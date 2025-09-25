Víctor Aznar: «Es mi momento para ser el portero del Cádiz CF»

Apenas un puñado de encuentros han sido suficientes para que Víctor Wehbi Aznar Ussen 'Víctor Aznar' (Sao Paulo, 2002) se haga notar. Sus 192 centímetros de estatura son la imponente carta de presentación de un guardameta brasileño que cumple su quinta temporada en tierras gaditanas. Un ejemplo de paciencia y perseverancia que se curtió en Brasil, pasó por Italia cuando era un joven imberbe y recaló en España con su doble nacionalidad por un método inesperado, con 'Linkedin' como altavoz en un mundo donde las nuevas tecnologías hacen posible lo que antes ni se podía plantear.

De raíces linenses por su familia paterna, Víctor Aznar va a cumplir este curso un lustro defendiendo el arco cadista. Primero en su filial, con mucho sufrimiento, varias alegrías y alguna que otra decepción más que notable en forma de descenso. Ahora en el primer equipo, derribando la puerta de la titularidad a base de actuaciones estelares y eliminando de un plumazo todas las dudas (lógicas también para él) que existían.

Un estreno soñado para un arquero portentoso (cada vez salen más en Brasil, la cuna del 'jogo bonito') con un carácter jovial y dicharachero. Un animador del vestuario que aporta alegría y espontaneidad en un ambiente renovado. Justo lo que se necesitaba para cambiar el estado de ánimo. A golpe de batería, como a él le gusta.

Ahora es su momento, lo sabe y no quiere dejar escapar esta oportunidad por la que tanto ha luchado. Una lucha que lleva en la sangre esta paulista que desde bien pronto se enamoró del 'judó', donde se coronó en tres ocasiones, disciplina que cambió por el fútbol. Muy brasileño, sí, pero aferrándose a la portería. Porque como Víctor Aznar asegura, «uno nace siendo portero». La elección parece que fue la correcta y en Cádiz lo agradecen visto lo visto. Si así lo quiso el destino...

Ahora le toca sincerarse en LA VOZ y CANAL AMARILLO. El partido del presente será clave para definir su futuro. Cada minuto es oro y cada acción se convierte una reválida.

Víctor Aznar, guardameta del Cádiz CF. ARABA PRESS

- ¿Cómo se encuentra? ¿Esperaba este inicio de temporada a nivel personal y colectivo?

- Pues estoy fenomenal y no es para menos. La verdad es que no me esperaba este comienzo a nivel individual. Me estoy sintiendo muy a gusto jugando. Son seis encuentros consecutivos en Segunda, una categoría que había tocado muy poco, con apenas dos encuentros al final de la temporada pasada ante Huesca y Real Oviedo. Me están saliendo las cosas mucho mejor de lo que esperaba. Entreno mucho cada día para estar bien y a un gran nivel, pero siendo sincero no esperaba este inicio de la temporada.

Y qué voy a decir de lo colectivo que no se sepa ya. Estamos en una situación inmejorable en estos momentos. No es fruto de la casualidad porque hay mucho trabajo para que salgan las cosas.

- ¿En qué ha cambiado el equipo en apenas unos meses?

- El equipo ha cambiado porque ahora somos un equipo más joven. Antes había jugadores con mucha experiencia, pero en Segunda hace falta ritmo y correr mucho. La juventud es diferencial.

- ¿Cómo es Gaizka Garitano? ¿Qué destaca de su nuevo entrenador?

- Gaizka Garitano es un entrenador que da la máxima confianza a sus jugadores. No alinea por jerarquía, alinea en función de los entrenamientos. Es una persona muy sincera y te dice a la cara lo que te tenga que decir. Es una de las mejores cosas que tiene. Me gusta que sea claro y directo.

- ¿Y cómo es su relación con José Manuel Santisteban, el entrenador de porteros del Cádiz CF?

- José Manuel Santisteban desde que ha llegado me ha ayudado muchísimo. Poco a poco me ha dado la confianza que necesitaba, fui mejorando cada detalle y mucho de lo que está pasando también es por él.

«Tenemos que trabajar para subir a Primera»

- Es verdad que pudo despertar alguna duda en el Trofeo Carranza ante el Córdoba y en el estreno liguero frente al Mirandés, pero después su actuación ha sido memorable. Se vienen a la mente sus actuaciones ante Leganés, Albacete, Eibar, Málaga... Eso no es casualidad.

- Más allá de los fallos en el Trofeo Carranza ante el Córdoba y la polémica en el estreno liguero frente al Mirandés, mi presencia generaba dudas. Es normal porque soy un niño de 22 años acaba de salir de la Segunda Federación para jugar en la Segunda División. Eso genera dudas en todo el equipo y también a la afición. Es algo lógico. Generaba dudas por dónde venía y poco a poco las voy disipando al hacer mejores encuentros, demostrando mis prestaciones. Cada partido me encuentro más seguro y ojalá dure esta dinámica toda la temporada.

Estoy muy feliz, cumpliendo mi sueño de ser profesional y ayudar al equipo. Siempre quise ayudar al Cádiz CF porque me sentí en casa desde que llegué hace cinco temporadas. Estando feliz van saliendo las cosas con mucho trabajo.

