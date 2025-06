Fali quiere seguir: «El gitano tiene que reventar Cádiz la próxima temporada»

Fali está de vacaciones y hasta el lunes 7 de julio no tiene que acudir al inicio de la pretemporada del Cádiz CF. Aunque aparece en la lista de jugadores que pueden salir del equipo gaditano, el 'Titán' tiene claro que quiere continuar vestido de amarillo.

Así lo ha asegurado Fali en 'Radio Esport Valencia', donde ha acudido como protagonista. El veterano central valenciano firmó justo antes de la pasada Navidad una renovación que le hacía vincular su futuro con el Cádiz CF hasta el 30 de junio de 2028. Él tiene claro, a punto de cumplir 32 años de edad, que quiere seguir en La Tacita de Plata aunque no ha sido una temporada sencilla para nadie. Menos aún para él.

«Me quedan aún tres años en el Cádiz CF. En el fútbol nunca se sabe, pero siempre le estaré muy agradecido al Cádiz CF», comenzó señalando el central, que llegó al Cádiz CF en el año 2019 y desde entonces sigue ahí. Primero en Segunda, después en Primera y ahora de vuelta en la categoría de plata del balompié nacional.

«Ha sido una temporada muy mala para mí y le debo muchas cosas a la afición del Cádiz CF. También a mí mismo», apuntó Fali en 'Radio Esport Valencia'.

Y mandó un aviso a navegantes: «Ante las dificultades siempre aparece el gitano. En Cádiz me están poniendo a matar y es verdad por muchas partes, pero por otras no es así. Tengo ese nudo en el estomago que la tengo que reventar esta temporada». El aviso sobre su continuidad vestido de amarillo es claro.

Fali asume que su actuación no ha sido positiva en el último curso. «No he sido yo y he estado a un 10% de mi nivel. He estado a un nivel lamentable y me tengo que quitar esta espina que tengo clavada en el pecho. Ahora tengo que dejar al Cádiz CF en el lugar que se merece y el siguiente año Dios dirá. El gitano tiene que reventar Cádiz esta temporada», apostilló.

«No he estado al nivel y les he defraudado. Ha sido por muchas cosas que no voy a decir. Estoy decepcionado conmigo mismo y he decepcionado a mucha gente. Tengo ganas de empezar ya», insistió el 'Titán', que ha tenido varios roces con el cadismo durante un aciago ejercicio.

La jugada entre Cala y Diakhaby

Entre muchos asuntos que se pusieron sobre la mesa en más de una hora de extensa entrevista, Fali dejó claro que en España no hay racismo. «Racismo es cuando voy a un bar con mis hijas y no me tratan porque soy gitano. Que alguien me diga 'gitano de mierda' en un campo de fútbol no es racismo. No se debe hacer y punto. Lo que pasa en el campo ahí queda», señaló. Y fue más allá: «En España hay insultos muy graves, pero yo no veo racismo en los estadios».

Y es que con las visitas de Vinicius a Mestalla en el disparadero, Fali respondió cuando fue preguntado por ese tema: «A Akapo con el Cádiz CF le hicieron el mismo gesto en Granada y no dio el mismo bombo que Vinicius».

Y era inevitable que no se le preguntara por el roce entre Cala y Diakhaby más de cuatro años después. «Diakhaby vino donde estábamos nosotros y pensaba que le pasó algo. Empezó a decirnos 'hermano, hermano, Cala me ha dicho negro de mierda'», empezó. Y Fali añadió: «Yo no escuché nada. Ni yo ni nadie.Cala ya está retirado y no me importaría decir si dijo algo, pero que no escuché nada. Si lo hubiese escuchado, hubiese hablado con Cala».

«Estábamos 'Pacha' y yo y no lo hubiésemos dejado pasar. No escuchamos nada. También me entró la duda, pero Cala decía que no había dicho nada y las cámaras tampoco lo captaron», insistió el 'Titán'.

Al tiempo que puntualizó: «Diakhaby había entendido 'negro de mierda', pero si Cala lo hubiese dicho lo habrían cazado las cámaras. Además se escuchaba todo porque era la época del Covid-19 y el estadio estaba sin público». Antes de dar por cerrado ese asunto: «Yo me cambié la camiseta con Diakhaby».

Volviendo a la actualidad, Fali reconoció que, aunque admira al Valencia, «siempre he tenido al Levante ahí. Me alegro de su ascenso, ya que no lo hemos conseguido nosotros. Mi abuela era socia y fue al primer estadio al que fui». Al tiempo que apostilló: «Roger Martí y yo sabíamos que iban a dar guerra e iban a ser candidatos a subir a Primera. El Levante tenía muy buen equipo y muy buen entrenador».

A poco más de una semana para terminar sus vacaciones, Fali disfruta con los suyos en Valencia. Después volverá a Cádiz y de ahí no se quiere mover. Al menos por ahora. Tiene cuentas pendientes que quiere saldar. Dejar de nuevo al Cádiz CF en Primera es su gran reto.