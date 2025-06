Real Oviedo - Cádiz, en directo: minuto a minuto y reacciones del partido de La Liga Hypermotion 24/25

El Cádiz CF disputa el último partido de la temporada en el Carlos Tartiere. Los amarillos ponen fin a una temporada horrible visitando a un rival que se la juega en la lucha por el ascenso.

Sigue todo lo que pase en el Real Oviedo - Cádiz con la previa, el encuentro y las ruedas de prensa aquí, en Canal Amarillo.

Buenas tardes cadistas!! Comenzamos con el último partido de la temporada Real Oviedo vs Cádiz, saludos de Rubén López