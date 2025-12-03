Pesca recreativa en Andalucía: cómo registrarse, qué especies puedes pescar y cuáles están prohibidas desde el 10 de enero

La pesca marítima recreativa en Andalucía cambia este 10 de enero: todas las personas que practiquen esta actividad deberán declarar sus capturas mediante la aplicación móvil PescaREC, según la nueva normativa publicada en el Boletín Oficial de la Junta.

El objetivo es reforzar el control científico, preservar los recursos y mejorar la sostenibilidad de una actividad que, tal como recoge la norma, genera empleo, riqueza y beneficios sociales y de salud en las comunidades costeras.

A partir de esta fecha, cualquier pescador recreativo estará obligado a registrar su actividad. La nueva normativa introduce límites de capturas, una lista exhaustiva de especies declarables y otra de especies totalmente prohibidas, que deben ser devueltas al mar en caso de captura accidental.

Cómo registrarse en PescaREC

En los próximos días, la Junta activará la aplicación móvil obligatoria PescaREC para comunicar capturas. El procedimiento será:

Descargar la app oficial de pesca recreativa marítima.

Registrarse con DNI/NIE y número de licencia en vigor.

Cada salida al mar, el pescador deberá indicar zona, hora de actividad y capturas.

La declaración debe hacerse el mismo día. Esta comunicación será obligatoria para todas las especies declarables (listado completo más abajo).

La normativa fija límites estrictos sobre cuánto se puede pescar por licencia y por embarcación, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y evitar la sobreexplotación de las especies más sensibles. De forma general, cada licencia permite un máximo de 5 kilos al día, o 4 kilos si el pescado se limpia a bordo, aunque siempre se admite una pieza adicional que sobrepase ese peso cuando solo se capturen peces.

En el caso de los cefalópodos, el tope se establece en 6 ejemplares por licencia y día. Además, cuando varias personas pescan desde la misma embarcación y se superan las cinco licencias activas, el límite colectivo no podrá exceder los 25 kilos diarios —sin contar una pieza extra—.

Todas estas restricciones buscan equilibrar la práctica recreativa con la preservación del ecosistema marino, promoviendo un uso responsable y sostenido de los caladeros.

Capturas: topes por licencia y día Máximo 5 kilos en peso vivo o 4 kilos eviscerado

No computa una de las piezas (la de mayor peso)

Si solo se capturan peces, se permite una pieza adicional que exceda el tope

Si solo se capturan cefalópodos, máximo 6 piezas por licencia y día

Capturas: topes por embarcación Si hay más de cinco licencias a bordo, el total no podrá superar los 25 kilos por día (sin contar una de las capturas).

Nueva normativa de pesca recreativa LA VOZ

Especies que deben declararse

Estas capturas deben registrarse obligatoriamente en la app PescaREC cuando la pesca se realice en el caladero del Golfo de Cádiz:

Debes registrar Dorada (Sparus aurata) — Código FAO: SBG

Lubina / Robalo (Dicentrarchus labrax) — Código FAO: BSS

Sargos (Diplodus spp) — Código FAO: SRG

Baila (Dicentrarchus punctatus) — Código FAO: SPU

Pargo (Pagrus pagrus) — Código FAO: RPG

Herrera (Lithognathus mormynus) — Código FAO: SSB

Urta (Pagrus auriga) — Código FAO: REA

Mojarra (Diplodus vulgaris) — Código FAO: CTB

Breca (Pagellus erythrinus) — Código FAO: PAC

Chova / Anjova (Pomatomus saltatrix) — Código FAO: BLU

Roncaor (Pomadasys incisus) — Código FAO: BGR

Dentón común (Dentex spp) — Código FAO: BON

Palometa roja (Beryx decadactylus) — Código FAO: ALF

Lisas (Liza spp) — Código FAO: MUF

Borriquete (Plectorhinchus mediterraneus) — Código FAO: GBR

Listado (Katsuwonus pelamis) — Código FAO: SKJ

Calamar (Loligo vulgaris) — Código FAO: SQR

Sepia / Jibia / Choco (Sepia officinalis) — Código FAO: CTC

Congrio (Conger conger) — Código FAO: COE

Musola (Mustelus mustelus) — Código FAO: SMD

Corvina negra (Pseudotolithus senegalensis) — Código FAO: CKL

Chopa (Spondiyosoma cantharus) — Código FAO: BRB

Barracuda / Espetón (Sphyraena sphyraena) — Código FAO: BAR

Galán / Raor (Xyrichtys novacula) — Código FAO: XYN

Bacoreta (Euthynnus alletteratus) — Código FAO: LTA

Falso abadejo (Epinephelus alexandrinus) — Código FAO: GPX

Oblada (Sparus melanurus) — Código FAO: SBS

Pámpano (Stromateus fiatola) — Código FAO: BLB

Boga (Boops boops) — Código FAO: BOG

Melva (Auxius rochei) — Código FAO: BLT

Especies prohibidas

En Andalucía queda prohibida la captura, retención, desembarco o transporte de estas especies. Si se capturan accidentalmente en el Golfo de Cádiz, deben devolverse de inmediato al mar.

No se puede pescar Pulpo

Erizos de mar

Anémonas / ortiguillas

Pepinos de mar

Moluscos bivalvos

La mayoría de crustáceos y moluscos, excepto calamar y sepia

Una extensa lista de tiburones, rayas, mantas, marrajos, angelotes, etc.

Entre los peces prohibidos: pez espada, caballitos de mar, esturiones, cherna, pez de San Pedro, entre otros.

Marcado de las capturas según normativa Junta Andalucía

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) mantiene cerrado el acceso a los espigones, alegando motivos de seguridad y conservación de infraestructuras.

No obstante, la entidad ha manifestado que está estudiando la creación de zonas seguras habilitadas para la pesca recreativa, con el objetivo de ofrecer alternativas legales y seguras para los aficionados.

