Cádiz
Cádiz
0
0
AD Ceuta
AD Ceuta

LaLiga Hypermotion. Jornada 7 Domingo 28/09 16:15h. Árbitro Alejandro Morilla Turrión. Estadio Ramón de Carranza. Canal LaLiga Hypermotion TV

Cádiz - Ceuta

El oficio da un punto al Cádiz CF (0-0)

LALIGA HYPERMOTION. 7ª JORNADA

El equipo de Gaizka Garitano sigue invicto, pero el Ceuta sale respondón y hace que vuelen los primeros puntos de la temporada de La Tacita de Plata

Cádiz - Ceuta: resumen y resultado (0-0)

Las alineaciones del Cádiz - Ceuta

El Cádiz CF tuvo en el Ceuta a un duro y atrevido adversario.
El Cádiz CF tuvo en el Ceuta a un duro y atrevido adversario. NACHO FRADE
Antonio Valimaña

Antonio Valimaña

Cádiz

No ganó y no pudo situarse en solitario al frente de la clasificación, pero el Cádiz CF tiró de oficio para seguir sumando y así mantenerse invicto. El Ceuta fue un hueso duro de roer y fue el primer equipo en puntuar esta temporada en La Tacita de Plata. Un punto se llevó en el zurrón. Para ellos supo a gloria (0-0).

Se palpaba una tarde importante. Había ganas de fútbol con un Cádiz CF que pasaría a ser líder en solitario si ganaba a un Ceuta recién ascendido a la categoría, pero que ya había demostrado su adaptación (pese a no haber ganado todavía lejos del Alfonso Murube). Para ello Gaizka Garitano no movió mucho el once que ganó en Málaga, situando únicamente a Yussi Diarra por el lesionado Efe Aghama, que no podía jugar frente a sus ex.

El encuentro fue eléctrico desde el principio. El Ceuta, fiel al estilo que siempre ha caracterizado a su entrenador José Juan Romero, salió respondón en La Tacita de Plata. Prácticamente a tumba abierta empezó el equipo caballa frente a un rival como el Cádiz CF y cerca se quedó de conseguir su objetivo. Lo hacía con el empuje de jugadores como Koné (otra perla como el ya cadista Efe Aghama), Aisar, Anuar y Matos, el buen hacer de Rubén Díez y Kuki Zalazar, la pegada de Marcos Fernández...

Si no lo hizo fue porque Víctor Aznar estuvo muy atento al salir a despejar un balón y muy acertado tras el disparo de Aisar. Entre una y otra acción, el delantero Marcos Fernández enchufó un testarazo que se marchó alto por muy poco. Y todo ello en apenas cinco minutos.

El Cádiz CF no se amilanó con los recados del Ceuta y también respondió. En los primeros minutos lo hizo con el empuje de Iuri Tabatadze. El georgiano desenfundó el arma y provocó que el guardameta Guille Vallejo se empleara a fondo para que el 1-0 no subiera al electrónico. Poco después el georgiano más gaditano del planeta reclamó un penalti sin demasiado éxito. E incluso asistió a Mario Climent, al que el chut que se le fue arriba.

A lo suyo seguía un Ceuta que a la mínima probaba a Víctor Aznar, tal y como hizo Youness desde la larga distancia. Pero el Cádiz CF cada vez se fue sintiendo mejor, hilvanó jugadas e incluso se atrevió a lanzar desde su casa, tal y como hizo Moussa Diakité. Suso la pedía y cogía los galones. Y, claro está, cuando la tenía algo se palpaba en la grada. Eso sí, faltaba terminar las jugadas.

Tan atrevido era el Ceuta que Matos vivía más cerca del área del Cádiz CF que de la suya propia. Enérgico, atrevido y en ocasiones temerario, pues en algunas acciones dejó el esférico en los pies de los cadistas en posiciones comprometedoras. Aunque bien es verdad que la frenética actividad de los 10, 15 primeros minutos iba disminuyendo. Era lógico y habitual. Insostenible continuar así.

