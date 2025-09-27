José Juan Romero: «Nos enfrentamos a uno de los claros candidatos a subir»

José Juan Romero es un técnico que ha hecho historia con la Agrupación Deportiva Ceuta. El sevillano logró el curso pasado un ascenso que se resistía desde hacía cuarenta años en la ciudad caballa, y esta campaña lucha para que el sueño de plata para los ceutíes no sea de tan solo una temporada. De momento, el próximo rival del Cádiz parece haberle tomado el pulso a la categoría, aunque lejos del Alfonso Murube es un cuadro que sufre y que encaja muchos goles. Una ideología futbolística que choca frontalmente con la de Gaizka Garitano, que tiene a los amarillos en lo más alto de la clasificación a base de solidez defensiva y de rentabilizar enormemente la producción ofensiva.

«Nos enfrentamos a uno de los claros candidatos a subir a Primera División en un escenario espectacular. Necesitan el 80% para ganar. Nosotros tenemos que dar el «200% para vencer». Así de claro lo tiene el técnico del Ceuta, que en la rueda de prensa previa reconocía lo difícil del partido que tiene su equipo. Aunque la experiencia en grandes plazas ya la van adquiriendo con el paso de las jornadas. «Ya hemos jugado en campos como Zorrilla o El Sardinero. El tema es convencernos de lo que podemos hacer. Si lo hacemos, competiremos en cualquier escenario».

Además, aseguraba que no va a renunciar a su estilo y que firma «ganar 3-4 en Castalia antes que especular. Si al final de liga tenemos 100 goles en contra y 200 a favor, el objetivo estará más que cumplido y nos habremos divertido», explicaba en alusión al elevado número de goles encajados lejos del Alfonso Murube. Cuestionado por el encuentro de pretemporada en el que el Ceuta venció por cero goles a tres al Cádiz, José Juan Romero zanjaba rápidamente que «las pretemporadas son para entrenar. Nada de ese partido se verá el domingo«.

También tenía palabras para Efe Aghama, que es duda para el partido y que llegó al cuadro amarillo procedente del Ceuta. «Es un futbolista desequilibrante, como otros muchos que tiene el Cádiz. Intentaremos que no tenga su mejor día». Por último, destacaba a una afición que va a arropar a los suyos en la Tacita de Plata. «La gente está hambrienta de esta categoría y para lograr el objetivo de la permanencia su apoyo será absolutamente vital«, finalizaba.