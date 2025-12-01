Las lluvias vuelven a Cádiz esta semana: Aemet confirma un 90% de probabilidades para estos dos días

La estabilidad con la que arranca la semana en Cádiz tiene las horas contadas. Tras un lunes marcado por el cielo poco nuboso y temperaturas suaves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma que las lluvias regresarán con fuerza a la provincia, especialmente durante las jornadas del martes y del jueves, los días con mayor probabilidad de precipitaciones.

La semana ha comenzado con un lunes estable, caracterizado por cielo poco nuboso, temperaturas entre los 9 y 17 grados y ausencia total de lluvia (0% de probabilidad). El viento sopla flojo, del norte y noroeste.

Martes: el día más inestable de la semana

Según la predicción detallada de Aemet, el martes 2 de diciembre será la jornada más complicada en la provincia.

Desde primera hora de la mañana se espera un cielo cubierto con lluvia, una situación que continuará por la tarde con precipitaciones persistentes y que podría evolucionar a tormenta durante la noche, con temperaturas entre los 11 y 18 grados.

La probabilidad de lluvia alcanza valores muy altos durante todo el día:

Previsión lluvia para el martes 100% por la mañana

80% por la tarde

90% por la noche

La cota de nieve en la provincia se situará entre 1600 y 1400 metros en las horas centrales.

Los vientos soplarán del noroeste y oeste, con rachas que podrán llegar a 25 km/h durante la tarde y noche.

Jueves: segunda jornada de lluvias intensas

El jueves 4 de diciembre también vendrá marcado por la inestabilidad. La mañana comenzará con cielos muy nubosos, y por la tarde se espera de nuevo lluvia, con una probabilidad del 90%.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados, mientras que los vientos llegarán a 30 km/h del oeste.

Previsión del tiempo según AEMET en Cádiz

Resto de la semana

Entre ambas jornadas de inestabilidad, el miércoles dejará un respiro, con intervalos nubosos y algo de lluvia débil solo en las primeras horas.

El viernes anuncia una ligera mejoría —aunque con un 25% de probabilidad de lluvia— y temperaturas que alcanzarán los 18 grados.

De cara al fin de semana, tanto el sábado como el domingo presentarán intervalos nubosos y precipitaciones ocasionales, con una probabilidad de lluvia que oscila entre el 55% (sábado) y el 40% (domingo). Las máximas subirán hasta los 19 grados.

Un lunes estable antes del cambio

En el conjunto del país, Aemet señala para este lunes la llegada de un frente frío que dejará nubosidad y lluvias en Galicia y parte del Cantábrico, mientras el Mediterráneo aún registra restos de otro frente, con chubascos puntuales durante la madrugada.

Las temperaturas mínimas han descendido notablemente en el interior peninsular, con valores de hasta -4 ºC en Ávila y Soria, pero se mantienen sin grandes cambios en el sureste.