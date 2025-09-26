Garitano pide calma: «Quiero mucho a los andaluces, pero soy vasco»

Que Gaizka Garitano es meridianamente claro en sus declaraciones es tan evidente como que el entrenador del Cádiz se casa con pocos o con nadie. Al entrenador no le gusta un pelo que el personal comience a pensar en cosas que no debe. Respeta que lo haga el ambiente pero ni mucho menos lo va a permitir en un vestuario joven y con muchos palos por dar aún en Segunda División.

Por eso su discurso es de absoluta prudencia y calma. El entrenador sabe que su equipo está haciendo cosas bien, los 14 de 18 puntos lo avalan, pero también que hay un margen de mejora importante.

«Hemos sacado muchos puntos porque hacemos muchas cosas bien y otras en las que tenemos que mejorar para seguir ganando y estando arriba. Hay que mejorar en cosas que hacemos y no dejar de hacer otras cosas porque nos está dando fiabilidad. Necesitamos un plus de ir creciendo en el juego y las llegadas. Tenemos todavía un margen de mejora que debe estar sustentado en las bases claras que es lo que estamos demostrando en los partidos«, reconoce.

Entre lo mejor del equipo, Garitano se queda con la fiabilidad. «Sabes lo que te vas a encontrar, hay otros equipos que tienen altibajos. Orden, seguridad y no cometer muchos errores. Ahora mismo en actitud tenemos casta, entrega y una gran cohesión de grupo. Estamos defendiendo bien el balón parado y robando arriba. Hay que mejorar muchas cosas pero está claro que hay cosas que estamos haciendo bien«.

«Son 42 jornadas y si nos relajamos somos tontos»

Sobre el rival del domingo, el míster cadista recuerda que «el Ceuta es un buen equipo y se ha adaptado bien a la categoría. Un equipo que incorpora mucho a los laterales y con extremos rápidos. Después de lo que sufrieron en Valladolid están teniendo más cuidado atrás. Tienen un buen entrenador, me espero un buen Ceuta. Tenemos que estar preparados para ver un buen Cádiz y en la línea de que estamos ofreciendo en casa pero con una mejor versión«.

Sin mirar en exceso la clasificación, Garitano no quiere más palmadas de las necesarias, por eso pone el balón en el suelo una vez más. «Quiero mucho a los andaluces pero yo soy vasco. Ya me preocuparé de que el equipo esté con los pies en el suelo. Hemos ganado cuatro partidos pero por la mínima y sufriendo. El domingo si queremos que ganar sufriremos. A poco que nos relajemos no seremos un buen equipo. Son 42 jornadas y si nos relajamos somos tontos. Todo el mundo tiene que estar preparado para saber que todos los partidos son complicados«, concluye.