El siguiente aviso caballa llegaba en otro remate del 'cazagoles' Marcos Fernández, pero su remate de primeras tras gran acción de los visitantes se fue por encima del larguero. Y la respuesta amarilla era del mismo de siempre: Tabatadze. Esta vez su chut salió junto a la cepa del poste. Es increíble su capacidad para desenfundar y golpear.

En último arreón ceutí, con Aisar y Rubén Díez apretando, el Cádiz CF pidió llegar al intermedio mientras defendía sin descanso la portería de Víctor Aznar. Un puntito por encima acababa un Ceuta que ya dio buena cuenta del Cádiz CF en Sanlúcar de Barrameda este verano (0-3).

Ontiveros a la hora de juego

En la segunda mitad el que avisó primero fue el Cádiz CF. Iza subió la banda, dejó el esférico en los pies de Suso y el envío del capitán lo rozó Yussi Diarra, que entró por sorpresa, saliendo el balón junto al poste.

Y no fue la única vez porque Sergio Ortuño, como ya hiciera en La Rosaleda, aparecía desde la segunda línea para rematar una asistencia de Mario Climent. Esta vez atrapó Guille Vallejo la pelota. El Cádiz CF lo intentaba por las bandas y con sus centrocampistas llegando al área.

El entrenador del Cádiz CF apretó un poco más a la hora de encuentro, dando entrada a Ontiveros por Yussi Diarra. El Ceuta había perdido fuelle. Mientras tanto el cadismo se desesperaba con las decisiones arbitrales. Ninguna decisiva.

Si Gaizka Garitano ponía en liza a Ontiveros, Salvi, entre otros, era el que entraba en las filas visitantes. El cadismo respondía con una sonora ovación a quien tanta gloria dejó y tan buenas tardes ofreció.

Cádiz CF 0 AD Ceuta 0

Ficha Técnica

  • Cádiz CF: Víctor Aznar; Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent (Raúl Pereira, 87'); Moussa Diakité, Sergio Ortuño; Suso, Yussi Diarra (Ontiveros, 61'), Iuri Tabatadze (Dawda Camara, 77'); y Álvaro García Pascual (Roger Martí, 87').
  • AD Ceuta: Guille Vallejo; Anuar (Capa, 85'), Carlos Hernández, Diego González, Matos; Kuki Zalazar (Cristian Rodríguez, 74'), Youness (Bodiger, 85'), Rubén Díez; Aisar (Salvi, 68'), Koné (Konrad de la Fuente, 68') y Marcos Fernández.
  • Árbitros: Alejandro Morilla Turrión, del comité navarro, como árbitro principal. A los mandos del VAR estuvo el colegiado Óliver De la Fuente Ramos, adscrito al colegio castellano - leonés de árbitros. Vieron la cartulina amarilla los locales Iker Recio y Moussa Diakité, y los visitantes Aisar y Capa.
  • Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Hypermotion. 16.587 espectadores en el Estadio del Cádiz CF, con un fenomenal ambiente en las gradas y numerosos seguidores llegados desde Ceuta. La mejor entrada hasta la fecha de la actual temporada. Carmelo Navarro, exjugador del Cádiz CF, hizo el saque de honor. También se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Manolo Cardo, quien fuese entrenador del Cádiz CF, entre otros equipos.

Poco tenía que ver la segunda mitad con la primera. Las imprecisiones eran constantes, las interrupciones continuas y si el Ceuta no llegaba con el brío y empuje de antes, el Cádiz CF trataba sin éxito de incomodar a Guille Vallejo. Las ideas se nublaban. El segundo cambio de Gaizka Garitano fue dar entrada a Dawda Camara por un desfondado Iuri Tabatadze. Dos arietes puros para tratar de rascar algo más que el empate.

Y fue Dawda el que tuvo el gol en sus botas. Lo hizo todo fenomenal, con autopase incluido, hasta que tuvo que definir y ahí se le nubló la vista.

Como pudo marcar también el Ceuta en su única ocasión de la segunda mitad, pero San Víctor Aznar, con un pie antológico, volvió a aparecer tras un remate a quemarropa de Rubén Díez. Y es que si el Cádiz CF sigue invicto en gran medida es por el guardameta brasileño. Y por el buen oficio de todo el equipo que terminó con Roger Martí y el canterano Raúl Pereira sobre el rectángulo de jugo. Y con el cadismo alentando a los suyos, en perfecta comunión.

