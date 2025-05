El fin de una etapa (Previa)

Una década se ha cumplido desde que el Real Oviedo subiera a Segunda en La Tacita de Plata y dejara con la miel en los labios a un Cádiz CF que, aunque dispuso de otra oportunidad ese curso, no la aprovechó y tuvo que esperar otro año más para dar el salto.

Aquel gol de David Fernández dejó tocadísimo a un Cádiz CF que reaccionó una temporada después con la llegada a su banquillo de Álvaro Cervera, quien se convirtió en un mito. El mismo que después pasó sin tanto éxito por el banquillo del Carlos Tartiere, ese estadio que este domingo a las 18.30 horas visita el Cádiz.

Son diez años que han dado para mucho. Diez años en los que Real Oviedo y Cádiz CF pueden decir que, afortunadamente, están mejor que entonces, aunque la realidad es que en el momento actual unos van con la flecha hacia arriba y otros han estado cerca de volver a ese lugar del que que tanto costó salir.

Dos lustros en los que el Cádiz CF ha saboreado dos ascensos, una confirmación en Segunda y cuatro años en Primera. Ni tan mal. Todo lo contrario, pues incluso se ha ganado a Real Madrid y Barça en LaLiga o se han celebrado permanencias inverosímiles en la elite. El problema es que lo peor ha llegado en los dos últimos años, con un descenso a la categoría de plata y un último curso, que ahora llega a su fin, más que decepcionante en el segundo peldaño del balompié nacional.

La fractura es más que evidente. ANTONIO VÁZQUEZ

Pero lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es la fractura más que evidente entre los dueños del club y los aficionados, e incluso entre muchos de los jugadores y la fiel hinchada. Ahí está el gran problema de un cadismo que quiere hechos y no buenas palabras.El hartazgo es enorme y más que comprensible.

Por eso los que de amarillo se visten en las gradas piden una revolución total en cuanto a la plantilla. Desde el club asumen que llega tarde y dicen haber captado el mensaje, aunque ahora llega la ardua y difícil tarea de realizarlo. Y con un clima tan irrespirable, cual error se paga.

Todo ello después de un movido último encuentro en casa ante el Huesca, donde las quejas de los seguidores estuvieron por encima del recital cadista ante los oscenses (nada ya importaba). También después de colocarse el presidente Manuel Vizcaíno para asumir la situación y soltar después la noticia del cambio de rumbo con Sport City Cádiz. Sportech se trasladará de Puerto Real a El Puerto, pero eso al cadismo ahora mismo no le ilusiona. La ilusión deben ganársela los protagonistas sobre el césped y con la pelotita en la red todo puede que se vea con otro prisma. Y para llegar ahí es fundamental la labor en los despachos. Es la ley del fútbol y siempre ha sido así.

El presidente Manuel Vizcaíno y el vicepresidente Rafael Contreras esta semana. ANTONIO VÁZQUEZ

¿Convidado de piedra?

Curiosamente, y aunque dio el salto primero, peor le ha ido al Real Oviedo en este década. No es que le haya ido mal, pues todos estos años ha estado en el fútbol profesional, pero no ha podido volver a saborear la Primera como sí ha conseguido el Cádiz CF.

Histórico también del balompié nacional, con participaciones europeas incluidas e incluso tres terceros puestos en su día, los carbayones no pisan la máxima categoría desde la llegada del nuevo siglo (temporada 2000/2001). Ya ha llovido.

El año pasado muy cerca estuvieron de conseguirlo, pero el Espanyol se cruzó en su camino. Ahora tienen de nuevo la oportunidad de lograr la hazaña y quién sabe si el día puede ser este domingo.

El equipo entrenado por Veljko Paunovic (sustituto de Javi Calleja hace nueve encuentros) ya tiene garantizada su presencia en el próximo 'play off' de ascenso a Primera, pero lo mejor para ellos puede llegar este domingo.No es nada sencillo, pero tampoco es imposible. Para ello debe ganar al Cádiz CF y que el Elche pierda en Riazor ante un Dépor que, como los gaditanos, nada se juega en el envite. Lo que haga el Mirandés en casa del colista Cartagena no influye en este caso. En ese caso, los asturianos serán de Primera 24 años después. En el pero de los casos, más allá de la cuarta posición no podrán bajar.

Lo tratará de hacer con la recuperación de Lucas Ahijado, pero sin los lesionados Álvaro Lemos, Ilyas Chaira (ex del San Fernando CD) y Fede Viñas, y con la baja del sancionado Kwasi Sibo.

El Cádiz CF ganó esta temporada al Real Oviedo en la primera vuelta de LaLiga Hypermotion ANTONIO VÁZQUEZ

El Cádiz CF no querrá ser un convidado de piedra en lo que puede ser otra fiesta ovetense en sus propias narices, aunque tampoco le va demasiado la vida en ello. En el club gaditano ya piensan en la próxima temporada, aunque antes toque acabar este desilusionante ejercicio. A partir del lunes será el momento de empezar a dar forma oficialmente al nuevo proyecto, algo que ya se lleva varias semanas haciendo.

Será con Gaizka Garitano al mando, que a Oviedo se lleva a una serie de canteranos. Con el guardameta Víctor Aznar, que ya fue titular ante el Huesca, ya sabe que contará la temporada que viene. También viajan otro portero como Rubén Domínguez, además de Ismael Álvarez (debutó el pasado fin de semana) y Marcos Denia.

Real Oviedo - Cádiz CF LaLiga Hypermotion. 42ª Jornada Real Oviedo: Aarón Escandell - Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Rahim Alhassane - Hassan, De la Hoz, Colombatto, Sebas Moyano o Portillo - Santi Cazorla y Alemao.

Aarón Escandell - Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Rahim Alhassane - Hassan, De la Hoz, Colombatto, Sebas Moyano o Portillo - Santi Cazorla y Alemao. Cádiz CF: Víctor Aznar - Kovacevic, Víctor Chust, Iker Recio - De la Rosa, Moussa Diakité, Álex, Mario Climent - Melendo - Sobrino y Roger Martí o Marcos Denia.

Víctor Aznar - Kovacevic, Víctor Chust, Iker Recio - De la Rosa, Moussa Diakité, Álex, Mario Climent - Melendo - Sobrino y Roger Martí o Marcos Denia. Hora: 18.30 (LaLiga TV Hypermotion).

18.30 (LaLiga TV Hypermotion). Árbitros: Iosu Galec Apezteguía, del comité navarro, como árbitro principal. A los mandos del VAR estará Aitor Gorostegui Fernández - Ortega, adscrito al colegio vasco de árbitros.

Iosu Galec Apezteguía, del comité navarro, como árbitro principal. A los mandos del VAR estará Aitor Gorostegui Fernández - Ortega, adscrito al colegio vasco de árbitros. Estadio: Nuevo Carlos Tartiere.

En tierras gaditanas se han quedado los lesionados Ontiveros, Chris Ramos Ilos dos máximos goleadores este curso) y Mwepu. Tampoco estarán David Gil, Luis Hernández ni Fali.

Será el día de la despedida para muchos porque es necesario rejuvenecer la plantilla. No hacerlo en su momento ha dado lugar a que hoy el Cádiz CF no se juegue lo que se juega el Real Oviedo. Y encima hay que dar las gracias porque pudo ser todavía peor.