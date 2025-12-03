Golpe al narco en Barbate: 410 kilos de cocaína interceptados y dos detenidos

La Guardia Civil de Cádiz ha asestado un nuevo golpe al narcotráfico en el litoral gaditano tras frustrar la entrada de un importante alijo de cocaína en la costa de Barbate.

La operación, desarrollada de madrugada y coordinada entre distintas unidades especializadas, permitió intervenir 17 fardos de cocaína con un peso aproximado de 410 kilos, además de detener a dos personas presuntamente vinculadas con la red.

Vigilancia SIVE

El dispositivo, en el que participaron agentes de EDOA Cádiz, UCO, el CRAIN, el COC y unidades de Seguridad Ciudadana de Vejer de la Frontera, se activó alrededor de las 05:50 horas del día 26, cuando los operadores del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una embarcación de alta velocidad navegando de forma sospechosa hacia la franja costera comprendida entre El Palmar y Barbate.

Ante la posibilidad de un desembarco inminente, se movilizó apoyo terrestre para acordonar la zona y cerrar posibles vías de escape. El seguimiento coordinado desde el SIVE y las patrullas sobre el terreno permitió abortar el alijo antes de que la droga pudiera ser distribuida.

Arma y quads decomisados

Durante la actuación se incautó, además de la cocaína, un arma larga con dos cargadores municionados y lista para su uso, tres quads, varios teléfonos móviles y un walkie-talkie, material habitual en las operaciones logísticas de los grupos dedicados al tráfico de drogas.

Los dos detenidos fueron trasladados junto a todo lo intervenido a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, donde se instruyen las diligencias.

Según ha informado el Instituto Armado, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.