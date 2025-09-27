El regreso a casa de Manu Vallejo: «El fútbol tiene estas cosas»

El nombre de Manu Vallejo aún recuerda a esa temporada 2018/19 en la que el atacante chiclanero fue lo más parecido a una auténtica irrupción en Segunda División. El futbolista, que venía de hacer 19 tantos con el filial en Tercera, dio el salto al primer equipo del Cádiz CF y maravilló a todos anotando 10 tantos y ofreciendo tres asistencias bajo la dirección de Álvaro Cervera. Tal fue su rendimiento que el Valencia no dudó en poner sobre la mesa 5,5 millones de euros para hacerse con sus servicios.

Desde entonces, la carrera de Manu Vallejo no fue la esperada. La falta de oportunidades en Valencia y el irregular nivel ofrecido en las plazas disfrutadas (Alavés, Girona, Zaragoza, Racing de Ferrol o Real Oviedo) han desembocado en la presencia del chiclanero en un recién ascendido como la Agrupación Deportiva Ceuta. A sus 28 años, el atacante busca un lugar donde recuperar su mejor versión y acercarse a ese futbolista que sorprendió a propios y a extraños hace ya siete temporadas. Cabe recordar que Manu Vallejo es, a día de hoy, la segunda venta más cara en la historia del Cádiz CF (5,5 millones), solo por detrás de los 7 millones ingresados por el traspaso de Thèo Bongonda al Spartak de Moscú. El podio lo completan Álvaro García (al Rayo por 4,5 millones), Lucas Lobos (al Tigres de México por 2 millones de euros) y Aridane (otros 2 millones en su marcha a Osasuna).

En la previa de un encuentro diferente para él, Manu Vallejo ha atendido a los medios de comunicación y ha reconocido que «es un partido muy especial. Cada vez que voy al Carranza es difícil imaginarte que lo haces con otra camiseta. Pero esto es el fútbol, tiene estas cosas. Guardo mucho cariño al Cádiz, lo considero mi casa, y siempre es bonito volver«, explicaba el chiclanero, que conoce bien a la hinchada amarilla y sabe que »va a ser un ambiente muy bonito porque ellos han empezado muy bien, la afición es espectacular y están enchufados«.

Por otro lado, el delantero no olvida la importancia que tiene el choque para los intereses ceutíes, que buscan la primera victoria lejos del Alfonso Murube. «Nosotros tenemos que seguir siendo lo que somos como equipo, con nuestra identidad, con nuestras fuerzas. Puede ser un partido muy bonito para nosotros«, finalizaba.