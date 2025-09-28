El oficio da un punto al Cádiz CF (0-0)

El Cádiz CF tuvo en el Ceuta a un duro y atrevido adversario.

No ganó y no pudo situarse en solitario al frente de la clasificación, pero el Cádiz CF tiró de oficio para seguir sumando y así mantenerse invicto. El Ceuta fue un hueso duro de roer y fue el primer equipo en puntuar esta temporada en La Tacita de Plata. Un punto se llevó en el zurrón. Para ellos supo a gloria (0-0).

Se palpaba una tarde importante. Había ganas de fútbol con un Cádiz CF que pasaría a ser líder en solitario si ganaba a un Ceuta recién ascendido a la categoría, pero que ya había demostrado su adaptación (pese a no haber ganado todavía lejos del Alfonso Murube). Para ello Gaizka Garitano no movió mucho el once que ganó en Málaga, situando únicamente a Yussi Diarra por el lesionado Efe Aghama, que no podía jugar frente a sus ex.

El encuentro fue eléctrico desde el principio. El Ceuta, fiel al estilo que siempre ha caracterizado a su entrenador José Juan Romero, salió respondón en La Tacita de Plata. Prácticamente a tumba abierta empezó el equipo caballa frente a un rival como el Cádiz CF y cerca se quedó de conseguir su objetivo. Lo hacía con el empuje de jugadores como Koné (otra perla como el ya cadista Efe Aghama), Aisar, Anuar y Matos, el buen hacer de Rubén Díez y Kuki Zalazar, la pegada de Marcos Fernández...

Si no lo hizo fue porque Víctor Aznar estuvo muy atento al salir a despejar un balón y muy acertado tras el disparo de Aisar. Entre una y otra acción, el delantero Marcos Fernández enchufó un testarazo que se marchó alto por muy poco. Y todo ello en apenas cinco minutos.

El Cádiz CF no se amilanó con los recados del Ceuta y también respondió. En los primeros minutos lo hizo con el empuje de Iuri Tabatadze. El georgiano desenfundó el arma y provocó que el guardameta Guille Vallejo se empleara a fondo para que el 1-0 no subiera al electrónico. Poco después el georgiano más gaditano del planeta reclamó un penalti sin demasiado éxito. E incluso asistió a Mario Climent, al que el chut que se le fue arriba.

A lo suyo seguía un Ceuta que a la mínima probaba a Víctor Aznar, tal y como hizo Youness desde la larga distancia. Pero el Cádiz CF cada vez se fue sintiendo mejor, hilvanó jugadas e incluso se atrevió a lanzar desde su casa, tal y como hizo Moussa Diakité. Suso la pedía y cogía los galones. Y, claro está, cuando la tenía algo se palpaba en la grada. Eso sí, faltaba terminar las jugadas.

Tan atrevido era el Ceuta que Matos vivía más cerca del área del Cádiz CF que de la suya propia. Enérgico, atrevido y en ocasiones temerario, pues en algunas acciones dejó el esférico en los pies de los cadistas en posiciones comprometedoras. Aunque bien es verdad que la frenética actividad de los 10, 15 primeros minutos iba disminuyendo. Era lógico y habitual. Insostenible continuar así.

El siguiente aviso caballa llegaba en otro remate del 'cazagoles' Marcos Fernández, pero su remate de primeras tras gran acción de los visitantes se fue por encima del larguero. Y la respuesta amarilla era del mismo de siempre: Tabatadze. Esta vez su chut salió junto a la cepa del poste. Es increíble su capacidad para desenfundar y golpear.

En último arreón ceutí, con Aisar y Rubén Díez apretando, el Cádiz CF pidió llegar al intermedio mientras defendía sin descanso la portería de Víctor Aznar. Un puntito por encima acababa un Ceuta que ya dio buena cuenta del Cádiz CF en Sanlúcar de Barrameda este verano (0-3).

Ontiveros a la hora de juego

En la segunda mitad el que avisó primero fue el Cádiz CF. Iza subió la banda, dejó el esférico en los pies de Suso y el envío del capitán lo rozó Yussi Diarra, que entró por sorpresa, saliendo el balón junto al poste.

Y no fue la única vez porque Sergio Ortuño, como ya hiciera en La Rosaleda, aparecía desde la segunda línea para rematar una asistencia de Mario Climent. Esta vez atrapó Guille Vallejo la pelota. El Cádiz CF lo intentaba por las bandas y con sus centrocampistas llegando al área.

