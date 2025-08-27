Bojan Kovacevic, un tren de alta velocidad en el Cádiz CF

Bojan Kovacevic es el líder indiscutible de la defensa del Cádiz CF de cara a la temporada que acaba de empezar, la segunda consecutiva de los gaditanos en LaLiga Hypermotion.

Apenas una temporada ha sido suficiente para que el central balcánico tome el mando de una renovada defensa en la que únicamente continúa Fali tras la reciente marcha de Víctor Chust al Elche. Y ni mucho menos con el peso y el liderazgo que el 'Titán' tenía en Primera.

Kovacevic, que tuvo que ganarse el puesto con Paco López y Gaizka Garitano la pasada temporada, logró convencer a todos con su juego. El hasta entonces desconocido zaguero serbio, que se estrenaba en el fútbol español, dejó muy buenas sensaciones. Eso hizo que el Cádiz CF hiciera efectiva la cláusula de compra al Partizán de Belgrado. Así pues, Bojan estampaba su firma por cuatro temporadas. Una apuesta de futuro y, sobre todo, de mucho presente.

El líder de una zaga por completar

Tal es así que Kovacevic, de apenas 21 años de edad, ha sido titular en las dos primeras temporadas del campeonato liguero ante Mirandés y Leganés. A su lado ha estado Iker Recio, otro joven como el balcánico (aunque tres años mayor que el serbio) e incluso Alfred Caicedo en una defensa de tres centrales, mientras que Jorge Moreno y Fali todavía no se han estrenado esta temporada. Todo ello a falta de la llegada de otro central, objetivo del Cádiz CF en la recta final del mercado de fichajes.

Y en este inicio liguero en el que el Cádiz CF ha empezado con buen pie, Bojan Kovacevic tiene el récord de velocidad máxima (35,1 kilómetros por hora) en las dos primeras jornadas de LaLiga Hypermotion.

🚅🚅🚅



⚡ El defensa del @Cadiz_CF tiene el récord de velocidad máxima en las dos primeras jornadas.



👀 ¿Quién será el jugador más veloz de #LALIGAHYPERMOTION?#VUELVELALIGA pic.twitter.com/ZzM9iHkMh1 — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) August 25, 2025

Un dato a tener muy cuenta si no se olvida que Bojan Kovacevic tiene 194 centímetros de estatura, lo que le hacen ser un auténtico tren de alta velocidad.

Y es que esa velocidad de reacción se unen a la potencia y al óptimo juego aéreo, además de la buena colocación, para hacer del balcánico uno de los centrales a seguir esta temporada en Segunda.

Con asuntos por pulir debido a su juventud y un idioma que aún no controla, Bojan Kovacevic sigue progresando para bien del Cádiz CF.