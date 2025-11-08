CARNAVAL
Así queda el calendario de las preliminares del COAC 2026
El Palacio de Congresos ha acogido el sorteo en el que las agrupaciones han conocido qué día harán su estreno en el concurso
Confirmada la fecha de inicio del COAC de Cádiz y todas sus fases
«Ha sido complejo realizar el calendario del Concurso, había varias líneas rojas que queríamos respetar»
Cádiz
Cádiz ya conoce el calendario de la primera fase de su concurso de Carnaval. Este sábado ha quedado listo el cuadrante de las preliminares del COAC que comenzará el próximo 11 de enero y que se alargará hasta el 27.
Y solo faltan sesenta días para que arranque el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) del Gran Teatro Falla. Con este acto comienza oficialmente la cuenta atrás hacia una nueva edición del certamen gaditano, que volverá a llenar de coplas, ingenio y pasión las tablas del templo del Carnaval. La primera sesión de preliminares estará encabezada por la agrupación Al Lío, un coro de Ceuta, que tendrá el honor de abrir el telón de un concurso muy esperado por el aficionado.
En el acto del sorteo han estado presentes Manu Sánchez, pregonero del Carnaval de Cádiz 2026, y Raquel Jove, autora del cartel anunciador de esta edición, además de los presidentes de los jurados de las distintas categorías -adultos, infantiles y juveniles- y otros protagonistas vinculados al certamen, que no han querido perderse una cita tan esperada dentro del calendario carnavalero.
Todas las sesiones de adultos comenzarán a las 20 horas; las de juveniles a las 17 horas y las de infantiles a las 12 horas. Para este certamen de coplas el concurso de adultos contará con 17 funciones clasificatorias, un número inferior al del pasado concurso aunque el número de agrupaciones inscritas sea bastante similar.
La reducción de sesiones viene al aumentar el número de grupos por día, con funciones que tendrán ocho agrupaciones en liza. Curiosamente estas sesiones serán de lunes a viernes, mientras que los sábados y los domingos las funciones tendrán a siete grupos en el escenario del Falla. El hecho de que los sábados y domingo haya doble ración de concurso con el certamen infantil por la mañana ha hecho que esos días las sesiones de adultos tengan un grupo menos y el horario de trabajo del personal del Falla no sea tan extenso.
Dentro de lo establecido en el orden de actuación hay que tener en cuenta que siempre cerrará una chirigota o una comparsa cada función de clasificatorias. Irán cerrando cada función en orden alterno, aunque tanto el primer día como el último, de la primera fase, será una chirigota quien cierre la jornada del COAC.
Tras el sorteo realizado, el orden de actuación será el siguiente:
Domingo 11 de enero
CORO
Al lío
COMPARSA
La palabra de Cádiz
CHIRIGOTA
Los hombres de Paco
COMPARSA
El desguace
CHIRIGOTA
Los semicuraos
COMPARSA
Los artificiales
CHIRIGOTA
Omá, no me esperes pa almorzar
Lunes 12 de enero
CORO
El sindicato
CHIRIGOTA
Los ahumaos
COMPARSA
Las lobas
CUARTETO
El despertar de la fuerza. Abre el ojete
CHIRIGOTA
Los Camerún de la Isla
COMPARSA
La ciudad prohibida
CHIRIGOTA
To pa mí
Martes 13 de enero
CORO
Dame veneno
COMPARSA
Los del escondite
CHIRIGOTA
Nos hemos venio arriba
COMPARSA
Los que escriben en la arena
CHIRIGOTA
Seguimos cayendo mal
COMPARSA
Con la primera risa
CHIRIGOTA
Yo con esto no puedo
COMPARSA
La moda de Cádiz
Miércoles 14 de enero
CORO
La ciudad perfecta
COMPARSA
Las taradas
CHIRIGOTA
Los Robins
COMPARSA
El manicomio
CHIRIGOTA
¡Cariño... vaya ambientazo!
