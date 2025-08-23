Energía, físico, intensidad, velocidad: Alfred Caicedo y su aportación al Cádiz CF

A principios de julio la COPE adelantaba el fichaje de Alfred Caicedo. El Cádiz CF se hacía con un joven lateral derecho ecuatoriano que llegaba a tierras gaditanas para competir con el veterano Iza, toda vez que Zaldua ya era pasado en La Tacita de Plata tras finalizar su contrato.

La apuesta por Alfred Caicedo recordaba a la que un año antes se hacía por Bojan Kovacevic. Joven futbolista que competía en una liga menor europea y que aterrizaba en Cádiz sin presión, pero con la oportunidad de ser importante de cara al futuro. Eso mismo que Bojan Kovacevic acababa de conseguir.

Al igual que sucedía un año antes con el central balcánico, el lateral derecho ecuatoriano llegaba cedido por una temporada. Si Bojan Kovacevic vino desde el Partizán de Belgrado, Alfred Caicedo lo hizo desde el Jong Genk, el filial del Genk, club con el que tiene contrato hasta el año 2027. Ambos recalaron con 20 años de edad y ambos cedidos por un año. El serbio convenció tanto que el Cádiz CF lo compró este verano. Ya tiene el ecuatoriano un espejo en el que mirarse, ya que también recala en Cádiz con opción a compra. Una operación similar.

Bojan Kovacevic, un ejemplo para Alfred Caicedo. ARABA PRESS

Será en el mes de septiembre, en apenas unos días, cuando Alfred Caicedo cumpla 21 años de edad. Se trata de su segunda experiencia en el fútbol europeo tras pasar por el balompié belga, al que llegó después de curtirse en las canteras del Clan Juvenil y el Club Sport Norte América hasta que en el año 2021 fichó por la Sociedad Deportiva Aucas.

Asuntos burocráticos

Alfred Caicedo acaba de aterrizar y el verano ha sido movido para él. Ya fue presentado y jugó algunos minutos durante la pretemporada, aunque tuvo que volver a Ecuador para resolver unos asuntos burocráticos que le impedían debutar en España. Una vez solucionados, el defensa sudamericano entró en la lista de convocados ante el Mirandés en el estreno liguero, aunque no llegó a debutar porque llegó con el tiempo justo.

En ambos encuentros ha sido Iza el lateral derecho elegido por Gaizka Garitano, pero en Butarque ya tuvo minutos el joven lateral de Ecuador. Eso sí, salió como tercer central junto a Bojan Kovacevic e Iker Recio, dejando a Iza y Mario Climent como carrileros.

Alfred Caicedo debutó con el Cádiz CF en Leganés. ARABA PRESS

Gaizka Garitano observó cómo el Leganés atacaba sin piedad por la banda derecha de la defensa del Cádiz CF (por ahí llegó el gol local al filo del intermedio) y el entrenador vasco optó por reforzar esa zona.

Si algo se apuntaba de Alfred Caicedo desde su país natal era su polivalencia, ya que lo situaban en el lateral derecho, aunque con posibilidad de adaptarse a cualquier otra zona de la defensa. Y así se pudo ver en Butarque.

«Su formación fue buena, pero se ha quedado un poco estancado debido a su irregularidad», señalaba el periodista ecuatoriano Braian Ávalos ('Mundo Deportivo' y 'Havoline Deportivo') en LA VOZ y CANAL AMARILLO al conocerse el fichaje del futbolista por el Cádiz CF.

Alfred Caicedo junto a Juan Cala durante su presentación como nuevo jugador del Cádiz CF. FRANCIS JIMÉNEZ

Entre sus cualidades puntualizaba: «Es firme en el marcaje, limpio en las entradas y combina bien la inteligencia táctica con la velocidad. Su especialidad es cubrir la banda porque tiene una disciplina táctica muy buena. Es un lateral defensivo, aunque tiene capacidad ofensiva y debido a su juventud recorre constantemente la banda, apoyando al ataque con centros. Es un jugador que aporta equilibrio en su banda». Todo eso pudo demostrarlo en parte en Leganés, donde cuajó una buena sensación en sus primeros 45 minutos como cadista.

Ahora bien, también se le vieron aspectos por pulir debido a su juventud e inexperiencia. «Alfred Caicedo es una apuesta a largo plazo que ahora puede aportar energía, físico, intensidad y recuperación», señalaba Braian Ávalos. Y de momento no se ha equivocado.