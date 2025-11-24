Los pescadores gaditanos, «indignados» ante la obligación de registrar las capturas

A partir del próximo 10 de enero, los pescadores recreativos tendrán que salir a pescar con el teléfono móvil a mano. Cada captura —y también las jornadas en las que se marchen de vacío— deberá registrarse en la aplicación PescaREC. La medida, impulsada por la Unión Europea y que pretende recoger información sobre qué se captura, dónde y en qué cantidad para mejorar la gestión de la pesca recreativa, no ha sido bien recibida entre los aficionados a la pesca gaditanos. «La incidencia que tiene una persona con una caña o un fusil de pesca submarina es insignificante en comparación con la pesca profesional», sostiene Francisco Narváez, presidente de la Asociación de Pescadores Responsables de Cádiz.

La aplicación PescaREC, desarrollada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, permitirá cumplir con la normativa europea derivada de la modificación del Reglamento (CE) 1224/2009 del Consejo. En ella, deberán declarar las especies que capturen diariamente, incluidas las que devuelvan al mar, y también los días que no pesquen nada.

Según el presidente, la nueva norma va a «ahuyentar más todavía a las personas de la pesca porque se exponen a una sanción». Cada vez son menos las personas que deciden coger la caña y disfrutar de una jornada de pesca, mientras que los jóvenes, por lo general, buscan otras formas de ocio. «A la juventud no le llama esto porque es una actividad que se intenta regular desde todas partes».

En el Caño de Sancti-Petri, un grupo de aficionados lanza la caña con la esperanza de que algún pez pique el anzuelo. En plena orilla, la nueva normativa tampoco ha sido bien recibida. «Impacta. Es algo que no se va a llevar a cabo. Los pescadores deportivos no influimos con los dos o tres peces que sacamos en una tarde mientras haya barcos que saquen con las redes miles de ellos al día«, expresa Javi, que lamenta que »el dinero se gaste« en este tipo de medidas. »Se debería de controlar a quienes sí pescan de verdad«, señala.

En esta misma línea se posiciona la plataforma Mar Abierto, una entidad gaditana creada para la «defensa de la pesca recreativa responsable sin barreras». «Deberían invertir en impulsar más medidas de control en otras actividades que sí merman la pesca, tales como las redes ilegales o los pescadores furtivos», defiende Juan Manuel Naranjo, portavoz de la plataforma, que asegura que la normativa ha generado una «fuerte oposición» en el colectivo porque lo ven una una medida «excesiva y poco práctica». «No entendemos que siendo una práctica de ocio se nos genere una nueva carga administrativa con más burocracia», lamenta. Además, pone sobre la mesa una nueva preocupación: los pescadores temen que los datos que compartan puedan ser utilizados para «imponer sanciones o aumentar los costes de las licencias».

Entre tanto rechazo ante la nueva norma, Samu, aficionado a la pesca recreativa desde muy joven, no la ve con malos ojos. «La norma es interesante para saber las especies que hay en cada punto geográfico y controlar la cantidad de ejemplares en favor de una pesca más ecológica», defiende. Eso sí, resalta que si los ciudadanos compartimos la información, esta debe de ser pública para todos.

Un obstáculo para los mayores

La medida puede significar un problema para los aficionados veteranos que no están familiarizados con el uso del teléfono móvil. Para ellos, tener que registrar las especies en la aplicación PescaREC puede ser un verdadero reto. Esto se refleja en la experiencia de David, uno de los pescadores que disfruta de la tarde de pesca en Sancti-Petri: «Al enterarse de la noticia, mi padre ha dicho que no va a venir más a pescar. Tiene 79 años y el móvil que utiliza solo sirve para llamar», lamenta. El presidente de la asociación destaca que este no es un caso aislado y que son muchas las personas que pueden encontrarse en esta situación: «Están obligando a que estas personas se tengan que digitalizar porque al final es un registro electrónico y mucha gente no tiene ni teléfono ni conocimiento para poder hacer eso».

Los pescadores recreativos se sienten «indignados» ante el aumento del control y las «prohibiciones», y defienden que ya tienen restricciones significativas en su actividad. «Yo no me la voy a descargar», sentencia un joven pescador mientras recoge el carrete. La pesca recreativa ya está sometida a determinados límites de capturas. «Nosotros tenemos una licencia que nos permite capturar una pieza de más de 5 kilos o ese mismo peso en diferentes piezas», explica Narváez. Además, el presidente de la asociación de pescadores añade que en los últimos años han aumentado las medidas de control en las entradas de los puertos y en los espigones debido al incremento de la actividad relacionada con el narcotráfico.

Qué especies deberán ser registradas

Las especies que deberán ser declaradas serán las que están sometidas a medidas de protección diferenciada, las que la Unión Europea haya fijado posibilidades de pesca, las incluidas en un plan plurianual o sujetas a la obligación de desembarque, así como aquellas que el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP), del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) o de un organismo científico equivalente determinen que la pesca recreativa tiene repercusiones importantes en la mortalidad.

Este último criterio es clave: todo parece indicar que las especies que más capturan los pescadores recreativos del litoral gaditano, como doradas, lubinas o sargos, van a tener que ser registradas en PescaREC, donde podrán acceder solo aquellos pescadores con la licencia en vigor.

Los beneficios de la aplicación

El presidente de la Asociación de Pescadores Responsables de la provincia de Cádiz se siente «utilizado» después de haber colaborado con el Instituto Español de Oceanografía para realizar un pequeño control de capturas y conocer las incidencias que se registraban en el caladero gaditano. «De manera voluntaria, los pescadores nos descargamos una aplicación y ahora vemos que de buenas a primeras se va a implementar de forma obligatoria. La voluntariedad desaparece», expresa.

Según el comunicado por la cartera dirigida por Luis Planas, la aplicación móvil PescaREC servirá también para «realizar los preavisos de pesca de atún rojo y a su vez contendrá información de gran utilidad para el pescador», como fotografías de las especies, tallas mínimas nacionales, listado de especies prohibidas, comunicaciones sobre posibles cierres de pesquerías y recordatorios de renovación de autoridades. Además, señalan que «próximamente» se publicará una nueva normativa nacional en la que se recogerán estas «nuevas obligaciones» y los procedimientos a seguir para su cumplimiento. Dentro de pocas semanas, ni la pesca recreativa estará a salvo de las pantallas.