COMPARSA
El desvelo
CHIRIGOTA
Una chirigota en teoría
COMPARSA
Los Fantasmas
Jueves 15 de enero
CORO
ADN
CHIRIGOTA
San taratachin
COMPARSA
La hipócrita
CHIRIGOTA
Los cadisapiens (la involución)
COMPARSA
Los trapos sucios
CHIRIGOTA
Los legias con G
COMPARSA
Culpable
Viernes 16 de enero
CORO
La Viña del Mar
COMPARSA
El Verdugo
CHIRIGOTA
Los antiguos
CUARTETO
Crónica de una muerte más que anunciada
CHIRIGOTA
La Purga: los que no pasan
COMPARSA
Cadirvana
CHIRIGOTA
A quién le importa!
Sábado 17 de enero
CORO
El reino de los cielos
CHIRIGOTA
Los mohigandas
COMPARSA
La camorra
CUARTETO
Los latin king (De la calle Paskin)
CHIRIGOTA
¿No son pa matarlos?
COMPARSA
La Marea
CHIRIGOTA
Más cumplio que un luto
Domingo 18 de enero
CORO
La Carnicería
COMPARSA
Las muñecas
CHIRIGOTA
Los niños con nombre
CORO
Los caletarios
COMPARSA
Contra viento y marea
CHIRIGOTA
Los compay
COMPARSA
La juguetería
Lunes 19 de enero
CORO
La marinera
COMPARSA
La última cuerda
CHIRIGOTA
Los que se lo llevan calentito
COMPARSA
El hombre de hojalata
COMPARSA
El patriota
CHIRIGOTA
Mírala cara a cara
COMPARSA
Los humanos
Martes 20 de enero
CORO
Café Puerto América
CHIRIGOTA
Tu cara me suena
COMPARSA
Los trapos
CHIRIGOTA
Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos)
COMPARSA
El vecindario
CHIRIGOTA
Kay
COMPARSA
Sociedad Limitada
CHIRIGOTA
La viña de mis ojos
Miércoles 21 de enero
CORO
Las mil maravillas
COMPARSA
Salud, gaditanismo y libertad
CHIRIGOTA
Los que te dan el último viaje
COMPARSA
Los locos
CHIRIGOTA
¡Qué mas quiere que te diga!
COMPARSA
Digan lo que digan
CHIRIGOTA
Los muerting planes, una chirigota pa to tus muertos
COMPARSA
Los mariposas
Jueves 22 de enero
CORO
Las gladitanas
CHIRIGOTA
Los que luchan por sus sueños (los narcolépticos)
COMPARSA
OBDC. Me quedo contigo!
CUARTETO
¡Que vengan!
COMPARSA
Las jorobadas
CHIRIGOTA
Las que salen por la noche
COMPARSA
Los hijos de Cádiz
CHIRIGOTA
La comunidad autónoma
Viernes 23 de enero
CORO
Tu muralla
COMPARSA
El jovencito Frankenstein
CHIRIGOTA
Los Amish del mono, fuimos a por piononos (La decepción)
CUARTETO
¡Qué no vengan!
COMPARSA
Los pájaros carpinteros
CHIRIGOTA
Los legales, nosotros si no???
COMPARSA
Los señalaos
Sábado 24 de enero
CORO
La esencia
COMPARSA
LXS invencibles
CHIRIGOTA
Los que van a coger papas
CUARTETO
La pandilla inclusiva
COMPARSA
Las manos de Cádiz
CHIRIGOTA
Las bodas de plata
COMPARSA
La última noche
Domingo 25 de enero
CORO
¡Qué pechá de paja!
COMPARSA
El refugio
CHIRIGOTA
Los camper del sur
CUARTETO
Los tres cuarteteros y un aprendiz porculero
COMPARSA
Mindundi
CHIRIGOTA
Los ken, una chirigota en desconstrucción
COMPARSA
DSAS3
Lunes 26 de enero
CORO
Al garete
COMPARSA
La carne-vale
CHIRIGOTA
L@s quince en las algas
COMPARSA
Los invisibles
COMPARSA
La biblioteca
CHIRIGOTA
Los que la tienen de mármol
COMPARSA
La conexión
Martes 27 de enero
CORO
Los mentirosos
COMPARSA
La condená
CHIRIGOTA
SSSHHH!!
