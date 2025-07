Así es Alfred Caicedo, séptimo fichaje del Cádiz CF

En las últimas horas se conoció por sorpresa que Alfred Caicedo reforzaría el lateral derecho del Cádiz CF. La noticia adelantada por 'Deportes COPE Cádiz' llegaba apenas unas horas después de la continuidad de Iza por dos temporadas más. De esta manera y tras confirmarse que Zaldua no seguirá en la plantilla amarilla, Gaizka Garitano deberá decidir esta temporada entre la experiencia del lateral derecho portuense y la juventud del lateral derecho ecuatoriano.

Iza, que desde que llegó al Cádiz ha sido el lateral derecho titular habitual en detrimento de Akapo, Zaldua e incluso Raúl Parra en las últimas temporadas, tiene ahora la competencia de Alfred Caicedo.

El futbolista sudamericano se ha convertido en el séptimo fichaje del Cádiz CF esta temporada. Lo hace en calidad de cedido hasta el final del presente ejercicio y con opción a compra, procedente del KRC Genk.

Nacido en Esmeraldas (Ecuador) el 10 de septiembre de 2004, Alfred Caicedo se curtió en las canteras del Clan Juvenil y el Club Sport Norte América hasta que en el año 2021 fichó por la Sociedad Deportiva Aucas, estrenándose en la máxima categoría ecuatoriana. De ahí pasó en el mes de enero de 2023 al KRC Genk, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, aunque ha jugado en su filial, el Jong Genk. En total han sido 43 encuentros oficiales en la categoría de plata belga.

Una apuesta parecida a la que hace un año se hizo con el joven central serbio Bojan Kovacevic, quien rindió a tan buen nivel en La Tacita de Plata que ya es propiedad del Cádiz CF, pasando a ser uno de sus baluartes defensivos de cara a la siguiente temporada.

«Su pase al Cádiz CF ha pasado desapercibido en Ecuador»

Pero la pregunta que se hace el cadismo es clara: ¿quién es Alfred Caicedo? LA VOZ y CANAL AMARILLO tratan de resolverla a través de Braian Andrés Ávalos, periodista ecuatoriano de 'Mundo Deportivo' y 'Havoline Deportivo'.

«Alfred Caicedo no supo aprovechar su primera gran oportunidad internacional en Bélgica con el Jong Genk, filial del Genk, y por eso no ha trascendido en Ecuador su llegada al Cádiz CF como trascendió su pase del Aucas a Europa en el año 2023», empieza señalando Braian Andrés Ávalos. Tal es así que «su pase al Cádiz CF ha pasado desapercibido en Ecuador».

Esto se debe a su falta de protagonismo en el fútbol belga. «Los motivos no son otros que su irregularidad y el hecho de no tener una participación notable en el viejo continente», asegura el periodista ecuatoriano. Y es que «a Bélgica han salido muchos jugadores ecuatorianos, algunos con más éxito y otros con menos. Gran parte de ellos no supieron aprovechar la oportunidad y volvieron a Ecuador. Pocos han podido asentarse en Bélgica, pero también los hubo que sí lo hicieron. Por ejemplo, Ángelo Preciado en el Genk, quien ahora está a buen nivel en Europa con el Sparta de Praga y es internacional con Ecuador».

Dejando a un lado su irregularidad y su estancamiento, Braian Andrés Ávalos se agarra a la juventud de Alfred Caicedo para que pueda reconducir su carrera deportiva. «Alfred Caicedo está empezando. Lo más positivo es que es joven y que puede recuperar las buenas vibraciones que tuvo en la Sociedad Deportiva Aucas y en la selección ecuatoriana sub 20 allá por los años 2022 y 2023. Ojalá pueda aprovecharlo y demostrar sus cualidades sobre el rectángulo de juego», destaca.

Un defensa polivalente y especialista en cubrir su banda

Ávalos ha seguido al detalle la evolución de Alfred Caicedo cuando empezó a despuntar en el Aucas. Al definir su estilo de juego apunta: «Es un lateral derecho que también ha jugado en el lateral izquierdo, demostrando una buena técnica en ambos perfiles. Eso puede ser quizá lo que más puedan explotar en España al ser un defensa polivalente. Aquí su formación fue buena, pero se ha quedado un poco estancado».

Entre sus cualidades puntualiza: «Es firme en el marcaje, limpio en las entradas y combina bien la inteligencia táctica con la velocidad. Su especialidad es cubrir la banda porque tiene una disciplina táctica muy buena. Seguro que eso llamó la atención del Cádiz CF. Es un lateral defensivo, aunque tiene capacidad ofensiva y debido a su juventud recorre constantemente la banda, apoyando al ataque con centros. Es un jugador que aporta equilibrio en su banda».

Ahora bien, Ávalos recalca que «en su contra juega su limitada experiencia, pero al menos ya sabe lo que es el fútbol europeo. Eso sí, nada tiene que ver hacerlo en Bélgica que en España, donde el nivel es mayor».

«Al ser cedido con opción de compra, Alfred Caicedo es una apuesta a largo plazo que ahora puede aportar energía, físico, intensidad y recuperación», asegura el periodista ecuatoriano. Lo hace con la ilusión de ver triunfar en España a otro jugador de su país. «En España han sobresalido jugadores ecuatorianos como Antonio Valencia o Pervis Estupiñán, entre otros. Esperemos que pueda suceder lo mismo con Alfred Caicedo».

El Cádiz CF le da esa oportunidad. Él querrá convertirse en el nuevo Bojan Kovacevic.