Vizcaíno: «El Puerto ha acogido nuestro proyecto con los brazos abiertos»

R. López / A. Valimaña El Puerto / Cádiz 29/05/2025

El Cádiz CF está presente en la Feria de El Puerto un año más y de nuevo en la Caseta Mágica, aunque ahora con una nueva ubicación, ya que está instalada en la calle Ciudad de Sevilla.

Este jueves, en una jornada en la que se han disparado los termómetros, han estado allí presentes el presidente Manuel Vizcaíno y el vicepresidente Rafael Contreras, quienes compartieron momentos con el alcalde portuense Germán Beardo. Todo llega horas después de anunciarse que el megaproyecto Sport City Cádiz pasará de los antiguos terrenos de Delphi en Puerto Real al Polígono Industrial Las Salinas en El Puerto de Santa María.

En este sentido y en los micrófonos de COPE Cádiz, el presidente cadista Manuel Vizcaíno señaló: «Hemos llegado al acuerdo con el Ayuntamiento de El Puerto, y la Junta de Andalucía ya tiene conocimiento de ello, para que este proyecto no se quede en zona de nadie. Hemos dado con la ubicación para conseguirlo».

El presidente del Cádiz CF echó la vista atrás y puntualizó: «Existen trabas conocidas previamente en Delphi. Hubo un cambio político en el Ayuntamiento de Puerto Real y hubo confrontación con la nueva alcaldesa (Aurora Salvador), quien calificó a los dirigentes del Cadiz CF de forma poco adecuada». Al tiempo que añadió: «Le dimos la bienvenida al cargo cuando tomó posesión y hasta ahí. Luego no hubo nada más. No hablo de ella porque no la conocemos, igual que ella no nos conoce a nosotros. Poco más hay que hablar. Definió claramente su postura y no vamos a confrontar».

Asimismo destacó: «Jamás me he sentado con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, aunque pusimos a disposición hacerlo».

Dicho esto. Manuel Vizcaíno agradeció el papel que tomó Germán Beardo en esta historia: «En El Puerto nos han acogido con los brazos abiertos. Son puestos de trabajo para El Puerto y la Bahía de Cádiz. Tenemos un nuevo proyecto y hay que dejar los egos a un lado, y pensar en la población».

🔛📹 A las 15:00, especial previa desde La Caseta Mágica en la feria de @ElPuerto.



🔝 Entrevistas, análisis y mucho más. ¡Disfrútalo en Twitch, Facebook, YouTube y PLAIZ! pic.twitter.com/ULdYmnvWo7 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) May 29, 2025

Y continuó alabando la predisposición de Germán Beardo, del que dijo que es «un alcalde egoísta que piensa en su población. Tuvimos otra población importante para acoger el proyecto, pero Germán lo ha puesto todo encima de la mesa para que sea una realidad en El Puerto. Ha sido clave para que este proyecto no quede en terreno de nadie».

Vizcaíno también aseguró: «El proyecto en grueso es el mismo, pero adaptándonos a una franja de terreno con similares características. Está vivo y sujetos a una serie de mejoras».

«Un honor y una oportunidad»

Por su parte, Germán Beardo, alcalde de El Puerto y reconocido cadista, señaló: «Para El Puerto es un honor y una oportunidad. Tenemos solvencia suficiente para atraer apuestas importantes como ésta. Agradezco la confianza depositada por Manolo y Rafa en El Puerto. Así abrimos las puertas al empleo, la riqueza, el desarrollo económico y damos soluciones al aspecto deportivo».

«Es una necesidad histórica de la Bahía de Cádiz, tal y como ya comentaba Javier Sánchez Rojas. El Puerto vive ahí una gran transformación porque es un proyecto muy satisfactorio por las ocasiones que genera. También repercutirá en la Bahía de Cádiz, ya que traerá empleo de calidad», continuó el primer edil portuense.

Y ahí llegaba la pregunta: ¿cuándo se va a empezar? «Trabajamos para la declaración de interés autonómico y para preparar el nuevo escenario. Hay que cumplir con los plazos legales, pero no tardaremos ni un día más de lo que marque la ley para empezar. Repito: ni un día más de lo que marca la ley», puntualizó antes de ser recalcado esto último por el presidente Manuel Vizcaíno.

Asimismo, Germán Beardo envió un mensaje de apoyo a los dueños del Cádiz CF. «Ellos cogieron un equipo desahuciado en Segunda B y llevan más de diez años haciendo crecer en lo deportivo y más allá de lo deportivo. Su estructura es solvente. Son gente solvente y con un proyecto claro. Dan credibilidad al proyecto», aseguró.

Por eso pidió: «Todos debemos ayudar a que salga adelante. No podemos poner en duda a los que han aportado solvencia a la gestión. La estrategia es clara, con personas solventes y con una cantera que se trabaja bien. Tienen máximo respaldo y confianza por mi parte. Trabajaremos juntos».

🏟 SPORT CITY CÁDIZ



El futuro espacio deportivo y de eventos del @Cadiz_CF en #ElPuerto 💛💚



Transformará +290.000 m² en desuso en un referente andaluz: pic.twitter.com/Ei5ofs1sfw — Germán Beardo (@GermanBeardo) May 29, 2025

Rafael Contreras: «Entiendo el escepticismo»

En esa línea continuó Rafael Contreras: «Estábamos trabajando, nunca dejamos de hacerlo y aquí está el fruto de los dos últimos años. El convenio es un hito importantísimo».

El vicepresidente del Cádiz CF asumió que «el escepticismo es natural en la Bahía de Cádiz, donde muchos proyectos se han caído por falta de acuerdo entre las instituciones. Lo entiendo».

Al tiempo que puntualizó: «También tenemos un acuerdo con la residencia El Madrugador para atraer turismo deportivo y como residencia de jugadores. Ya estamos en la tercera promoción de futbolistas americanos, japoneses...». Y recalcó: «No vamos a deshacernos de El Rosal, ya que es ideal para albergar el crecimiento que está teniendo».

Rafael Contreras, vicepresidente del Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Por último, Rafael Contreras dejó claro que «la campaña de abonados del Cádiz CF se presentará el próximo 9 de junio. Hay que mirar el histórico de este presidente, que siempre ha premiado la fidelidad de los que han estado con el Cádiz CF. No creo que eso vaya a cambiar».

Y remató: «El Cádiz CF luchará por ascender a Primera la próxima temporada, sin ninguna duda».