COMPARSA
La gracia divina
CHIRIGOTA
Los de la tribu 'de al lado'
COMPARSA
Las pasajeras
CHIRIGOTA
El marqués de la paguita
Ausencias
El inicio del Concurso del Carnaval de Cádiz (COAC) 2026 ya se divisa en el horizonte del calendario. Este sábado se ha llevado a cabo el sorteo para definir el orden de actuación de las preliminares. Se trata de una liturgia previa al concurso que pone el contador a cero hasta la subida del telón el en el Teatro Falla el próximo 11 de enero. A partir de ahora se cuentan los días (60) y las horas para que las coplas vuelvan a sonar en el templo gaditano. Sin embargo, el concurso de 2026 tiene importantes ausencias, a pesar de que se han inscrito 156 agrupaciones, de las cuales 109 pertenecen a la categoría de adultos, 32 a Infantiles y 15 a juveniles.
No hay que olvidar que una de las novedades de este año en la inscripción del Falla estaba en la famosa fianza. Si un grupo se inscribía y luego no concursaba o era descalificado durante el concurso, los 300 euros de pago no se devuelven como sí se hacía hasta ahora. Eso unido a una serie de requisitos burocráticos, como el hecho de presentar junto a la inscripción un documento detallando las condiciones técnicas de la escenografía de la agrupación, han hecho que más de un grupo desista de participar en el concurso gaditano.
Una de las grandes ausencias del concurso 2026 la protagoniza el Selu, que anunció en octubre su retirada definitiva de las tablas del Falla. En 2025 su agrupación 'Apartamentos turísticos Juani Wainjaus' se quedó en semifinales.
Asimismo, y sin dejar la chirigota, el segundo premio del pasado COAC tampoco estará en 2026. Kike Remolino y su agrupación no se han inscrito, cuestión que el propio autor ha dejado caer en los últimos meses. 'Los butaneros', una chirigota que dejó grandes sensaciones en el pasado certamen de coplas, no tendrá continuidad. Si lo hará el coautor de la chirigota, Javi 'El ojo' que formará parte en la autoría de la chirigota de 'Los pibes' que participarán con el nombre de 'Los hombres de Paco'.
Tampoco estará una comparsa habitual de los primeros puestos del concurso, la de David Márquez Mateos 'Carapapa'.
Por otra parte, el concurso que viene seguirá siendo el de las ausencias de Tino Tovar y José Antonio Vera Luque. Ambos continúan lejos del certamen de coplas y no parece, por ahora, que su regreso vaya a ser pronto. La última comparsa de Tino Tovar en el Carnaval de Cádiz fue 'La Brigada' en 2022, que llegó a semifinales. Antes de eso, compitió con «Oh capitán, my capitán» en 2020, ganando el primer premio.
Por su parte Jesús Bienvenido anunciaba, a última hora y casi de manera improvisada como suele hacer, que su grupo defenderá el primer premio logrado con 'Las ratas' bajo el nombre de 'Desast3'.
La confirmación de que la comparsa del autor gaditano estará de nuevo en el COAC, y por tanto luchará por sumar otro primer premio, hace que se presente una gran batalla en la modalidad. Y es que hay que tener en cuenta el regreso de Antonio Martínez Ares, tras un año de asueto, que participará con 'Los humanos'. Un bonito duelo con dos grandes autores, sin olvidar a otros que se han convertido en grandes aspirantes por derecho propio, caso de Jona que participará con 'El manicomio' o la comparsa de la cantera que lo hará con 'Los locos'.
Regresos y ausencias que al final no dejan de ser un habitual cada año en el Carnaval de Cádiz. La complejidad que representa siempre estrenar una obra y una agrupación hace que los autores tengan su tiempo de descanso o barbecho. Un concurso que, no obstante, con unos nombres u otros sigue estando muy por encima de quién participa o deja de hacerlo.