El guardameta brasileño Víctor Aznar. ARABA PRESS

- Ahora llega el Ceuta, que se está adaptando muy bien a LaLiga Hypermotion pese a ser un recién ascendido.

- En LaLiga Hypermotion no hay malos equipos. Si están en esta categoría es por algo. Todos pelean a muerte y el Ceuta también nos dará batalla. No lo vemos como un recién ascendido, es uno más que puede competir perfectamente en Segunda. Se merece el máximo de los respetos y así lo están demostrando.

- ¿Y cuál debe ser el objetivo de este Cádiz CF?

- El objetivo del Cádiz CF debe ser ascender a Primera. Al menos nosotros vamos a dejarnos todo para que así sea. Tenemos muy buen equipo, que es joven, tiene ganas y mucho hambre.

- Parece que con el paso de las jornadas se os ve más compenetrados en la defensa. Ya acumulan dos jornadas consecutivas sin recibir goles.

- En el terreno de juego se refleja lo que somos fuera. Es un equipo muy unido en el vestuario y se refleja a la hora de jugar.

Bojan Kovacevic lleva cada vez más encuentros en Segunda y está a un nivel muy alto. A Iker Recio lo veo crecer mucho y cogiendo la confianza que necesita. Para jugar lo mejor que sabes son necesarios los minutos. Eso le pasó a Bojan Kovacevic la temporada pasada y ahora nos está pasando a Iker Recio y a mí. Poco a poco los jóvenes estamos sacando nuestra mejor versión.

«Mi relación con David Gil es fantástica»

- ¿Cuándo supo que formaría parte de la primera plantilla del Cádiz CF?

- Nadie me comentó nada al final de la pasada temporada. Estaba ahí la duda con Caro y tenían que esperar un movimiento primario para confirmar mi ascenso al primer equipo. No me dijeron nada, pero me fui muy tranquilo a casa al saber que hice todo lo mejor que pude para ganarme un sitio en el primer equipo. Terminé la temporada pasada jugando con el Cádiz CF ante Huesca y Real Oviedo, y ya todo dependía de la decisión que tomara el club en ese sentido.

- Era ahora o ahora.

- Efectivamente. Renové en enero de 2023 hasta 2027. Ahora era el momento para ascender al primer equipo.Con el descenso del Cádiz CF Mirandilla ya había cumplido un ciclo en el filial y de no estar en el primer equipo, pues hubiese buscado otra alternativa en forma de cesión o lo que hubiese surgido. Pero siempre me han demostrado una confianza total, siempre me han tratado como un jugador más del primer equipo cuando estaba en el filial.

Víctor Aznar se abraza con José Manuel Santisteban, entrenador de porteros del Cádiz CF, al finalizar el Trofeo Carranza. NACHO FRADE

- ¿Pudo salir del Cádiz CF este verano?

- Siempre hay rumores, pero realmente siempre he estado muy tranquilo y confiando en mis posibilidades. Yo quería tener mi espacio en el primer equipo del Cádiz CF y aquí estoy.

- Ya queda menos para que vuelva David Gil. ¿Cómo es vuestra relación?

- Me llevo muy bien con David Gil. Tenemos una amistad muy bonita desde que empecé a entrenar con él y con Conan Ledesma. David Gil siempre me ayudó demasiado a madurar dentro y fuera del césped. Nos llevamos muy bien, antes era una relación entre padre e hijo, podemos decirlo así, y ahora somos compañeros de equipo que compiten por un mismo puesto con el máximo respeto y toda la profesionalidad.

- Lo que pasa es que sólo puede jugar uno...

- La lesión de David Gil me ha abierto la puerta de la titularidad. Cuando vuelva, que le deseo lo mejor, decidirá el míster. Ser portero es lo que tiene, que juega uno u otro, aunque eso lo tenemos asumido los que somos guardametas. Ahora trato de aprovechar la oportunidad que me brindan e intento hacerlo lo mejor que puedo.

- Eso sí, su debut fue en diciembre de 2023, con eliminación incluida ante la Arandina en la Copa del Rey.

- Aquella eliminatoria la tomé como una oportunidad aprovechada y un aprendizaje. Perdimos ante la Arandina, que era entonces de la Segunda RFEF, y nos eliminaron de la Copa del Rey, pero me quedo con la oportunidad que me dieron, aunque fuese en un campo impracticable. Independientemente del resultado, salí contento con el debut.

- ¿Cómo es compartir vestuario con jugadores como Suso, Ontiveros, Fali, Tabatadze...?

- El vestuario del Cádiz CF tiene muy buen ambiente. Aquí hay gente experta, gente joven, compañeros como 'El Taba' que es un personaje único... Da gusto despertarse y venir a entrenar cada mañana porque el ambiente es espectacular.

- Sin lanzar las campanas al vuelo porque todavía es muy pronto... ¿con qué sueña como portero del Cádiz CF?

- Con todo porque este equipo puede aspirar a todo. Ahora hay que trabajar al máximo para conseguir los mejores objetivos.