El entrenador del Cádiz CF apretó un poco más a la hora de encuentro, dando entrada a Ontiveros por Yussi Diarra. El Ceuta había perdido fuelle. Mientras tanto el cadismo se desesperaba con las decisiones arbitrales. Ninguna decisiva.

Si Gaizka Garitano ponía en liza a Ontiveros, Salvi, entre otros, era el que entraba en las filas visitantes. El cadismo respondía con una sonora ovación a quien tanta gloria dejó y tan buenas tardes ofreció.

Cádiz CF 0 AD Ceuta 0 Ficha Técnica Cádiz CF: Víctor Aznar; Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent (Raúl Pereira, 87'); Moussa Diakité, Sergio Ortuño; Suso, Yussi Diarra (Ontiveros, 61'), Iuri Tabatadze (Dawda Camara, 77'); y Álvaro García Pascual (Roger Martí, 87').

Víctor Aznar; Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent (Raúl Pereira, 87'); Moussa Diakité, Sergio Ortuño; Suso, Yussi Diarra (Ontiveros, 61'), Iuri Tabatadze (Dawda Camara, 77'); y Álvaro García Pascual (Roger Martí, 87'). AD Ceuta: Guille Vallejo; Anuar (Capa, 85'), Carlos Hernández, Diego González, Matos; Kuki Zalazar (Cristian Rodríguez, 74'), Youness (Bodiger, 85'), Rubén Díez; Aisar (Salvi, 68'), Koné (Konrad de la Fuente, 68') y Marcos Fernández.

Guille Vallejo; Anuar (Capa, 85'), Carlos Hernández, Diego González, Matos; Kuki Zalazar (Cristian Rodríguez, 74'), Youness (Bodiger, 85'), Rubén Díez; Aisar (Salvi, 68'), Koné (Konrad de la Fuente, 68') y Marcos Fernández. Árbitros: Alejandro Morilla Turrión, del comité navarro, como árbitro principal. A los mandos del VAR estuvo el colegiado Óliver De la Fuente Ramos, adscrito al colegio castellano - leonés de árbitros. Vieron la cartulina amarilla los locales Iker Recio y Moussa Diakité, y los visitantes Aisar y Capa.

Alejandro Morilla Turrión, del comité navarro, como árbitro principal. A los mandos del VAR estuvo el colegiado Óliver De la Fuente Ramos, adscrito al colegio castellano - leonés de árbitros. Vieron la cartulina amarilla los locales Iker Recio y Moussa Diakité, y los visitantes Aisar y Capa. Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Hypermotion. 16.587 espectadores en el Estadio del Cádiz CF, con un fenomenal ambiente en las gradas y numerosos seguidores llegados desde Ceuta. La mejor entrada hasta la fecha de la actual temporada. Carmelo Navarro, exjugador del Cádiz CF, hizo el saque de honor. También se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Manolo Cardo, quien fuese entrenador del Cádiz CF, entre otros equipos.

Poco tenía que ver la segunda mitad con la primera. Las imprecisiones eran constantes, las interrupciones continuas y si el Ceuta no llegaba con el brío y empuje de antes, el Cádiz CF trataba sin éxito de incomodar a Guille Vallejo. Las ideas se nublaban. El segundo cambio de Gaizka Garitano fue dar entrada a Dawda Camara por un desfondado Iuri Tabatadze. Dos arietes puros para tratar de rascar algo más que el empate.

Y fue Dawda el que tuvo el gol en sus botas. Lo hizo todo fenomenal, con autopase incluido, hasta que tuvo que definir y ahí se le nubló la vista.

Como pudo marcar también el Ceuta en su única ocasión de la segunda mitad, pero San Víctor Aznar, con un pie antológico, volvió a aparecer tras un remate a quemarropa de Rubén Díez. Y es que si el Cádiz CF sigue invicto en gran medida es por el guardameta brasileño. Y por el buen oficio de todo el equipo que terminó con Roger Martí y el canterano Raúl Pereira sobre el rectángulo de jugo. Y con el cadismo alentando a los suyos, en perfecta comunión.

El Ceuta bajó de la nube al Cádiz CF cuando estaba en su mejor momento. A fin de cuentas, LaLiga Hypermotion es esto.

