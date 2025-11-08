Así queda el calendario de las preliminares del COAC 2026

Cádiz ya conoce el calendario de la primera fase de su concurso de Carnaval. Este sábado ha quedado listo el cuadrante de las preliminares del COAC que comenzará el próximo 11 de enero y que se alargará hasta el 27.

Y solo faltan sesenta días para que arranque el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) del Gran Teatro Falla. Con este acto comienza oficialmente la cuenta atrás hacia una nueva edición del certamen gaditano, que volverá a llenar de coplas, ingenio y pasión las tablas del templo del Carnaval. La primera sesión de preliminares estará encabezada por la agrupación Al Lío, un coro de Ceuta, que tendrá el honor de abrir el telón de un concurso muy esperado por el aficionado.

En el acto del sorteo han estado presentes Manu Sánchez, pregonero del Carnaval de Cádiz 2026, y Raquel Jove, autora del cartel anunciador de esta edición, además de los presidentes de los jurados de las distintas categorías -adultos, infantiles y juveniles- y otros protagonistas vinculados al certamen, que no han querido perderse una cita tan esperada dentro del calendario carnavalero.

Todas las sesiones de adultos comenzarán a las 20 horas; las de juveniles a las 17 horas y las de infantiles a las 12 horas. Para este certamen de coplas el concurso de adultos contará con 17 funciones clasificatorias, un número inferior al del pasado concurso aunque el número de agrupaciones inscritas sea bastante similar.

La reducción de sesiones viene al aumentar el número de grupos por día, con funciones que tendrán ocho agrupaciones en liza. Curiosamente estas sesiones serán de lunes a viernes, mientras que los sábados y los domingos las funciones tendrán a siete grupos en el escenario del Falla. El hecho de que los sábados y domingo haya doble ración de concurso con el certamen infantil por la mañana ha hecho que esos días las sesiones de adultos tengan un grupo menos y el horario de trabajo del personal del Falla no sea tan extenso.

Dentro de lo establecido en el orden de actuación hay que tener en cuenta que siempre cerrará una chirigota o una comparsa cada función de clasificatorias. Irán cerrando cada función en orden alterno, aunque tanto el primer día como el último, de la primera fase, será una chirigota quien cierre la jornada del COAC.

Tras el sorteo realizado, el orden de actuación será el siguiente:

Domingo 11 de enero

CORO

Al lío

COMPARSA

La palabra de Cádiz

CHIRIGOTA

Los hombres de Paco

COMPARSA

El desguace

CHIRIGOTA

Los semicuraos

COMPARSA

Los artificiales

CHIRIGOTA

Omá, no me esperes pa almorzar

Lunes 12 de enero

CORO

El sindicato

CHIRIGOTA

Los ahumaos

COMPARSA

Las lobas

CUARTETO

El despertar de la fuerza. Abre el ojete

CHIRIGOTA

Los Camerún de la Isla

COMPARSA

La ciudad prohibida

CHIRIGOTA

To pa mí

Martes 13 de enero

CORO

Dame veneno

COMPARSA

Los del escondite

CHIRIGOTA

Nos hemos venio arriba

COMPARSA

Los que escriben en la arena

CHIRIGOTA

Seguimos cayendo mal

COMPARSA

Con la primera risa

CHIRIGOTA

Yo con esto no puedo

COMPARSA

La moda de Cádiz

Miércoles 14 de enero

CORO

La ciudad perfecta

COMPARSA

Las taradas

CHIRIGOTA

Los Robins

COMPARSA

El manicomio

CHIRIGOTA

¡Cariño... vaya ambientazo!

