¿Dimite la alcaldesa de Puerto Real? Esa es la pregunta que ha circulado en La Villa en las últimas horas, si dejaría su cargo Aurora Salvador. El portavoz de AxSí Puerto Real, Alfredo Fernández, ponía el foco en una comparecencia ante los medios de comunicación en «un rumor extendido por las calles del pueblo» y que no era otro que la «probable dimisión de la alcaldesa».

«Nos preocupa este rumor de la dimisión de Aurora Salvador, puesto que, desde hace ya unos meses, la alcaldesa y gran parte de su equipo de Gobierno viene trasladando una situación de desgaste y desgana que se nota en cualquier comparecencia o pleno municipal«, llegó a afirmar el portavoz del grupo andalucista. Estas declaraciones de uno de los líderes de la oposición puertorrealeña corrieron como la pólvora en el municipio, y durante varias horas un simple rumor callejero se convirtió en noticia.

La propia alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, tuvo que desmentir este simple cotilleo de pueblo. «Es muy importante el uso que hacemos de las palabras y el estilo que adoptamos», publicaba en su perfil de Facebook la regidora, quien añadía que «ante la aparente preocupación de los ediles andalucistas a los rumores de mi dimisión decirles que con venir al Ayuntamiento y asomarse al despacho de alcaldía hubiera sido suficiente, pero quizás eso no daba para una noticia y de camino, desacreditarme, que ya me tocaba».

En definitiva, la alcaldesa salía a desmentir los rumores sobre una posible dimisión.

Responde la opisición

Ante estas palabras de la alcaldesa sobre su continuidad en el cargo, respondían tanto PSOE como AxSÍ. «Pues os parecerá raro que lo diga, pero yo no quiero que Aurora Salvador dimita y renuncie a la alcaldía, eso no cambiaría el gobierno, solo a la líder. Desde el PSOE Puerto Real queremos ganarles en las elecciones municipales de 2027, en el que podamos confrontar proyectos, programas e ideas. Que la ciudadanía valore las políticas de cada partido en las urnas. Para mí esa es la verdadera democracia y la que practico«, escribía el portavoz socialista, Carlos Salguero.

«Los andalucistas no tenemos que asomarnos a ningún despacho, ese no es mi trabajo, mi trabajo es atender a la gente y darle voz a sus problemas ante usted, que es la que ha asumido la responsabilidad de gobernar esta ciudad con mensajes claros como: «Ahora Aurora» o «Aurora sal del Hospital y cura Puerto Real». Aplíqueselo. Por cierto, el trabajo de los concejales y concejalas de AxSí en nuestro tiempo libre con mucho esfuerzo y compromiso, porque tenemos nuestros puestos de trabajo. Por el contrario, usted es la alcaldesa mejor pagada de la historia democrática de Puerto Real y debería estar dedicada a ello por completo, esa es la realidad que le molesta. De ahí la preocupación, que se agrava porque usted ha delegado sus competencias de alcaldesa en un concejal para, al menos, pagar la nómina (tendrá que explicar el por qué). Si es cierto que su presencia en el despacho de Alcaldía le está sirviendo para escuchar a tanta gente como dice, ¿cuándo pretende empezar a reflejarlo a través de su gestión? Ya es hora, lleva dos años, ya debería haberse enterado lo que está ocurriendo en las calles (limpieza viaria, mantenimiento urbano, ocio, residuos, jardines…), eso es lo que está dando verdaderamente no para una, sino para un abultado libro de noticias», respondía a las palabras de alcaldesa el portavoz andalucista, Alfredo Fernández.