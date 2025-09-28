Garitano: «El equipo es honrado, lo da todo pero también le cuesta»

Gaizka Garitano mandaba un mensaje prudente, por decirlo de alguna manera. El entrenador valora mucho el trabajo de los suyos, entiende que dándolo todo el equipo está en los partidos pero no olvida las carencias de un conjunto «con margen de mejora pero no sé hasta donde», explicaba.

Ante el Ceuta, el Cádiz se vio sometido pero estuvo compitiendo todo el choque sumando un punto justo viendo lo visto. «La sensación era que en la primera parte no estábamos cómodos aunque hemos tenido alguna ocasión. En la segunda hemos mejorado con varias oportunidades, ellos también la han tenido. Creo que hemos ido de menos a más, hemos puesto ofensivamente todo en el campo y las dos más claras del partido han sido nuestras aunque nos hubiera gustado tener más oportunidades«.

El entrenador reconocía la complejidad del estilo del cuadro caballa. «El Ceuta te quita el balón y cuesta quitárselo a ellos. Sin hacer demasiadas ocasiones de gol ellos tampoco han tenido tantas. Hemos robado pelotas pero en más de una contra lo hemos perdido y luego cuesta mucho robar porque el rival ataca despacio. Es verdad que en la segunda parte hemos cogido más segundas jugadas. El encuentro ha sido complicado».

Respecto a las capacidades de su plantilla, Garitano señalaba que «el equipo es muy honrado, lo da todo pero también nos cuesta. Tenemos jugadores jóvenes y Suso ha sido hoy el que ha marcado la diferencia. Los demás son muy buenos jugadores de equipo y cuando estamos bien es capaz de ganar. No veo ninguna superioridad del Cádiz en ningún partido para jugar en campo rival y ganar. Aun así hacemos muchas cosas bien, otras que se pueden mejorar y algunas que no las podemos mejorar. Dominar los partidos nos está costando mucho«.

Garitano volvía a mandar un mensaje de calma y prudencia. «A nosotros no nos gana bien nadie pero hay días que nos cuesta más. Tenemos que tener más paciencia con el balón y no perder la pelota tan pronto. Sabíamos que si ganábamos nos poníamos líderes y lo hemos intentado. Hemos ido a por el partido con la mentalidad de acabar en el área contraria. Al final no hemos sido capaces porque enfrente había un buen equipo«.

Recuerda el entrenador que «hay cosas que podemos mejorar y otras no. Estamos jugando los partidos de igual a igual contra los rivales. No es que empiece el partido y se vea que seamos superiores a cualquiera».

Cuestionado por el posible regreso de David Gil a la portería, y viendo el nivel mostrado por Aznar, parece que no habrá cambios bajo los palos. «Víctor Aznar está bien, David Gil es un gran portero pero ahora mismo estoy muy contento con Víctor. Ha hecho una última parada muy buena. Contento porque David regrese porque es un portero top«, concluía.