COMPARSA

El desvelo

CHIRIGOTA

Una chirigota en teoría

COMPARSA

Los Fantasmas

Jueves 15 de enero

CORO

ADN

CHIRIGOTA

San taratachin

COMPARSA

La hipócrita

CHIRIGOTA

Los cadisapiens (la involución)

COMPARSA

Los trapos sucios

CHIRIGOTA

Los legias con G

COMPARSA

Culpable

Viernes 16 de enero

CORO

La Viña del Mar

COMPARSA

El Verdugo

CHIRIGOTA

Los antiguos

CUARTETO

Crónica de una muerte más que anunciada

CHIRIGOTA

La Purga: los que no pasan

COMPARSA

Cadirvana

CHIRIGOTA

A quién le importa!

Sábado 17 de enero

CORO

El reino de los cielos

CHIRIGOTA

Los mohigandas

COMPARSA

La camorra

CUARTETO

Los latin king (De la calle Paskin)

CHIRIGOTA

¿No son pa matarlos?

COMPARSA

La Marea

CHIRIGOTA

Más cumplio que un luto

Domingo 18 de enero

CORO

La Carnicería

COMPARSA

Las muñecas

CHIRIGOTA

Los niños con nombre

CORO

Los caletarios

COMPARSA

Contra viento y marea

CHIRIGOTA

Los compay

COMPARSA

La juguetería

Lunes 19 de enero

CORO

La marinera

COMPARSA

La última cuerda

CHIRIGOTA

Los que se lo llevan calentito

COMPARSA

El hombre de hojalata

COMPARSA

El patriota

CHIRIGOTA

Mírala cara a cara

COMPARSA

Los humanos

Martes 20 de enero

CORO

Café Puerto América

CHIRIGOTA

Tu cara me suena

COMPARSA

Los trapos

CHIRIGOTA

Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos)

COMPARSA

El vecindario

CHIRIGOTA

Kay

COMPARSA

Sociedad Limitada

CHIRIGOTA

La viña de mis ojos

Miércoles 21 de enero

CORO

Las mil maravillas

COMPARSA

Salud, gaditanismo y libertad

CHIRIGOTA

Los que te dan el último viaje

COMPARSA

Los locos

CHIRIGOTA

¡Qué mas quiere que te diga!

COMPARSA

Digan lo que digan

CHIRIGOTA

Los muerting planes, una chirigota pa to tus muertos

COMPARSA

Los mariposas

Jueves 22 de enero

CORO

Las gladitanas

CHIRIGOTA

Los que luchan por sus sueños (los narcolépticos)

COMPARSA

OBDC. Me quedo contigo!

CUARTETO

¡Que vengan!

COMPARSA

Las jorobadas

CHIRIGOTA

Las que salen por la noche

COMPARSA

Los hijos de Cádiz

CHIRIGOTA

La comunidad autónoma

Viernes 23 de enero

CORO

Tu muralla

COMPARSA

El jovencito Frankenstein

CHIRIGOTA

Los Amish del mono, fuimos a por piononos (La decepción)

CUARTETO

¡Qué no vengan!

COMPARSA

Los pájaros carpinteros

CHIRIGOTA

Los legales, nosotros si no???

COMPARSA

Los señalaos

Sábado 24 de enero

CORO

La esencia

COMPARSA

LXS invencibles

CHIRIGOTA

Los que van a coger papas

CUARTETO

La pandilla inclusiva

COMPARSA

Las manos de Cádiz

CHIRIGOTA

Las bodas de plata

COMPARSA

La última noche

Domingo 25 de enero

CORO

¡Qué pechá de paja!

COMPARSA

El refugio

CHIRIGOTA

Los camper del sur

CUARTETO

Los tres cuarteteros y un aprendiz porculero

COMPARSA

Mindundi

CHIRIGOTA

Los ken, una chirigota en desconstrucción

COMPARSA

DSAS3

Lunes 26 de enero

CORO

Al garete

COMPARSA

La carne-vale

CHIRIGOTA

L@s quince en las algas

COMPARSA

Los invisibles

COMPARSA

La biblioteca

CHIRIGOTA

Los que la tienen de mármol

COMPARSA

La conexión

Martes 27 de enero

CORO

Los mentirosos

COMPARSA

La condená

CHIRIGOTA

SSSHHH!!

