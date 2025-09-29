Garitano aún espera lo mejor de Ontiveros

Lo mejor que Javier Ontiveros ha dado de amarillo lo ha hecho para Paco López, un entrenador que si no estuvo antes en la calle fue gracias a los goles y a la magnífica aportación que tuvo el jugador marbellí en el arranque liguero de la pasada campaña.

El jugador malagueño fue, sin duda, el fichaje estrella del Cádiz CF 24/25 y que empezó con Paco López en un banquillo del que tuvo que irse a mediados del mes de diciembre dado que el equipo se metió en puestos de descenso por los malos resultados.

Sin embargo, el rendimiento del malagueño fue bajando dadas unas molestias que también le han perjudicado en este inicio liguero. De hecho, el atacante marbellí reaparecía este pasado domingo en el encuentro ante el Ceuta tras cinco jornadas sin estar disponible. Lo que no ha perdido es el cariño de una afición que disfruta mucho con esa clase de juego. De hecho, en su primera intervención sirvió de vaselina a Mario Climent para que el lateral se internara hasta la línea de fondo con mucho peligro.

Nada más entrar al terreno de jugo, se llevó una gran ovación del público, aunque no estuvo preciso en las decisiones tomadas a medida que fue avanzando la segunda parte de un encuentro que acabó en tablas.

La coincidencia en el tiempo con Gaizka Garitano ha querido que Ontiveros no haya estado casi nunca, con el vasco en el banquillo, al cien por cien de su estado físico. Pero si hay una fecha en la que se acaba por completo la mejor versión de Javier Ontiveros esa es la del sábado 15 de febrero de este año, es decir, la visita del Cádiz CF a El Sardinero en la que el mediapunta se convirtió en el mejor de los suyos en la brillante victoria ante el entonces líder Racing de Santander por 2-3.

Desde entonces a ahora, Ontiveros he empeorado notablemente su rendimiento producto de unas molestias que el propio Garitano calificó la temporada pasada de «crónicas».

Su pretemporada, la de Ontiveros, no ha sido muy positiva de cara a su evaluación física aunque siempre ha dejado su calidad cada vez que ha tenido ocasión de mostrarla. No obstante, la rémora con la que cuenta de sus molestias en la rodilla le hace estar muy lejos de un óptimo estado de forma que, sin duda, no le permite estar dando todo lo que su entrenador está deseando que le dé.

Todos los minutos son importantes y los que jugó este pasado fin de semana se han de convertir en claves para que gane en confianza, regularidad y una constancia que le haga ser determinante en un ataque que necesita de su magia.

