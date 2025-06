Esta tarde el Cádiz CF tiene que cumplir un último trámite en Oviedo, pero como decía el gran Michael Robinson «pescado vendido». Acaba una temporada que se puede calificar como mala. Muy mala. El lugar natural del Cádiz CF, por historia, es estar en Segunda luchando por ascender, alternando con Primera intentando no bajar. Todo lo que sea por encima de eso es «gloria bendita para los cadistas», parafraseando a otro grande que desgraciadamente también nos dejó, Manolo Santander. Y por debajo, una ruina. Este año hemos estado por debajo, con lo cual ruinazo grande. Ojo, sin perder de vista que no hace tanto estuvimos muchos años en el boquete de Segunda B. Temporada muy deficiente esta, sí. Pero sin volvernos locos. Y ha sido mala porque el club se equivocó –así lo ha reconocido el propio presidente– no haciendo el verano pasado una 'revolución' en una plantilla en franco declive. Hay jugadores que no han estado a la altura de lo que se esperaba de ellos y desde luego ni de lejos lo han estado a la del escudo que han lucido en el pecho. Imagino que la dirección deportiva pensó que eran recuperables. Es evidente que se equivocaron. El gran problema del Cádiz CF tanto este año como el anterior en Primera es que los jugadores llamados a marcar la diferencia no rindieron como tenían que rendir. Únicamente Robert Navarro en la 23/24 y Ontiveros en la primera mitad de esta, fueron diferenciales. Obviamente no fue suficiente. Pero hay otros muchos jugadores de los que se esperaba infinitamente más y que, vaya usted a saber los motivos, no estuvieron ni cerca de su mejor nivel. Se me vienen a la cabeza Maxi Gómez, Arzamendia, Lucas Pires, Darwin Machís, Sergi Guardiola, Ocampo, Escalante, Rubén Alcaraz... y a ellos únales otros futbolistas de la 'segunda unidad' que tampoco han dado su mejor versión. Ahí tenemos el resultado: una mala temporada. Muy mala.

Sin embargo tampoco debemos tirarnos por los bloques. Muchísimo menos insultar a nadie.Protestar sí. Todo lo protestable. Porque en lo deportivo las cosas no se han hecho bien. Pero hay una base, sólida, para mirar con cierto optimismo al futuro. La clave, como siempre en el fútbol, es acertar con el entrenador y los fichajes. Hay muchos criterios a la hora de incorporar a un jugador a cualquier club. La lucha y la garra se dan por descontadas. Como el valor en la mili. A partir de ahí podemos hablar de calidad técnica, veteranía, compromiso, ambición. En mi humilde opinión de simple aficionado, en este momento del Cádiz CF lo que debe primar de cara a la composición de la plantilla de la próxima temporada es esto último. Ambición. Traer jugadores que tengan ganas de demostrar, de crecer, de hacerse un hueco en el fútbol de elite. No tantos nombres y sí más hombres. Antes, obviamente, hay que hacer una 'limpia'. Deben salir varios, bastantes, que es evidente que ya han cumplido su ciclo en este club. No es tarea fácil. Ahí entran otros muchos factores, fundamentalmente su situación contractual y las opciones que tengan de recalar en otros equipos. Algo que visto lo visto dudo que abunden. Pero esa es la labor de la secretaría técnica. Tienen tiempo por delante para hacerlo. Tiempo para componer un equipo de verdad. Que luche desde el principio por estar arriba. Que, como dijo también Vizcaíno en la rueda de prensa del martes, nos ponga los ojos vidriosos. Que ya nos va tocando.

Y permítanme que haga una breve mención al proyecto Cádiz Sportech City. Por razones más que sabidas y analizadas, finalmente no podrá ubicarse en los terrenos de Delphi. Una pena porque era el lugar ideal, en la misma puerta de Cádiz. Pero ateniéndonos a aquella máxima de convertir una crisis en una oportunidad, estamos ante la gran oportunidad de alcanzar el primer gran proyecto que aúne de verdad a toda la Bahía de Cádiz. En El Puerto, a apenas quince minutos de la capital, de Puerto Real, de San Fernando, más cerca aún de Jerez, poquito más desde Chiclana... podemos disfrutar de un megaespacio para conciertos, para congresos, para todo tipo de eventos. Y por supuesto para ver fútbol. Mal haremos en boicotearlo y dejarlo pasar. Todos los grandes clubes de España, todos, están construyendo estadios nuevos. Además ahora con ciudad deportiva. Y sin rollazos de «industria del deporte» a los que obligaba el uso del suelo de Delphi. Fútbol por derecho. Si algún día lo vemos, entonces sí que se nos pondrán los ojos vidriosos.