COMPARSA

La gracia divina

CHIRIGOTA

Los de la tribu 'de al lado'

COMPARSA

Las pasajeras

CHIRIGOTA

El marqués de la paguita

Ausencias

El inicio del Concurso del Carnaval de Cádiz (COAC) 2026 ya se divisa en el horizonte del calendario. Este sábado se ha llevado a cabo el sorteo para definir el orden de actuación de las preliminares. Se trata de una liturgia previa al concurso que pone el contador a cero hasta la subida del telón el en el Teatro Falla el próximo 11 de enero. A partir de ahora se cuentan los días (60) y las horas para que las coplas vuelvan a sonar en el templo gaditano. Sin embargo, el concurso de 2026 tiene importantes ausencias, a pesar de que se han inscrito 156 agrupaciones, de las cuales 109 pertenecen a la categoría de adultos, 32 a Infantiles y 15 a juveniles.

No hay que olvidar que una de las novedades de este año en la inscripción del Falla estaba en la famosa fianza. Si un grupo se inscribía y luego no concursaba o era descalificado durante el concurso, los 300 euros de pago no se devuelven como sí se hacía hasta ahora. Eso unido a una serie de requisitos burocráticos, como el hecho de presentar junto a la inscripción un documento detallando las condiciones técnicas de la escenografía de la agrupación, han hecho que más de un grupo desista de participar en el concurso gaditano.

Una de las grandes ausencias del concurso 2026 la protagoniza el Selu, que anunció en octubre su retirada definitiva de las tablas del Falla. En 2025 su agrupación 'Apartamentos turísticos Juani Wainjaus' se quedó en semifinales.

Asimismo, y sin dejar la chirigota, el segundo premio del pasado COAC tampoco estará en 2026. Kike Remolino y su agrupación no se han inscrito, cuestión que el propio autor ha dejado caer en los últimos meses. 'Los butaneros', una chirigota que dejó grandes sensaciones en el pasado certamen de coplas, no tendrá continuidad. Si lo hará el coautor de la chirigota, Javi 'El ojo' que formará parte en la autoría de la chirigota de 'Los pibes' que participarán con el nombre de 'Los hombres de Paco'.

Tampoco estará una comparsa habitual de los primeros puestos del concurso, la de David Márquez Mateos 'Carapapa'.

Por otra parte, el concurso que viene seguirá siendo el de las ausencias de Tino Tovar y José Antonio Vera Luque. Ambos continúan lejos del certamen de coplas y no parece, por ahora, que su regreso vaya a ser pronto. La última comparsa de Tino Tovar en el Carnaval de Cádiz fue 'La Brigada' en 2022, que llegó a semifinales. Antes de eso, compitió con «Oh capitán, my capitán» en 2020, ganando el primer premio.

Por su parte Jesús Bienvenido anunciaba, a última hora y casi de manera improvisada como suele hacer, que su grupo defenderá el primer premio logrado con 'Las ratas' bajo el nombre de 'Desast3'.

La confirmación de que la comparsa del autor gaditano estará de nuevo en el COAC, y por tanto luchará por sumar otro primer premio, hace que se presente una gran batalla en la modalidad. Y es que hay que tener en cuenta el regreso de Antonio Martínez Ares, tras un año de asueto, que participará con 'Los humanos'. Un bonito duelo con dos grandes autores, sin olvidar a otros que se han convertido en grandes aspirantes por derecho propio, caso de Jona que participará con 'El manicomio' o la comparsa de la cantera que lo hará con 'Los locos'.

Regresos y ausencias que al final no dejan de ser un habitual cada año en el Carnaval de Cádiz. La complejidad que representa siempre estrenar una obra y una agrupación hace que los autores tengan su tiempo de descanso o barbecho. Un concurso que, no obstante, con unos nombres u otros sigue estando muy por encima de quién participa o deja de hacerlo.