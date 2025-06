Una semana tiene el Cádiz CF para facilitar el trabajo a Garitano

El próximo lunes 7 de julio, dentro de una semana, el Cádiz CF 25/26 echará a rodar y lo hará, si no cambia de forma sideral la situación, con muchísima carga de sobrepeso. Como es habitual, las dos primeras jornadas servirán para que los integrantes de la primera plantilla pasen las diferentes pruebas médicas en las instalaciones de Hospitales Pascual y ya puedan ponerse a las órdenes de Gaizka Garitano, que como el resto de sus pupilos, ultima sus vacaciones aunque con el móvil bien encendido para conocer cómo van las negociaciones que se están llevando a cabo para seguir reforzando una plantilla de la que aún no ha salido nadie de los muchos que deben salir y que ya saben que no cuentan para el cuerpo técnico del preparador vasco.

Hasta el momento, y con acierto, la secretaría técnica se ha centrado casi que exclusivamente en ejecutar la compra de cuatro jugadores (Suso, Sergio Ortuño, Joaquín González y David García) sin importar siquiera que antes se haya hecho sitio en un vestuario donde el cartel de 'overbooking' estará puesto casi que todo el verano. Son muchos los jugadores que el club ya le ha comunicado que no seguirán pese a tener contrato y, de momento, ninguno de los señalados han mostrado ofertas para irse o similar. Es más, Fali, con contrato hasta el 28, ya ha expresado todo lo contrario, esto es, que se quiere quedar.

Al defensa valenciano se unen Gonzalo Escalante, Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz y Rubén Sobrino como principales descartes de un equipo al que le sobra bastante peso en cuanto al número de nóminas que se han de soportar. Garitano confía que esta semana puedan salir algunos de esos futbolistas sobrantes y pueda empezar cuanto antes a trabajar con el grupo que desde ya debe ir formando de cara al comienzo de la temporada a mediados de agosto. Queda mucho, sí, pero más habrá que hacer en las oficinas de la Plaza de Madrid.