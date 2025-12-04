¿Hay más exigencia en el Ceuta que en el Cádiz CF?

No pareció que a Gaizka Garitano le molestase en exceso la paupérrima primera parte, con su consiguiente eliminación copera a manos de un Primera RFEF, de sus jugadores. Su rueda de prensa fue calmada, como el que estaba comentando un bolo veraniego en el que -ya ha pasado también- recibe un baile de un equipo de inferior categoría. Salió al paso de las preguntas formuladas por la prensa murciana -la decadencia de los medios tampoco ayuda a mantener el pulso de la crítica- con topicazos y palabras manidas, hechas, cansinas, indolentes, como las ganas que puso su equipo ante el Real Murcia.

Para el entrenador vasco el 3-0 con el que se acabó la primera mitad fue «abultado tras lo visto en el campo» y valoró la reacción de los suyos aunque no llegaran a darle la vuelta al marcador resultados eliminados a pesar de que la competición era «importante para el club«, según él mismo dijo un día antes del ridículo.

Sus tenues palabras, su nula crítica, su ceros reproches a una actitud lamentable chocan con las duras declaraciones de su colega en el Ceuta, un recién ascendido a Segunda que también fue víctima de un Primera RFEF como el Guadalajara. Los caballas perdieron 1-0 en el Pedro Escartín y fueron eliminados en la segunda ronda como el Cádiz CF. En cambio, las palabras de su entrenador fueron todo lo contrario que las de Garitano.

Y es que para el entrenador ceutí José Juan Romero, la clave fue que «ellos han puesto más ganas e ilusión y nos han ganado en eso». El técnico explicó que «hemos llevado un dominio mentiroso, no hemos generado nada y creado nada. No hemos hecho nada de lo que somos y no hemos estado en el partido».

El entrenador caballa, en la sala de prensa del Pedro Escartín de Guadalajara. lv

El técnico de Gerena arremetió sin medias tintas contra los suyos. «Hemos jugado de mentira. Cuando se juega de mentira y creyéndote superior, te equivocas. Cuando no juegas al 200 por 100, te ganan. Para hacer lo que estamos haciendo en Liga -van octavos con 24 puntos, los mismos que el Cádiz CF- tenemos que jugar al 300 por 100 y para ganar hoy aquí teníamos que haber jugado al 200 por 100. En cuanto nos relajamos somos un equipo vulgar, desde los jugadores al entrenador pasando por el último utillero. Yo he estado en el bando del equipo débil, en todas las categorías y hemos eliminado al grande más de una vez. Teníamos más ilusión y hambre que ellos y lo he repetido antes del partido», criticaba con dureza metiéndose en el saco colectivo de la ignominia, algo que no está haciendo Garitano desde su llegada a Carranza, por cierto.

Por último, mandó un mensaje claro a los que jugaron en Copa ante el Guadalajara, en puestos de descenso a Segunda RFEF. «He dado la oportunidad para que algunos tiren la puerta y no la han tirado, la han cerrado más aún». Como se ve, un discurso muy alejado de su colega cadista. La pregunta que deberían hacerse en las plantas nobles de la Plaza de Madrid es si se exige más un entrenador recién ascendido a Segunda que otro con el mandato de meterse en los 'play off' de ascenso. Se verá...

Más temas:

Ceuta