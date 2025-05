Manuel Vizcaíno, rueda de prensa en directo

El presidente del Cádiz CF Manuel Vizcaíno ha decidido comparecer ante los medios de comunicación y dar las explicaciones pertinentes de la temporada que está a punto de comenzar en Segunda División.

Una mala campaña, el rendimiento de los jugadores, los fichajes y la actual separación del club con la afición, algunos de los temas encima de la mesa que Manuel Vizcaíno tratará de abordar a partir de las 13:00 horas.

Sigue aquí en directo la rueda de prensa del presidente del Cádiz CF Manuel Vizcaíno.