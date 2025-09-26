Las altas, dudas y bajas del Cádiz CF para recibir al Ceuta

Efe Aghama tiene un esguince y es seria duda ante el Ceuta, su ex equipo.

El Cádiz CF recibe este domingo a las 16.15 horas al Ceuta en una cita entre vecinos y lo hace con bajas, alguna duda de última hora y recuperaciones de jugadores que habían estado entre algodones.

Actualmente muchas miradas están puestas en la evolución de Efe Aghama, que todavía no sabe si podrá jugar ante el Ceuta, el equipo en el que estaba antes de recalar en el Cádiz CF. Apenas permaneció un mes allí, pero fue un tiempo más que suficiente para llamar la atención de un Cádiz CF que decidió ficharlo justo antes del cierre de mercado de fichajes.

Tal ha sido la adaptación del jovial Efe Aghama al proyecto cadista que ha causado muy buenas sensaciones con su desparpajo y velocidad, e incluso ya ha sido titular con los amarillos. Sin embargo, un esguince puede dejar al extremo sin jugar esta jornada.

Quienes seguro no jugarán son el recién operado Fali, Joaquín, De la Rosa y David Gil. Sobre el guardameta madrileño señaló Gaizka Garitano que está muy cerca de poder jugar, aunque actualmente Víctor Aznar parece insustituible debido a sus sensacionales actuaciones.

Ontiveros, apto

Por otra parte, la buena noticia es que Gaizka Garitano tiene a su disposición a Alfred Caicedo y Ontiveros, que suma una semana entera de entrenamientos. El futbolista malagueño estuvo en La Rosaleda, aunque finalmente no jugó.

Javi Ontiveros parece estar recuperado. ARABA PRESS

Ontiveros ha venido disputando algunos minutos esta temporada, pero ni mucho menos está al nivel de gran parte de la pasada temporada. Los problemas físicos le han pasado factura. Ahora parece que vuelve con más opciones de jugar, aunque sea como suplente. Estará en la convocatoria del Cádiz CF ante el Ceuta.