lo habitual con el transcurso de las jornadas.

No hay ausencias por sanción una semana más (sí las hay por este motivo en la UD Las Palmas, que se queda sin su delantero Milos Lukovic, entre otros, al no prosperar el recurso de la entidad insular), aunque sí las habrá por lesión. En este sentido, Fali sigue en el dique seco junto a Joaquín (no podrá jugar en su tierra), De la Rosa y David Gil, que vuelve quedarse en tierra tras estar presente en la última convocatoria. Y eso que David Gil regresó a la lista después de muchas semanas de inactividad tras ser operado la temporada pasada. «David Gil no ha entrenado dos o tres días de esta semana, tiene alguna pequeña molestia. La semana que viene ya entrenará con el resto del grupo. No es nada grave, pero tampoco viaja».

Por lo demás, y según avanza Gaizka Garitano, «tenemos los mismos lesionados de la semana pasada. Ni perdemos ni recuperamos a nadie más».

También entró en la convocatoria, y en este caso sí jugó algunos minutos en la segunda mitad, el malagueño Javi Ontiveros. Eso sí, todavía lejos de estar al cien por cien de su rendimiento.

El otro recuperado fue el joven ecuatoriano Alfred Caicedo, pero en su caso no tuvo minutos.

Recuperado

Dicho esto. Las miradas se centraban una semana más en la evolución de Efe Aghama, que finalmente no pudo estar el Ceuta. Un esguince dejó al joven y veloz extremo africano sin jugar ante su ex equipo. Sobre este asunto, Gaizka Garitano señala: «Recuperamos a Efe. No entrenó durante la semana, pero ya hoy ha estado bien, no tiene molestias y viaja».

En cuanto al insular Joaquín González, que sigue siendo baja, el entrenador del Cádiz CF apuntó: «Desde que vino tuvo problemas de pubis y luego ha tenido otros problemas diferentes de carácter muscular. No le hemos podido tener ni ver de seguido ni en amistosos ni en entrenamientos. Se está recuperando y esperamos que entre con el grupo».

Y Gaizka Garitano añadía: «Es importante su vuelta para tener otro jugador más en el centro del campo. Para nosotros es un problema al tener un centrocampista menos».

Al tiempo que puntualizaba: «Es un futbolista mixto. Es alto pero también con fútbol. Viene de jugar de '6', donde está jugando Moussa Diakité. La temporada pasada fue más un '8' en el Atlético B, justo en la posición donde puede jugar Álex. Puede jugar en ambos sitios y es un jugador que tiene fuerza, juego aéreo y fútbol. Juega bien pero no se ha encontrado bien a nivel físico».