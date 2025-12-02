«Telecoca», narcopisos y vigilancia 24 horas: desarticulado en Medina Sidonia un clan familiar dedicado al tráfico de drogas

La Guardia Civil de Cádiz ha desarticulado en Medina Sidonia un clan familiar dedicado al tráfico de drogas que utilizaba varios domicilios como auténticos narcopisos, abiertos las 24 horas y frecuentados por un constante trasiego de toxicómanos. La operación se ha saldado con seis detenidos y una persona investigada, todos ellos reincidentes por los mismos hechos ya detectados el pasado mes de junio.

La investigación comenzó hace meses, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de varias viviendas en pleno casco urbano que registraban un flujo permanente de compradores de estupefacientes. Las vigilancias, discretas y complejas debido a que la organización había instalado su propio sistema de control en el exterior de las casas, confirmaron que se trataba de un clan familiar perfectamente estructurado. Cada miembro asumía un papel en la elaboración, preparación, venta directa y distribución de heroína, cocaína y hachís.

Guardia Civil

Servicio de telecoca

Los agentes constataron que las viviendas servían tanto para la venta como para el consumo inmediato de las sustancias, evitando que los compradores tuvieran que hacerlo en la vía pública. Además, el grupo ofrecía un servicio de reparto conocido como «telecoca», mediante el cual uno de los integrantes entregaba las dosis a domicilio o en puntos pactados con clientes habituales.

Alarma social en Medina

La situación había generado una notable alarma social en Medina Sidonia. Los vecinos soportaban altercados y enfrentamientos constantes alrededor de los domicilios, algunos de ellos en presencia de menores que acudían cada día a centros educativos situados en la zona.

En el primer registro, realizado en junio, la Guardia Civil intervino cocaína, heroína, hachís y marihuana, además de armas blancas y objetos prohibidos que los integrantes utilizaban para defenderse de posibles robos o durante el traslado de la droga entre viviendas. La operación culminó el 21 de noviembre con una segunda entrada y registro en otro domicilio implicado, donde se localizaron 65 dosis de cocaína mezclada con heroína, cocaína pura, hachís, marihuana, dinero en billetes de distintos valores, uniformes de Policía Local, armas blancas y diverso material empleado para preparar y envasar las dosis.

Como resultado final, seis personas fueron detenidas y una más quedó en calidad de investigada. Tres de los detenidos han ingresado en prisión. Con esta intervención, la Guardia Civil da por desmantelado un entramado familiar que había convertido varias viviendas de Medina Sidonia en puntos activos de venta y consumo de estupefacientes durante todo el día.