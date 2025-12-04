Ya hay fecha y hora para el primer encuentro del nuevo año

El Cádiz ya conoce el día y la hora en que visitará al líder actual de la Segunda, el Deportivo de La Coruña. Será el primer encuentro que se jugará en el nuevo año 2026 que ya espera a la vuelta de la esquina.

Será, en concreto, la penúltima jornada de la primera vuelta. Los de Garitano, que este domingo reciben al colíder Racing de Santander, realizarán su última salida de la primera vuelta a Riazor el domingo 4 de enero a las 21.00 horas.

Así, será el primer encuentro que se jugará una vez restablecida la competición tras el habitual parón navideño, al que los cadistas llegarán tras medirse el domingo 21 de diciembre al Castellón, también a las nueve de la noche aunque en esta ocasión en Carranza. Igualmente, también será el primer envite que se juegue con el mercado de invierno ya abierto.

El calendario ya conocido que tiene por delante los hombres de Garitano comienza este domingo a las dos de la tarde frente al Racing en Carranza; le seguirá el sábado 13 el enfrentamiento ante el Zaragoza en La Romareda a las nueve de la noche también y el mencionado ante el Castellón en casa y de noche fría invernal.

Este domingo el Cádiz CF se despide de la luz puesto que se aproxima a un 'hat trick' nocturno con parón inclusive de por medio.