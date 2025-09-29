Víctor Aznar echa el cerrojo en la portería del Cádiz CF

Si el Cádiz CF está en estos momentos en los puestos de ascenso directo a Primera es gran medida por la soberbia actuación de su guardameta Víctor Aznar. El cancerbero brasileño, que ha disputado todos los minutos ligueros hasta la fecha, ha puesto el cerrojo en su portería y el equipo se ha beneficiado de ello.

Prácticamente sin experiencia en el fútbol profesional español (apenas disputó los dos últimos encuentros de la pasada temporada, con todo ya resuelto para el Cádiz CF), Víctor Aznar ha empezado la temporada como titular, beneficiado (dicho sea de paso) por la lesión de David Gil, que se perdió el final del pasado ejercicio y el principio del actual curso.

Y es que, aunque Gaizka Garitano ya ha elogiado a David Gil por sus virtudes, es evidente que Víctor Aznar es ahora mismo insustituible. Si Gaizka Garitano sigue apostando por la meritocracia a la hora de alinear a sus hombres, el joven guardameta sudamericano no puede ser relevado ahora, aunque David Gil ya forme parte de las convocatorias.

Víctor Aznar se funde en un abrazo con Santisteban, entrenador de porteros del Cádiz CF, durante el Trofeo Carranza. ANTONIO VÁZQUEZ

Desde que recibiera tres goles en el empate del Cádiz CF en Anoeta ante el filial de la Real Sociedad (3-3), Víctor Aznar no ha vuelto a encajar dianas. En ese tiempo su equipo ha ganado a Eibar (1-0) y Málaga (0-1), y ha empatado ante el Ceuta (0-0). Además del enorme trabajo defensivo de una escuadra que ha ido progresando en esta faceta en las últimas jornadas, la actuación de Víctor Aznar ha sido memorable, dejando intervenciones para el recuerdo. Ocurrió ante el Eibar, también en La Rosaleda y frente al Ceuta, donde el arquero sacó la primera ocasión ceutí al empezar la cita y evitó la derrota en el último acercamiento caballa durante el encuentro.

Por si fuera poco ya había sido decisivo en la visita a Butarque ante el Leganés (1-1) y en la victoria frente al Albacete Balompié (2-1). Por no hablar de su fantástico papel en los penaltis del Trofeo Carranza ante el Córdoba, disipando así parte de las dudas que ofreció durante ese encuentro y que se reavivaron en el inicio liguero ante el Mirandés.

Víctor Aznar fue decisivo en la tanda de penaltis del Trofeo Carranza. NACHO FRADE

Grandes reflejos y habilidad en el uno contra uno

Siempre con paradas marcadas por sus grandes reflejos y su habilidad en el uno contra uno. Características que hacen que Víctor Aznar esté dejando huella en LaLiga Hypermotion.

Por ahora suma cuatro encuentros sin recibir goles (los tres últimos de manera consecutiva) y el Cádiz CF es el equipo menos goleado de la categoría junto a Deportivo, Las Palmas, Valladolid y Leganés. Todos ellos con cinco goles encajados, aunque los pepineros con una cita menos que los demás equipos.

Ya se sabe que a Gaizka Garitano le gusta construir sus equipos desde la solvencia defensiva y en Víctor Aznar está teniendo un aliado enorme desde la portería. Que el Cádiz CF esté invicto y sea segundo y colíder después de siete jornadas tiene mucho que ver con el guardameta brasileño.