El Ceuta bajó de la nube al Cádiz CF cuando estaba en su mejor momento. A fin de cuentas, LaLiga Hypermotion es esto.

Icono
Final del partido, Cádiz 0, Ceuta 0.
90'+5'Icono
Final segunda parte, Cádiz 0, Ceuta 0.
90'+3'Icono
Mano de Salvi Sánchez (Ceuta).
90'+2'Icono
Fuera de juego, Cádiz. Iza Carcelén intentó un pase en profundidad pero Dawda Camara estaba en posición de fuera de juego.

90'+2'Icono
Capa (Ceuta) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
90'+2'Icono
Falta de Capa (Ceuta).
90'+2'Icono
Roger Martí (Cádiz) ha recibido una falta en la banda izquierda.
90'+2'Icono
Iker Recio (Cádiz) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

90'
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
89'Icono
Corner,Cádiz. Corner cometido por Marcos Fernández.
89'Icono
Falta de Konrad de la Fuente (Ceuta).
89'Icono
Iza Carcelén (Cádiz) ha recibido una falta en la banda derecha.

88'Icono
Remate fallado por Marcos Fernández (Ceuta) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se pierde por la izquierda.
87'Icono
Cambio en Cádiz, entra al campo Raúl Pereira sustituyendo a Mario Climent.
87'Icono
Cambio en Cádiz, entra al campo Roger Martí sustituyendo a García Pascual.
86'Icono
Remate parado por bajo a la izquierda. Carlos Hernández (Ceuta) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo.

86'Icono
Cambio en Ceuta, entra al campo Yann Bodiger sustituyendo a Youness Lachhab.
86'Icono
Cambio en Ceuta, entra al campo Capa sustituyendo a Anuar Tuhami.
84'Icono
Mano de Iker Recio (Cádiz).
82'Icono
Remate parado. Dawda Camara (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área.

80'Icono
Moussa Diakité (Cádiz) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
80'Icono
Cristian Rodríguez (Ceuta) ha recibido una falta en campo contrario.
80'Icono
Falta de Moussa Diakité (Cádiz).
79'Icono
Suso (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.

79'Icono
Falta de José Matos (Ceuta).
78'Icono
Cambio en Cádiz, entra al campo Dawda Camara sustituyendo a Iuri Tabatadze.
78'Icono
Anuar Tuhami (Ceuta) ha recibido una falta en la zona defensiva.
78'Icono
Falta de Javi Ontiveros (Cádiz).

76'Icono
José Matos (Ceuta) ha recibido una falta en la zona defensiva.
76'Icono
Falta de Suso (Cádiz).
75'Icono
Cambio en Ceuta, entra al campo Cristian Rodríguez sustituyendo a Kuki Zalazar.
74'Icono
Falta de Kuki Zalazar (Ceuta).

74'Icono
Suso (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.
73'Icono
Rubén Díez (Ceuta) ha recibido una falta en la zona defensiva.
73'Icono
Falta de Iuri Tabatadze (Cádiz).
72'Icono
Iza Carcelén (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.

72'Icono
Falta de Rubén Díez (Ceuta).
68'Icono
Cambio en Ceuta, entra al campo Salvi Sánchez sustituyendo a Aisar.
68'Icono
Cambio en Ceuta, entra al campo Konrad de la Fuente sustituyendo a Kialy Abdoul Kone.
62'Icono
Cambio en Cádiz, entra al campo Javi Ontiveros sustituyendo a Youssouf Diarra.

61'Icono
Falta de Kuki Zalazar (Ceuta).
61'Icono
Suso (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
60'Icono
Sergio Ortuño (Cádiz) ha recibido una falta en la banda derecha.
60'Icono
Falta de Youness Lachhab (Ceuta).

59'Icono
Aisar (Ceuta) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
59'Icono
Falta de Aisar (Ceuta).
59'Icono
Youssouf Diarra (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
57'Icono
Falta de Rubén Díez (Ceuta).

57'Icono
Youssouf Diarra (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
56'
Se reanuda el partido.
55'
El juego está detenido debido a una lesión García Pascual (Cádiz).
55'Icono
Falta de José Matos (Ceuta).

