Efe Aghama: «Quiero adaptarme rápido para tener un sitio en el once cuanto antes»

La sala de prensa del estadio Carranza se ha abierto este miércoles para la presentación de uno de los tres jugadores que llegaron en el último día del mercado del verano, el nigeriano de 21 años Efe Aghama, que ha llegado procedente de la AD Ceuta, que este año es rival en la categoría de plata del fútbol español del Cádiz CF.

El responsable del área deportiva, Juan Cala, hacía de presentador de un jugador que ha llegado al conjunto amarillo para los próximos cinco años en lo que ha sido «una oportunidad de mercado», según detallaba el lebrijano. «Se iba a pagar la cláusula, pero en una conversación entre presidentes se llegó a un acuerdo de traspaso por una cifra similar».

A nivel deportivo, Cala ofrece un catálogo de virtudes de un extremo «con mucho margen de mejora puesto que tiene 21 años y lleva un rato en el fútbol profesional». Y es que Efe llega al Cádiz CF después de no jugar mucho el año pasado en el Lleida y ser fichado por el Ceuta este verano para su filial hasta que el entrenador del primer equipo caballa lo ve. «Tiene un desparpajo tremendo; llega al filial del Ceuta y José Juan le da la oportunidad en la pretemporada y despierta su interés; lo pone en el campo a jugar y empieza a desarrollar sus cualidades. Tiene un uno por uno muy desequilibrante; tiene sin vergüenza porque es jugador de calle, que es lo que buscamos en esa posición», dice Cala.

Además, había que darse prisa en la operación porque «había otros equipos interesados». Nada más informar al jugador y a sus representantes del interés del Cádiz CF, todos ellos, «se ilusionaron», algo que contribuyó a que la operación haya sido tan rápida.

«Estamos muy contentos por este contrato de larga duración porque confiamos mucho en él y, por supuesto, tiene mucho margen de mejora para trabajar esos déficit que tiene», seguía diciendo el directivo deportivo cadista, que explicó que «el motivo de pagar casi que su cláusula (cercana al millón de euros) es una confirmación de la confianza» que el club gaditano tiene en el jugador.

A continuación, Cala valoró y se felicitó por la política de contratación que se lleva en su departamento porque Efe «es de los jugadores que ves cinco minutos en el campo y sabes qué tipo de jugador es. Él viene jugando por la banda izquierda a pierna cambiada; tiene que mejorar en la toma de decisiones y en la definición», algo que achacó a su inexperiencia lógica en el fútbol profesional.

No se cansó Cala de desarrollar las características de su nuevo atacante. «Tiene facilidad para jugar por dentro, para arrancar y frenar, y eso en el fútbol de ahora vale dinero porque tiene esa clase de virtudes capaces de desequilibrar un partido».

En el mismo sentido, siguió reforzando su método, el del Cádiz CF. «El Big data está muy bien, pero hay algo que no te recoge y es, por ejemplo, que un mediocentro haga mejor al otro, o el delantero de referencia te fije a los centrales». Y se detuvo a subrayar el trabajo del actual delantero amarillo en el golazo de Ocampo ante el Albacete, donde si no es porque «los dos centrales están pendiente de García Pascual, Ocampo no recibe tan solo para controlar y ponerla con el exterior». Por eso, refuerza el fichaje de Efe aludiendo que es «un extremo que no solo tendrá encima al lateral, sino que este necesitará la ayuda de un central y de un mediocentro; y eso es lo que buscábamos este año para la plantilla que no teníamos en la banda derecha la liga pasada. Hemos buscado riqueza táctica para que nuestro míster pueda tener diferentes perfiles para cada partido».

Y repitió. «Estoy muy contento por este fichaje y en la celeridad que hemos tenido desde la dirección deportiva, que ha estado ágil y presente en todos los capos para que este tipo de opciones se nos escapen las menos posible».

En inglés

Acto seguido, tomó la palabra, en un inglés no muy desarrollado, el protagonista, que necesitó de traductor. «Es muy bueno estar en Cádiz porque es una buena oportunidad para que me descubra esta afición», comenzó diciendo Efe Aghama, que llega «consciente de que mucha gente» no le conoce pero a la que quiere «demostrar, y al míster» que tiene una plaza en el once.

Por eso, lo que quiere cuanto antes es adaptarse. «Al principio es un poco complicado porque todos son nuevos compañeros, pero poco a poco iré hablando con todos para tener una adaptación cien por cien», contó sobre sus primeros días en El Rosal.

A él le gusta jugar «de extremo izquierdo», como hacía Neymar, su jugador favorito y referencia. «Quiero demostrar que soy un jugador de ataque y de talento», soñó el nigeriano.

Lleva poco en Segunda, donde ha debutado en el Ceuta. «Empecé con mucha ambición y con ganas de demostrar en el Ceuta que quiero jugar, y eso es lo que pienso seguir haciendo en el Cádiz; quiero demostrar mis capacidades y mi ambición», remató.

Dice haber recibido la bienvenida de «muchos aficionados a través de las redes sociales» y sabe que el cadismo es una afición «muy calurosa y que apoya al equipo mucho».

En Ceuta ha coincidido con los excadistas Manu Vallejo, Bodiger y Matos, y concretamente el sevillano ha sido el que más le ha insistido en vestir de amarillo. «Me ha dicho que el Cádiz CF era una gran oportunidad para mí y que le aprovechara porque es un gran club».

Más temas:

Cádiz CF