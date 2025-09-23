Víctor Aznar detiene la incertidumbre

Procedente de la Segunda RFEF, es más que normal que la afición del Cádiz CF guarde dudas con Víctor Aznar, un joven portero de 22 años que el curso pasado formaba parte del filial y que solo debutó en Segunda cuando el equipo amarillo ya había amarrado la permanencia y su entonces arquero titular, David Gil, acababa de pasar por el quirófano para ganar tiempo de cara a la presente temporada.

El futbolista nacido en Sao Paulo en octubre de 2002 es hoy por hoy la apuesta de la directiva cadista bajo palos después de tenerlo en sus categorías inferiores desde 2021 que llegase del Calcio italiano desde la cantera del Verona. Por tanto, Víctor Aznar es un proyecto de largo que ahora comienza a despuntar en el primer equipo de Gaizka Garitano.

Humilde y trabajador, este ferviente creyente en Cristo ha sabido sujetarse a la fe para ir creciendo bajo palos a pesar de que su comienzo liguero no estuvo acompañado por las mejores actuaciones. Lógico y normal, su inexperiencia en el fútbol profesional español es su gran rémora en una temporada en la que está llamado a ser el titular de este Cádiz CF que no tiene un cancerbero innegociable desde la marcha a River Plate de Conan Ledesma coincidiendo con el descenso a Segunda del equipo amarillo.

Seis partidos seis son los que lleva como titular Aznar. Cinco goles ha recibido, tres en el encuentro en Anoeta ante el filial txuri-urdin, pero lleva dos partidos seguidos echando el cerrojo tras una gran defensa y no peores intervenciones. De hecho, ante el Eibar, junto a Suso, fue el gran artífice de la victoria. Poco a poco, Víctor está viendo desde su puesto de mando como el equipo está solidarizándose en defensa sacando tanto sus compañeros en la retaguardia como él múltiples beneficios dadas las ayudas que no se prodigaron ante Mirandés, Albacete o Sanse. Este pasado domingo, en La Rosaleda y en la que ha sido la victoria más trascendente hasta el momento, el ítalo-brasilero volvía a destacar por segunda semana consecutiva ganando esa confianza sin duda indispensable para seguir creciendo.

Porque en Málaga Víctor Aznar no solo atajó cuantos ataques le llegaron por tierra y aire, sino que detenía lo más importante en estos momentos y que no es más que las dudas lógicas que descansan en una afición que no las puede tener todas consigo cuando bajo los palos de su equipo anda un chaval que se expone a tamaña empresa. Poco a poco, y con la ayuda de sus compañeros, este canterano cadista está progresando en un día a día que vendrá a mejorar todas sus prestaciones según avance el tiempo y la experiencia.

Su agilidad en el uno contra uno está fuera de toda duda, ahora, y con el paso de las jornadas, seguirá puliendo esos defectos propios de la edad y que suelen ser el talón de Aquiles de los cancerberos más jóvenes, hacerse respetar en esos centros laterales que tanto hacen sufrir a las defensas más vulnerables. Tiempo al tiempo. Y fe, como la que tiene Víctor Aznar.