55'Icono
Moussa Diakité (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
52'Icono
Remate fallado por Youness Lachhab (Ceuta) remate con la derecha muy escorado desde la derecha.
51'Icono
Corner,Ceuta. Corner cometido por Bojan Kovacevic.
50'Icono
Remate parado. Sergio Ortuño (Cádiz) remate con la derecha desde el centro del área.

47'Icono
Kuki Zalazar (Ceuta) ha recibido una falta en la banda derecha.
47'Icono
Falta de Sergio Ortuño (Cádiz).
46'Icono
Remate fallado por Youssouf Diarra (Cádiz) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Suso con un centro al área.
Icono
Empieza segunda parte Cádiz 0, Ceuta 0.

45'+2'Icono
Final primera parte, Cádiz 0, Ceuta 0.
45'+1'Icono
Remate fallado por Marcos Fernández (Ceuta) remate de cabeza desde el centro del área.
45'+1'Icono
Remate fallado por Rubén Díez (Ceuta) remate con la izquierda escorado desde la izquierda el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Anuar Tuhami con un centro al área.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.

43'Icono
Remate fallado por Aisar (Ceuta) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
41'Icono
Rubén Díez (Ceuta) ha recibido una falta en campo contrario.
41'Icono
Falta de Youssouf Diarra (Cádiz).
40'Icono
Remate rechazado de Anuar Tuhami (Ceuta) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Rubén Díez.

39'Icono
Remate fallado por Iuri Tabatadze (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área.
36'Icono
Remate fallado por Marcos Fernández (Ceuta) remate con la derecha desde el centro del área.
34'Icono
Aisar (Ceuta) ha recibido una falta en la zona defensiva.
34'Icono
Falta de Iuri Tabatadze (Cádiz).

33'Icono
Falta de Carlos Hernández (Ceuta).
33'Icono
García Pascual (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
32'Icono
Fuera de juego, Cádiz. Victor Aznar intentó un pase en profundidad pero García Pascual estaba en posición de fuera de juego.
29'Icono
Fuera de juego, Cádiz. García Pascual intentó un pase en profundidad pero Iuri Tabatadze estaba en posición de fuera de juego.

27'
Se reanuda el partido.
28'Icono
Remate fallado por José Matos (Ceuta) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Aisar con un centro al área.
28'Icono
Corner,Ceuta. Corner cometido por Iza Carcelén.
27'
El juego está detenido (Ceuta).

20'Icono
Falta de José Matos (Ceuta).
20'Icono
Suso (Cádiz) ha recibido una falta en campo contrario.
16'Icono
Remate fallado por Moussa Diakité (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área.
16'Icono
Remate fallado por García Pascual (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Iuri Tabatadze.

13'Icono
Remate fallado por Mario Climent (Cádiz) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
11'Icono
José Matos (Ceuta) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'Icono
Falta de Youssouf Diarra (Cádiz).
11'Icono
Moussa Diakité (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.

11'Icono
Falta de Rubén Díez (Ceuta).
10'Icono
Remate parado alto y por el centro de la portería. Youness Lachhab (Ceuta) remate con la izquierda desde fuera del área.
8'Icono
Fuera de juego, Ceuta. José Matos intentó un pase en profundidad pero Kialy Abdoul Kone estaba en posición de fuera de juego.
6'Icono
Falta de Carlos Hernández (Ceuta).

6'Icono
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Aisar (Ceuta) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Marcos Fernández.
6'Icono
García Pascual (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
6'Icono
Fuera de juego, Cádiz. Sergio Ortuño intentó un pase en profundidad pero García Pascual estaba en posición de fuera de juego.
6'Icono
Remate parado por bajo a la izquierda. Iuri Tabatadze (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Suso.

5'Icono
Remate fallado por Marcos Fernández (Ceuta) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.
4'Icono
Anuar Tuhami (Ceuta) ha recibido una falta en la banda derecha.
4'Icono
Falta de Mario Climent (Cádiz).
2'Icono
Falta de Kialy Abdoul Kone (Ceuta).

2'Icono
Iza Carcelén (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Icono
Empieza primera parte.
Icono
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

